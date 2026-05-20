Chuyến bay eVTOL đầu tiên tại Trung Á - AutoFlight hoàn thành chuyến bay trình diễn mang tính cột mốc tại Kazakhstan

THÀNH PHỐ ALATAU, Kazakhstan, ngày 21 tháng 5 năm 2026 /PRNewswire/ -- AutoFlight đã hoàn tất thành công chuyến bay trình diễn eVTOL hạng tấn đầu tiên tại Thành phố Alatau, đánh dấu chuyến bay Giao thông Hàng không Đô thị (UAM) bằng phương tiện cất cánh và hạ cánh thẳng đứng bằng điện (eVTOL) đầu tiên tại Trung Á.

Cột mốc quan trọng này đạt được thông qua hợp tác với Alatau Advance Air Group Ltd. (AAAG), đơn vị đã mua và thanh toán cho mẫu eVTOL cỡ lớn của AutoFlight. Trong buổi lễ bay trình diễn, hai bên đã ký Biên bản Ghi nhớ (MOU) cho đơn đặt hàng bổ sung 50 chiếc eVTOL thuộc dòng V2000/V5000, nhằm hỗ trợ vận tải tầm thấp trên khắp Kazakhstan và khu vực rộng lớn hơn.

Vertiport (cảng cất/hạ cánh cho eVTOL) đầu tiên tại Thành phố Alatau hiện đang được xây dựng tại khu vực trình diễn, và sẽ sớm trở thành Trung tâm UAM Á - Âu – trung tâm giao thông hàng không đô thị đầu tiên của Kazakhstan.

"Đây không chỉ là một màn trình diễn công nghệ mới. Nó thể hiện sự chuyển dịch sang một mô hình phát triển đô thị mới, nơi đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và các giải pháp di chuyển tiên tiến trở thành một ngành kinh tế mới", Alisher Abdykadyrov, Giám đốc điều hành Cơ quan quản lý Thành phố Alatau cho biết.

AAAG và Ngân hàng Thành phố Alatau dự kiến hợp tác thúc đẩy thu hút đầu tư nước ngoài và hỗ trợ các cơ chế thanh khoản để tạo điều kiện thuận lợi thực hiện sáng kiến chiến lược của AAAG. Vyacheslav Kim, cổ đông Ngân hàng Thành phố Alatau, cho biết: "Ngày 8 tháng 5 năm 2026, Nguyên thủ quốc gia đã ký Luật Hiến pháp 'Về chế độ pháp lý đặc biệt của thành phố Alatau'. Điều này đặt nền móng cho sự phát triển các lĩnh vực công nghệ cao như Nền kinh tế tầm thấp. Sự ủng hộ của Tổng thống đã giúp chúng tôi thành lập Trung tâm UAM Á - Âu và thu hút một số đối tác công nghệ hàng đầu thế giới đến Kazakhstan".

AutoFlight sẽ phối hợp chặt chẽ với AAAG và các cơ quan chức năng Kazakhstan để thúc đẩy chứng nhận đủ điều kiện bay, tiêu chuẩn vận hành và khung đào tạo phi công trên toàn khu vực.

Giới thiệu về AutoFlight

AutoFlight là đơn vị dẫn đầu toàn cầu trong công nghệ eVTOL, cung cấp các giải pháp Giao thông Hàng không Tiên tiến (AAM) toàn diện, bao gồm máy bay eVTOL chở hàng và chở khách. Vào tháng 8 năm 2024, AutoFlight đã nhận được vốn đầu tư chiến lược từ CATL.

Giới thiệu về Alatau Advance Air Group Ltd.

Công ty tư nhân Alatau Advance Air Group Ltd. (AAAG) là một doanh nghiệp đổi mới sáng tạo có trụ sở chính tại Kazakhstan, tập trung vào công nghệ và hạ tầng nền kinh tế tầm thấp trong khu phát triển đô thị thông minh Thành phố Alatau mới.

