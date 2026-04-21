Novakid lanza NovaPals, una aplicación conversacional nativa de IA diseñada para practicar el inglés oral de forma independiente

Una compañera conversacional nativa de IA que ofrece conversaciones en inglés las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con un plan de estudios adaptativo basado en los estándares del CEFR





Diseñada con IA desde cero, sin actualizaciones, y aprovecha los años probados de Novakid enseñando a cientos de miles de alumnos en todo el mundo y a través de millones de lecciones





Está dirigida para "jóvenes en transición": alumnos mayores de 13 años que han superado las aplicaciones para niños pero no están preparados para las herramientas diseñadas para adultos





Impulsada por tecnología de IA probada en el campo a través del tutor interno de IA de Novakid "Pandy", utilizada por alumnos de todo el mundo

SAN FRANCISCO, 21 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Novakid, la galardonada escuela de inglés en línea para niños, lanzó NovaPals, una aplicación de inglés conversacional basada en IA diseñada para brindar a los estudiantes la oportunidad de practicar de forma ilimitada e independiente el idioma oral. A diferencia de las herramientas tradicionales de aprendizaje de idiomas centradas en ejercicios gramaticales o de vocabulario, NovaPals ofrece conversaciones en tiempo real con un compañero de IA que se adapta al nivel de dominio del idioma, recuerda las interacciones anteriores y guía a los alumnos a través de un plan de estudios estructurado y alineado con el MCER.

Video promocional de NovaPals Speed Speed

La aplicación aborda una brecha crítica en la educación lingüística: los alumnos que han superado el contenido infantil simplificado pero que aún no se sienten cómodos con las herramientas para adultos. NovaPals proporciona la capacidad de practicar conversaciones sin emitir juicios y es accesible en cualquier momento y en cualquier lugar, lo que la hace en especial valiosa para los alumnos con acceso limitado a tutores en vivo o a un tiempo de conversación estructurado en el aula. Como tal, NovaPals es el compañero perfecto para niños, adolescentes y todos aquellos que necesitan practicar más el idioma conversacional.

Lo que distingue a NovaPals es su fundamento: la aplicación se basa en la IA nativa, diseñada en torno a los agentes de IA conversacional patentados de Novakid. Los agentes se basan en casi 10 años de experiencia curricular diseñada por humanos entregados a cientos de miles de alumnos y más de 20 millones de lecciones. En lugar de ofrecer un chatbot abierto, NovaPals guía a los alumnos a través de conversaciones intencionales con objetivos de aprendizaje definidos y un seguimiento evaluativo incorporado.

"Hemos pasado años construyendo el mejor plan de estudios de inglés dirigido por humanos para niños", comentó Max Azarov, director general y cofundador de Novakid. "NovaPals representa nuestra próxima evolución: tomar nuestra experiencia y reinventarla para ofrecer una experiencia nativa de IA. Esto no es IA en capas sobre el contenido tradicional, es un producto diseñado desde el primer día en torno a lo que la IA conversacional hace mejor: la práctica personalizada y adaptativa a escala".

NovaPals se basa en los conocimientos tomados de Pandy, el tutor de IA de Novakid implementado para apoyar la práctica entre las lecciones. La experiencia y la práctica del mundo real revelaron que las interacciones impulsadas por la IA a menudo animan a los alumnos a hablar con más frecuencia y con mayor confianza, en especial cuando el compañero de IA proporciona un estímulo constante sin presión ni juicio social.

La aplicación presenta un elenco de personajes amigables y accesibles con los que los alumnos interactúan a lo largo del tiempo para crear un sentido de conexión y responsabilidad similar al contrato social que hace que la tutoría humana sea efectiva. Desde el primer día, se integra la gamificación para proporcionar a los alumnos una experiencia divertida y atractiva.

"Nuestras pruebas iniciales de AI Tutor nos mostraron que los estudiantes más jóvenes realmente se unieron a la tutoría de IA", comentó Chris Kemsley, jefe de Producto de NovaPals. "Eso nos hizo preguntarnos: ¿cómo podría ser para otros alumnos que no encuentran que la solución de aprendizaje se adapte a sus necesidades? Para nosotros, significaba combinar tres cosas: diseño humano experto del plan de estudios, un producto que realmente quieran usar y emule el contrato social entre alumno y tutor. El resultado es NovaPals.

NovaPals representa una expansión estratégica del ecosistema de aprendizaje de Novakid, diseñado para escalar más allá del mercado actual de tutoría sincrónica dirigida por humanos. Al ofrecer tanto instrucción dirigida por el maestro como práctica independiente impulsada por la IA, Novakid brinda a los alumnos una gama completa de opciones de aprendizaje: maestros humanos para lecciones estructuradas y retroalimentación, así como socios de IA para el estudio diario y desarrollar confianza.

Puede descargar NovaPals en iOS y Android.

Acerca de Novakid

Novakid es una plataforma líder de aprendizaje de inglés en línea para alumnos jóvenes y una de las empresas de tecnología educativa de más rápido crecimiento a nivel mundial. Una empresa estadounidense, con sede en Londres, esta empresa emergente de la Serie B ha recaudado 41.5 millones de dólares en fondos de los principales inversionistas del mundo, y cuenta con la confianza de más de 990.000 familias en más de 50 países.

La membresía de Novakid ofrece a los padres una forma fácil y asequible de hacer que sus hijos practiquen inglés con regularidad participando en actividades internacionales en línea que les encantan. La práctica regular complementa sus estudios académicos en la escuela, genera confianza y amplía las oportunidades.

Novakid ofrece múltiples formas de aprender, adaptándose a cada niño: linda Pandy (nuestra tutora de IA), talleres grupales con maestros certificados, transmisiones en vivo y clases individuales para alumnos más serios.

La IA es la base de la forma en que Novakid personaliza el aprendizaje: relaciona a los alumnos con el maestro adecuado, adapta el ritmo de las lecciones, hace seguimiento al progreso en relación con los estándares del Marco Común Europeo de Referencia (MCER) y crea recorridos de aprendizaje individuales.

El enfoque de Novakid funciona. En promedio, el 96 % de los alumnos mejora su inglés en un plazo de 6 meses. El 75 % muestra los resultados del mes 1 y la mayoría aprueba las evaluaciones en el primer o segundo intento.

Sitio web de Novakid: https://novakidschool.com

Sitio web de NovaPals: https://novapals.ai/en

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2960330/NovaPals_Promo_Portrait_V4_km2drq.mp4

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2959392/5923032/novapals_logo_1_Logo_Logo.jpg

FUENTE NovaKid