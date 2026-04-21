Novakid lance NovaPals, une application de conversation basée sur l'IA conçue pour une pratique indépendante de l'anglais.

Partenaire conversationnel basé sur l'IA offrant une pratique de l'anglais 24h/7 avec un programme adaptatif aligné sur les normes du CECR.





Conçu dès le départ avec l'IA, et non ajouté après coup, en tirant parti des années d'expérience de Novakid dans l'enseignement à des centaines de milliers d'étudiants à travers le monde et sur des millions de leçons.





Cible le « tiers exclu » : les apprenants âgés de 13 ans et plus qui ont dépassé les applications pour enfants mais ne sont pas prêts à utiliser des outils pour adultes





La technologie de l'IA a fait ses preuves sur le terrain grâce à « Pandy », le tuteur IA interne de Novakid, utilisé par des étudiants dans le monde entier.

SAN FRANCISCO, 21 avril 2026 /PRNewswire/ -- Novakid, l'école d'anglais en ligne pour les enfants primée, a lancé NovaPals, une application d'anglais conversationnel basée sur l'IA et conçue pour permettre aux apprenants de pratiquer l'expression orale à l'infini et de manière indépendante. Contrairement aux outils traditionnels d'apprentissage des langues axés sur des exercices de grammaire ou de vocabulaire, NovaPals propose des conversations en temps réel avec un partenaire IA qui s'adapte au niveau de compétence, se souvient des interactions précédentes et guide les apprenants à travers un programme structuré aligné sur le CECR.

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L'application comble une lacune importante dans l'enseignement des langues : les apprenants qui ont dépassé le stade du contenu simplifié pour enfants mais qui ne sont pas encore à l'aise avec les outils pour adultes. NovaPals permet de s'entraîner à parler sans jugement, à tout moment et en tout lieu, ce qui est particulièrement utile pour les étudiants ayant un accès limité à des tuteurs en direct ou à des séances de conversation structurées en salle de classe. NovaPals est donc le compagnon idéal pour les enfants, les adolescents et tous ceux qui ont besoin d'un entraînement supplémentaire à l'expression orale.

Ce qui distingue NovaPals, c'est sa base : l'application est conçue dès l'origine pour l'IA et s'articule autour des agents d'IA conversationnelle développés par Novakid. Les agents s'appuient sur près de 10 ans d'expertise en matière de programmes d'études conçus par des êtres humains, appliqués à des centaines de milliers d'étudiants et sur plus de 20 millions de leçons. Plutôt que de proposer un chatbot ouvert, NovaPals guide les apprenants dans des conversations ciblées avec des objectifs d'apprentissage définis et un suivi d'évaluation intégré.

« Nous avons passé des années à élaborer le meilleur programme d'enseignement de l'anglais pour les enfants », a déclaré Max Azarov, PDG et cofondateur de Novakid. « NovaPals représente notre prochaine évolution : en prenant cette expertise et en la repensant pour une expérience basée sur l'IA. Il ne s'agit pas d'une IA superposée à un contenu traditionnel, mais d'un produit conçu dès le départ autour de ce que l'IA conversationnelle fait de mieux : un apprentissage personnalisé et adaptatif à grande échelle. »

NovaPals s'appuie sur les enseignements tirés de Pandy, le tuteur IA de Novakid, déployé pour accompagner la pratique entre les leçons. L'expérience et la pratique dans le monde réel ont révélé que les interactions basées sur l'IA encouragent souvent les apprenants à parler plus fréquemment et avec plus d'assurance, en particulier lorsque le partenaire IA fournit des encouragements constants sans pression sociale ni jugement.

L'application met en scène des personnages sympathiques et accessibles avec lesquels les apprenants interagissent au fil du temps, créant ainsi un sentiment de connexion et de responsabilité semblable au contrat social qui fait l'efficacité du tutorat humain. La gamification est intégrée dès le premier jour afin d'offrir aux étudiants une expérience amusante et attrayante.

« Nos premiers tests de l'AI Tutor nous ont montré que les jeunes apprenants s'intéressaient vraiment au tutorat assisté par l'IA », a déclaré Chris Kemsley, chef de produit pour NovaPals. « Cela nous a incités à nous demander : à quoi cela pourrait-il ressembler pour les autres étudiants qui ne trouvent pas la solution d'apprentissage adaptée à leurs besoins ? Pour nous, cela signifiait combiner trois choses : la conception d'un curriculum humain par un expert, un produit qu'ils veulent réellement utiliser, et l'émulation du contrat social entre l'apprenant et le tuteur. Le résultat : NovaPals ».

NovaPals représente une expansion stratégique de l'écosystème d'apprentissage de Novakid, conçu pour dépasser le marché actuel du tutorat synchronisé dirigé par des humains. En proposant à la fois un enseignement dirigé par un professeur et une pratique indépendante alimentée par l'IA, Novakid offre aux apprenants un éventail complet d'options d'apprentissage : des enseignants humains pour des leçons structurées et un retour d'information, ainsi que des partenaires IA pour l'étude quotidienne et le renforcement de la confiance en soi.

NovaPals est disponible au téléchargement sur iOS et Android.

À propos de Novakid

Novakid est une plateforme d'apprentissage de l'anglais en ligne de référence pour les jeunes apprenants, et l'une des entreprises EdTech présentant la croissance la plus rapide au monde. Cette start-up américaine, dont le siège est à Londres, a levé 41,5 millions de dollars auprès d'investisseurs internationaux de premier plan. Plus de 990 000 familles dans plus de 50 pays lui font confiance.

L'abonnement à Novakid offre aux parents un moyen facile et abordable de faire pratiquer régulièrement l'anglais à leurs enfants en participant à des activités internationales en ligne qu'ils adorent. La pratique régulière complète les études scolaires, renforce la confiance en soi et élargit les possibilités.

Novakid offre de multiples façons d'apprendre, s'adaptant à chaque enfant : le mignon Pandy (notre tuteur IA), des ateliers de groupe avec des enseignants certifiés, des flux en direct, et des cours individuels pour les apprenants les plus motivés.

L'IA est au cœur de la personnalisation de l'apprentissage par Novakid : la mise en relation des élèves avec le bon enseignant, l'adaptation du rythme des cours, le suivi de l'évolution par rapport aux normes du Cadre européen commun de référence (CECR) et la création d'itinéraires d'apprentissage individuels.

L'approche de Novakid fonctionne. En moyenne, 96 % des étudiants améliorent leur niveau d'anglais en 6 mois. 75 % d'entre eux obtiennent des résultats dès le premier mois et la plupart réussissent les évaluations dès le premier ou deuxième essai.

Site web de Novakid : https://novakidschool.com

Site web de NovaPals : https://novapals.ai/en

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/2959393/NovaPals_Promo_Portrait_V4_km2drq.mp4

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