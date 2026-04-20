Novakid wprowadza NovaPals, aplikację do konwersacji opartą na natywnej technologii AI zaprojektowaną do samodzielnej praktyki mówienia po angielsku

Partner do konwersacji oparty na natywnej technologii AI zapewniający całodobową praktykę mówienia po angielsku z adaptacyjnym programem nauczania opartym na standardach CEFR





Aplikacja zaprojektowana od podstaw z wykorzystaniem AI, a nie jako rozwiązanie wtórnie dostosowane, wykorzystująca wieloletnie doświadczenie Novakid w nauczaniu setek tysięcy uczniów na całym świecie i milionów przeprowadzonych lekcji





Skierowana do tzw. „wykluczonego środka": uczniów w wieku 13+, którzy wyrośli z aplikacji dla dzieci, ale nie są jeszcze gotowi na narzędzia dla dorosłych





Oparta na technologii AI sprawdzonej w praktyce dzięki wewnętrznemu tutorowi AI Novakid „Pandy", używanemu przez uczniów na całym świecie

SAN FRANCISCO, 20 kwietnia 2026 r. /PRNewswire/ -- Novakid, wielokrotnie nagradzana internetowa szkoła języka angielskiego dla dzieci, uruchomiła NovaPals - aplikację konwersacyjną do nauki angielskiego typu opartą w pierwszej kolejności na AI, zaprojektowaną w celu zapewnienia uczniom nieograniczonej samodzielnej praktyki mówienia. W przeciwieństwie do tradycyjnych narzędzi do nauki języków skupionych na ćwiczeniach gramatycznych lub słownictwie NovaPals oferuje rozmowy w czasie rzeczywistym z partnerem AI, który dostosowuje się do poziomu biegłości użytkownika, zapamiętuje wcześniejsze interakcje i prowadzi uczących się przez ustrukturyzowany program zgodny z CEFR.

Aplikacja uzupełnia istotną lukę w edukacji językowej: potrzeby uczniów, którzy wyrośli z uproszczonych treści dla dzieci, ale nie czują się jeszcze komfortowo, korzystając z narzędzi dla dorosłych. NovaPals zapewnia praktykę mówienia bez oceniania, dostępną w dowolnym czasie i miejscu, co czyni ją szczególnie wartościową dla uczniów mających ograniczony dostęp do nauczycieli na żywo lub do zorganizowanych zajęć konwersacyjnych. Tym samym NovaPals stanowi idealne uzupełnienie nauki dla dzieci, nastolatków i wszystkich osób potrzebujących dodatkowej praktyki mówienia.

Tym, co wyróżnia NovaPals, jest jej fundament: aplikacja została zbudowana jako rozwiązanie oparte na natywnej technologii AI, zaprojektowane na podstawie autorskich agentów konwersacyjnych Novakid. Agenty te wykorzystują niemal 10 lat doświadczeń w tworzeniu programów nauczania przez ludzi realizowanych dla setek tysięcy uczniów w ponad 20 milionach lekcji. Zamiast otwartego chatbota NovaPals prowadzi uczniów przez zaplanowane rozmowy z jasno określonymi celami edukacyjnymi i wbudowanym śledzeniem postępów.

„Spędziliśmy wiele lat, budując najlepszy program nauczania języka angielskiego dla dzieci oparty na pracy nauczycieli" – powiedział Max Azarov, dyrektor generalny i współzałożyciel Novakid. - NovaPals stanowi kolejny etap rozwoju: przeniesienie tego doświadczenia i przekształcenie go w rozwiązanie oparte na natywnej technologii AI. To nie jest AI nałożona na tradycyjne treści – to produkt od początku skoncentrowany na tym, co konwersacyjna AI robi najlepiej: spersonalizowanej praktyki na dużą skalę z możliwością adaptacji".

