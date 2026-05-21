أول رحلة لطائرة كهربائية بنظام الإقلاع والهبوط العمودي في آسيا الوسطى: أوتوفلايت تنجز عرضاً تجريبياً بارزاً في كازاخستان

مدينة ألاتاو، كازاخستان، 21 مايو 2026 /PRNewswire/ -- أنجزت أوتوفلايت بنجاح أول رحلة تجريبية لطائرة كهربائية بنظام الإقلاع والهبوط العمودي من فئة الطن في مدينة ألاتاو، كازاخستان، لتسجّل بذلك أول رحلة لطائرة كهربائية بنظام الإقلاع والهبوط العمودي في مجال التنقل الجوي الحضري في آسيا الوسطى.

تحقق هذا الإنجاز بالتعاون مع Alatau Advance Air Group Ltd. (AAAG)، إذ كانت قد اشترت بالفعل طائرة أوتوفلايت الكهربائية بنظام الإقلاع والهبوط العمودي كبيرة الحجم وسدّدت قيمتها. خلال حفل الرحلة التجريبية، وقّع الطرفان مذكرة تفاهم بشأن 50 وحدة إضافية من سلسلة V2000/V5000 من الطائرات الكهربائية بنظام الإقلاع والهبوط العمودي، بما يدعم النقل على ارتفاعات منخفضة في أنحاء كازاخستان وعموم المنطقة.

يجري بالفعل إنشاء أول فرتيبورت في مدينة ألاتاو على موقع العرض التجريبي، وهو الموقع الذي سيصبح قريباً UAM Center Eurasia، أول مركز للتنقل الجوي الحضري في كازاخستان.

«هذا أكثر من مجرد عرض لتقنية جديدة. ويمثل ذلك انتقالاً نحو نموذج جديد للتنمية الحضرية، بحيث يشكّل الابتكار والتحول الرقمي وحلول التنقل المتقدمة قطاعاً اقتصادياً جديداً»، بحسب Alisher Abdykadyrov، الرئيس التنفيذي لـ Alatau City Authority.

تعتزم AAAG وAlatau City Bank التعاون لدفع جهود استقطاب الاستثمار الأجنبي ودعم آليات السيولة بما ييسّر تنفيذ المبادرة الاستراتيجية لـ AAAG. Vyacheslav Kim، أحد المساهمين في Alatau City Bank: «في 8 مايو 2026، وقّع رئيس الدولة القانون الدستوري "بشأن النظام القانوني الخاص لمدينة ألاتاو". يرسي ذلك الأساس لتطوير القطاعات عالية التقنية، مثل الاقتصاد منخفض الارتفاع. أتاح لنا دعم الرئيس تأسيس UAM Center Eurasia واستقطاب بعض أبرز شركاء التكنولوجيا في العالم إلى كازاخستان.»

ستعمل أوتوفلايت عن كثب مع AAAG والسلطات الكازاخستانية لدفع جهود اعتماد الجدارة الجوية وتطوير معايير التشغيل وأطر تدريب الطيارين في أنحاء المنطقة.

نبذة عن أوتوفلايت

تُعد أوتوفلايت شركة عالمية رائدة في مجال تكنولوجيا الطائرات الكهربائية بنظام الإقلاع والهبوط العمودي، وتوفر حلولاً شاملة في مجال التنقل الجوي المتقدم، تشمل طائرات كهربائية بنظام الإقلاع والهبوط العمودي مخصصة للشحن ونقل الركاب. في أغسطس 2024، حصلت أوتوفلايت على استثمار استراتيجي من كاتل.

نبذة عن Alatau Advance Air Group Ltd.

تُعد Alatau Advance Air Group Ltd. (AAAG) شركة خاصة مبتكرة يقع مقرها في كازاخستان، وتركز على تقنيات الاقتصاد منخفض الارتفاع وبنيته التحتية ضمن مشروع التطوير الذكي الجديد لمدينة ألاتاو.

