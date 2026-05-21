Penerbangan eVTOL Perdana di Asia Tengah: AutoFlight Unjuk Kemampuan eVTOL di Kazakhstan

Penerbangan ini terwujud melalui kerja sama dengan Alatau Advance Air Group Ltd. (AAAG), perusahaan yang telah membeli sekaligus menyelesaikan pembayaran unit eVTOL skala besar buatan AutoFlight. Dalam seremoni penerbangan, kedua pihak juga menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk tambahan pembelian 50 unit eVTOL seri V2000/V5000 guna mendukung transportasi udara jarak rendah di Kazakhstan dan kawasan sekitarnya.

Saat ini, vertiport pertama di Alatau City tengah dibangun di lokasi demonstrasi penerbangan. Fasilitas tersebut nantinya akan berkembang menjadi UAM Center Eurasia, pusat urban air mobility pertama di Kazakhstan.

"Penerbangan ini bukan hanya menunjukkan kemampuan teknologi eVTOL, namun juga langkah awal menuju model pembangunan kota masa depan yang ditopang inovasi, transformasi digital, dan sistem mobilitas udara modern sebagai sektor ekonomi baru," ujar CEO, Alatau City Authority, Alisher Abdykadyrov.

AAAG dan Alatau City Bank juga ingin bekerja sama untuk menarik investasi asing serta mendukung mekanisme likuiditas guna mempercepat pelaksanaan inisiatif strategis AAAG. Pemegang saham Alatau City Bank, Vyacheslav Kim, mengatakan, "Presiden Kazakhstan telah mengesahkan Undang-Undang Konstitusi tentang 'Special Legal Regime of the City of Alatau' pada 8 Mei 2026 sebagai fondasi pengembangan sektor teknologi mutakhir, termasuk 'low-altitude economy'. Dengan dukungan presiden, kami membangun UAM Center Eurasia dan menarik sejumlah mitra teknologi terkemuka dunia ke Kazakhstan."

AutoFlight akan bekerja sama dengan AAAG dan otoritas Kazakhstan untuk mempercepat proses sertifikasi kelayakan udara, penyusunan standar operasional, serta pengembangan kerangka pelatihan pilot di kawasan tersebut.

Tentang AutoFlight

AutoFlight merupakan pemimpin teknologi eVTOL global yang menyediakan solusi Advanced Air Mobility (AAM), termasuk pesawat eVTOL untuk angkutan penumpang dan kargo. Pada Agustus 2024, AutoFlight memperoleh investasi strategis dari CATL.

Tentang Alatau Advance Air Group Ltd.

Private Company Alatau Advance Air Group Ltd. (AAAG) merupakan perusahaan inovasi yang berbasis di Kazakhstan dan mengembangkan teknologi serta infrastruktur low-altitude economy di kawasan smart city Alatau City.

