Penerbangan eVTOL Pertama di Asia Tengah - AutoFlight Selesaikan Demonstrasi Bersejarah di Kazakhstan

ALATAU CITY, Kazakhstan, 20 Mei 2026 /PRNewswire/ -- AutoFlight berjaya menyelesaikan penerbangan demonstrasi eVTOL kelas tan yang pertama di Alatau City, Kazakhstan – sekali gus menyaksikan penerbangan Mobiliti Udara Bandar (UAM) pelepasan dan pendaratan menegak elektrik (eVTOL) pertama di Asia Tengah.

Pencapaian itu direalisasikan menerusi kerjasama dengan Alatau Advance Air Group Ltd. (AAAG), yang telahpun membeli dan membuat bayaran bagi eVTOL berskala besar AutoFlight. Semasa majlis penerbangan tersebut, kedua-dua pihak menandatangani Memorandum Persefahaman (MoU) untuk 50 unit tambahan eVTOL siri V2000/V5000 bagi menyokong pengangkutan altitud rendah di seluruh Kazakhstan dan kawasan yang lebih luas.

Vertiport pertama di Alatau City kini sedang dibina di tapak demonstrasi dan dalam masa terdekat bakal menjadi UAM Center Eurasia – hab mobiliti udara bandar pertama Kazakhstan.

"Ini lebih daripada sekadar demonstrasi teknologi baharu. Ia mewakili peralihan ke arah model pembangunan bandar baharu, yang melaluinya inovasi, transformasi digital dan penyelesaian mobiliti canggih menjadi sektor ekonomi baharu," kata Alisher Abdykadyrov, Ketua Pegawai Eksekutif Alatau City Authority.

AAAG dan Alatau City Bank berhasrat untuk bekerjasama bagi memajukan tarikan pelaburan asing serta menyokong mekanisme kecairan bagi memudahkan pelaksanaan inisiatif strategik AAAG. Vyacheslav Kim, pemegang saham Alatau City Bank: "Pada 8 Mei 2026, Ketua Negara menandatangani Undang-Undang Perlembagaan 'On the Special Legal Regime of the City of Alatau'. Ini mewujudkan asas bagi pembangunan sektor teknologi tinggi seperti Ekonomi Altitud Rendah. Sokongan Presiden membolehkan kami menubuhkan UAM Center Eurasia dan menarik beberapa rakan teknologi terkemuka dunia ke Kazakhstan."

AutoFlight akan bekerjasama rapat dengan AAAG dan pihak berkuasa Kazakhstan bagi memajukan perakuan kelayakan udara, piawaian operasi dan rangka kerja latihan juruterbang di seluruh rantau ini.

Latar Belakang AutoFlight

AutoFlight ialah peneraju global dalam teknologi eVTOL yang menyediakan penyelesaian Mobiliti Udara Lanjutan (AAM) komprehensif termasuk pesawat eVTOL kargo dan penumpang. Pada Ogos 2024, AutoFlight memperoleh pelaburan strategik daripada CATL.

Latar Belakang Alatau Advance Air Group Ltd.

Private Company Alatau Advance Air Group Ltd. (AAAG) ialah syarikat inovatif beribu pejabat di Kazakhstan yang memfokuskan teknologi dan infrastruktur ekonomi altitud rendah dalam pembangunan pintar Alatau City baharu.

