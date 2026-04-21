Novakid spúšťa NovaPals, konverzačnú aplikáciu s AI určenú na samostatné precvičovanie angličtiny
News provided byNovaKid
Apr 21, 2026, 08:23 ET
- Konverzačný partner s natívnou AI, ktorý poskytuje nepretržité precvičovanie rozprávania v angličtine s adaptívnym učebným plánom založeným na štandardoch CEFR
- Navrhnuté s AI od základov, nie dodatočne upravené, s využitím overených dlhoročných skúseností spoločnosti Novakid s výučbou stoviek tisíc študentov po celom svete a miliónmi lekcií
- Zameriava sa na tzv. „vylúčený stred": študentov vo veku nad 13 rokov, ktorí už vyrástli z detských aplikácií, ale ešte nie sú pripravení na nástroje pre dospelých
- Využíva technológiu AI overenú v praxi prostredníctvom interného AI tútora menom „Pandy" od spoločnosti Novakid, ktorú používajú študenti po celom svete
SAN FRANCISCO, 21. apríl 2026 /PRNewswire/ -- Novakid, oceňovaná online škola angličtiny pre deti, spustila konverzačnú aplikáciu angličtiny s AI, NovaPals, ktorá je navrhnutá tak, aby študentom poskytla neobmedzené a samostatné precvičovanie rozprávania. Na rozdiel od tradičných nástrojov na výučbu jazykov zameraných na gramatické cvičenia alebo cvičenia slovnej zásoby, NovaPals prináša konverzácie v reálnom čase s AI partnerom, ktorý sa prispôsobuje úrovni znalostí, pamätá si predchádzajúce interakcie a sprevádza študentov štruktúrovaným učebným plánom v súlade s CEFR.
Aplikácia vypĺňa kritickú medzeru v jazykovom vzdelávaní: študenti, ktorí už prekročili rámec zjednodušeného detského obsahu, ale ešte im nevyhovujú nástroje na úrovni dospelých. NovaPals prináša precvičovanie rozprávania bez predsudkov, ktoré je dostupné kedykoľvek a kdekoľvek, vďaka čomu je obzvlášť cenné pre študentov s obmedzeným prístupom k doučovaniu naživo alebo štruktúrovanému času na konverzáciu v triede. NovaPals je preto ideálnym spoločníkom pre deti, tínedžerov a všetkých, ktorí si potrebujú precvičovať jazyk mimo školy.
NovaPals sa odlišuje od ostatných vo svojom základe: Aplikácia je vytvorená s natívnou AI a je navrhnutá na základe vlastných konverzačných agentov AI od spoločnosti Novakid. Agenti čerpajú z takmer 10 rokov skúseností s učebnými osnovami navrhnutými ľuďmi, z ktorých sa učili stovky tisícov študentov a obsahujú viac ako 20 miliónov lekcií. Namiesto otvoreného chatbota NovaPals vedie študentov prostredníctvom zmysluplných rozhovorov so zadefinovanými vzdelávacími cieľmi a vstavaným sledovaním hodnotenia.
„Strávili sme roky budovaním najlepších učebných osnov angličtiny pre deti pod vedením ľudských učiteľov," povedal Max Azarov, generálny riaditeľ a spoluzakladateľ spoločnosti Novakid. „NovaPals predstavuje náš ďalší vývoj: prevzatie týchto odborných znalostí a ich prepracovanie do zážitku s AI. Toto nie je AI navrstvená na tradičný obsah, je to produkt navrhnutý od začiatku dňa s ohľadom na to, čo konverzačná AI robí najlepšie: ide o personalizovanú a adaptívnu prax vo veľkej mierke."
NovaPals stavia na poznatkoch od Pandyho, AI tútora od spoločnosti Novakid, ktorý sa využíval na podporu precvičovania medzi hodinami. Reálne skúsenosti a prax ukázali, že interakcie s podporou AI často povzbudzujú študentov, aby rozprávali častejšie a s väčšou sebadôverou, najmä keď AI partner poskytuje konzistentné povzbudenie bez sociálneho tlaku alebo odsudzovania.
Aplikácia prináša skupinu priateľských a prístupných postáv, s ktorými študenti postupne interagujú, čím vytvárajú pocit prepojenia a zodpovednosti podobný spoločenskej dohode, vďaka ktorej je efektívne ľudské doučovanie. Gamifikácia je integrovaná od prvého dňa s cieľom poskytnúť študentom zábavný a pútavý zážitok.
„Naše úvodné testy s doučovaním pomocou AI nám ukázali, že mladších študentov AI doučovanie AI skutočne upútalo," povedal Chris Kemsley, produktový vedúci spoločnosti NovaPals. „Kvôli tomu sme sa pýtali: Ako by to mohlo vyzerať u ostatných študentov, ktorí nemajú k dispozícii vzdelávacie riešenie prispôsobené ich potrebám? Pre nás to znamenalo spojiť tri veci: ľudské učebné osnovy od expertov, produkt, ktorý chcú skutočne používať, a napodobňovanie spoločenskej dohody medzi študentom a doučovateľom. Výsledkom je NovaPals."
NovaPals predstavuje strategické rozšírenie vzdelávacieho ekosystému spoločnosti Novakid, ktoré je navrhnuté tak, aby prekročilo rámec súčasného trhu so synchrónnym doučovaním pod ľudským vedením. Novakid prináša študentom širokú škálu možností učenia sa, od výučby pod vedením učiteľov až po samostatné precvičovanie s využitím AI: ľudskí učitelia pre štruktúrované hodiny a spätnú väzbu a partneri s AI pre každodenné štúdium a budovanie sebavedomia.
Aplikáciu NovaPals si môžete stiahnuť pre systémy iOS a Android.
O spoločnosti Novakid
Novakid je popredná online platforma na výučbu angličtiny pre mladých študentov a jedna z najrýchlejšie rastúcich spoločností v oblasti vzdelávacích technológií na svete. Ide o americkú spoločnosť so sídlom v Londýne. Tento startup série B získal od popredných globálnych investorov financovanie vo výške 41,5 milióna dolárov a dôveruje mu viac ako 990 000 rodín vo viac ako 50 krajinách.
Členstvo v Novakid ponúka rodičom jednoduchý a cenovo dostupný spôsob, ako motivovať svoje deti k pravidelnému precvičovaniu angličtiny účasťou na online medzinárodných aktivitách, ktoré majú radi. Pravidelné precvičovanie dopĺňa ich akademické štúdium v škole, buduje sebavedomie a rozširuje príležitosti.
Novakid ponúka viacero spôsobov učenia sa a prispôsobuje sa každému dieťaťu – rozkošného Pandyho (nášho AI doučovateľa), skupinové workshopy s certifikovanými učiteľmi, živé prenosy a individuálne hodiny 1:1 pre najambicióznejších študentov.
Novakid personalizuje vzdelávanie na základe AI: priraďovanie študentov k správnemu učiteľovi, prispôsobovanie tempa hodín, sledovanie pokroku v porovnaní so štandardmi Spoločného európskeho referenčného rámca (CEFR) a vytváranie individuálnych vzdelávacích ciest.
Prístup Novakid funguje. V priemere si 96 % študentov zlepší angličtinu do 6 mesiacov. 75 % vykazuje výsledky už od 1. mesiaca a väčšina z nich zvládne testy na prvý alebo druhý pokus.
Webová stránka Novakid: https://novakidschool.com
Webová stránka NovaPals: https://novapals.ai/en