NovaPals bazuje na wnioskach płynących z projektu Pandy – tutora AI Novakid wdrożonego do wspierania praktyki międzylekcyjnej. Doświadczenia z rzeczywistego użytkowania pokazały, że interakcje oparte na AI często zachęcają uczniów do częstszego mówienia i budują większą pewność siebie, zwłaszcza gdy partner AI zapewnia stałe wsparcie bez presji społecznej czy oceniania.

Aplikacja oferuje zestaw przyjaznych i przystępnych postaci, z którymi użytkownicy wchodzą w interakcję, z czasem tworząc poczucie więzi i odpowiedzialności podobne do społecznego kontraktu, który sprawia, że nauczanie przez człowieka jest skuteczne. Od samego początku rozwiązanie obejmuje elementy grywalizacji, aby zapewnić uczniom angażujące i przyjemne doświadczenie.

„Wstępne testy z tutorem AI pokazały, że młodsi uczniowie naprawdę nawiązują więź w ramach nauczania opartego na AI" – powiedział Chris Kemsley, kierownik ds. produktów NovaPals. - To skłoniło nas do zadania pytania: jak mogłoby to wyglądać w przypadku innych uczniów, którzy nie znajdują rozwiązania dopasowanego do swoich potrzeb? Dla nas oznaczało to połączenie trzech elementów: eksperckiego programu nauczania tworzonego przez ludzi, produktu, z którego użytkownicy rzeczywiście chcą korzystać, oraz odwzorowania społecznego kontraktu między uczniem a nauczycielem. Rezultatem jest NovaPals".

NovaPals stanowi strategiczne rozszerzenie ekosystemu edukacyjnego Novakid, zaprojektowane tak, aby wyjść poza obecny rynek synchronicznego nauczania prowadzonego przez nauczycieli. Oferując zarówno nauczanie prowadzone przez nauczycieli, jak i samodzielną praktykę wspieraną przez AI, Novakid zapewnia uczniom pełne spektrum możliwości nauki z udziałem nauczycieli do ustrukturyzowanych lekcji i informacji zwrotnej oraz partnerów AI do codziennej nauki i budowania pewności siebie.

NovaPals jest dostępna do pobrania na systemach iOS i Android.

Novakid

Novakid to czołowa platforma do internetowej nauki języka angielskiego dla uczniów w młodym wieku i jedna z najszybciej rozwijających się firm z branży technologii edukacyjnych na świecie. Novakid jest spółką amerykańską z siedzibą główną w Londynie, która w ramach rundy finansowania serii B pozyskała 41,5 mln USD od czołowych globalnych inwestorów i cieszy się zaufaniem ponad 990 tys. rodzin w przeszło 50 krajach.

Członkostwo w Novakid oferuje rodzicom łatwy i przystępny cenowo sposób, aby ich dzieci regularnie ćwiczyły język angielski poprzez udział w międzynarodowych aktywnościach online, które lubią. Regularna praktyka uzupełnia naukę szkolną, buduje pewność siebie i poszerza możliwości.

Dostosowując się do każdego dziecka, Novakid oferuje wiele sposobów nauki – wśród nich znajdują się uroczy Pandy (nasz tutor AI), warsztaty grupowe z nauczycielami dyplomowanymi, transmisje na żywo i indywidualne zajęcia 1:1 dla najbardziej zaawansowanych uczniów.

AI stanowi podstawę personalizacji nauki w Novakid: dopasowywania uczniów do odpowiednich nauczycieli, dostosowywania tempa lekcji, śledzenia postępów zgodnie ze standardami CEFR i tworzenia indywidualnych ścieżek nauki.

Podejście Novakid działa. Średnio 96% uczniów poprawia swoją znajomość języka angielskiego w ciągu 6 miesięcy. 75% osiąga widoczne rezultaty już od pierwszego miesiąca, a większość zdaje testy przy pierwszym lub drugim podejściu.

Strona internetowa Novakid: https://novakidschool.com

Strona internetowa NovaPals: https://novapals.ai/en

