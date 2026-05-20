AutoFlight สร้างประวัติศาสตร์ ส่ง eVTOL ทะยานฟ้าคาซัคสถาน ครั้งแรกของนวัตกรรมการบินแห่งอนาคตในเอเชียกลาง
20 May, 2026, 23:01 CST
อลาเตา, คาซัคสถาน, 20 พฤษภาคม 2569 /PRNewswire/ -- AutoFlight ประสบความสำเร็จในการบินสาธิตอากาศยานไฟฟ้าขึ้น-ลงแนวดิ่ง (eVTOL) ระดับหลักตัน ณ เมืองอลาเตา ประเทศคาซัคสถาน นับเป็นการปักหมุดนวัตกรรมการเคลื่อนย้ายทางอากาศในเขตเมือง (UAM) ด้วยอากาศยาน eVTOL เที่ยวบินแรกในภูมิภาคเอเชียกลางอย่างเป็นทางการ
ความสำเร็จครั้งสำคัญนี้เป็นผลจากความร่วมมือกับบริษัท Alatau Advance Air Group Ltd. (AAAG) ซึ่งได้สั่งซื้อและชำระเงินสำหรับอากาศยาน eVTOL ขนาดใหญ่ของ AutoFlight เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ยิ่งไปกว่านั้น ภายในเที่ยวบินสาธิตดังกล่าว ทั้งสองฝ่ายยังได้ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) เพื่อจัดซื้ออากาศยาน eVTOL ซีรีส์ V2000/V5000 เพิ่มเติมอีก 50 ลำ เพื่อรองรับระบบขนส่งทางอากาศในระดับเพดานบินต่ำทั่วคาซัคสถานและภูมิภาคโดยรอบ
ในส่วนของสถานีขึ้น-ลงอากาศยานแนวตั้งแห่งแรกในเมืองอลาเตานั้น ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างในพื้นที่สาธิต ซึ่งพื้นที่แห่งนี้กำลังจะได้รับการพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการเคลื่อนย้ายทางอากาศในเขตเมืองแห่งภูมิภาคยูเรเชีย (UAM Center Eurasia) และถือเป็นฮับ UAM แห่งแรกของคาซัคสถานในอนาคตอันใกล้นี้
คุณ Alisher Abdykadyrov ซีอีโอของ Alatau City Authority กล่าวว่า "ความเคลื่อนไหวนี้เป็นมากกว่าการสาธิตเทคโนโลยีใหม่ แต่สะท้อนถึงการเปลี่ยนผ่านไปสู่โมเดลการพัฒนาเมืองรูปแบบใหม่ ที่นวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล และโซลูชันการเดินทางที่ล้ำสมัย กำลังจะเข้ามาเป็นภาคส่วนใหม่ที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ"
ขณะเดียวกัน AAAG และ Alatau City Bank เตรียมผนึกกำลังเพื่อดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศ พร้อมสนับสนุนกลไกด้านสภาพคล่องทางการเงิน เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกลยุทธ์ของ AAAG ให้บรรลุเป้าหมาย โดยคุณ Vyacheslav Kim ผู้ถือหุ้นของ Alatau City Bank กล่าวว่า "เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2569 ที่ผ่านมา ประมุขแห่งรัฐได้ลงนามในกฎหมายรัฐธรรมนูญ 'ว่าด้วยระบอบกฎหมายพิเศษของเมืองอลาเตา' ซึ่งถือเป็นการวางรากฐานสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมไฮเทคอย่างระบบเศรษฐกิจการบินระดับเพดานบินต่ำ โดยการสนับสนุนจากท่านประธานาธิบดีในครั้งนี้ ช่วยให้เราสามารถจัดตั้งศูนย์ UAM Center Eurasia ได้สำเร็จ พร้อมดึงดูดพันธมิตรชั้นนำระดับโลกในวงการเทคโนโลยีให้เข้ามาปักหมุดในคาซัคสถาน"
นอกจากนี้ AutoFlight จะทำงานร่วมกับ AAAG และหน่วยงานภาครัฐของคาซัคสถานอย่างใกล้ชิด เพื่อร่วมกันผลักดันการรับรองความสมควรเดินอากาศ วางมาตรฐานการปฏิบัติงาน และจัดทำโครงสร้างหลักสูตรฝึกอบรมนักบินทั่วทั้งภูมิภาค
เกี่ยวกับ AutoFlight
AutoFlight คือผู้นำระดับโลกด้านเทคโนโลยี eVTOL ที่มุ่งมั่นนำเสนอโซลูชันการเคลื่อนย้ายทางอากาศขั้นสูง (AAM) อย่างครบวงจร ครอบคลุมทั้งอากาศยาน eVTOL สำหรับการขนส่งสินค้าและการเดินทางของผู้โดยสาร ทั้งนี้ AutoFlight ได้รับเงินลงทุนเชิงกลยุทธ์จาก CATL เมื่อเดือนสิงหาคม 2567
เกี่ยวกับ Alatau Advance Air Group Ltd.
Alatau Advance Air Group Ltd. (AAAG) เป็นบริษัทเอกชนผู้คิดค้นนวัตกรรมล้ำสมัย โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่คาซัคสถาน บริษัทฯ มุ่งพัฒนาเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจการบินระดับเพดานบินต่ำ ภายใต้โครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะแห่งใหม่อย่างเมืองอลาเตา (Alatau)
