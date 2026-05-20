Pour le premier vol d'un aéronef électrique à décollage et atterrissage verticaux en Asie Centrale, AutoFlight réalise une démonstration historique au Kazakhstan

ALATAU CITY, Kazakhstan, 20 mai 2026 /PRNewswire/ -- AutoFlight a réalisé avec succès le premier vol de démonstration eVTOL d'une tonne à Alatau City, au Kazakhstan, marquant ainsi le premier vol de mobilité aérienne urbaine à décollage et atterrissage vertical électrique (eVTOL) en Asie centrale.

AutoFlight Completes Central Asia’s First eVTOL Flight

Cette étape a été franchie en collaboration avec Alatau Advance Air Group Ltd. (AAAG), qui a déjà acheté et payé l'eVTOL d'AutoFlight. Au cours de la cérémonie de vol, les deux parties ont signé un protocole d'accord portant sur 50 unités supplémentaires d'eVTOL de la série V2000/V5000, afin d'assurer le transport à basse altitude au Kazakhstan et dans l'ensemble de la région.

Le premier vertiport d'Alatau City est déjà en cours de construction sur le site de démonstration, qui deviendra bientôt l'UAM Center Eurasia - le premier centre de mobilité aérienne urbaine du Kazakhstan.

« Il ne s'agit pas seulement de la démonstration d'une nouvelle technologie. Cela représente une transition vers un nouveau modèle de développement urbain, où l'innovation, la transformation numérique et les solutions de mobilité avancées deviennent un nouveau secteur économique », déclare Alisher Abdykadyrov, directeur de l'autorité municipale d'Alatau.

AAAG et Alatau City Bank ont l'intention de collaborer pour attirer les investissements étrangers et soutenir les mécanismes de liquidité afin de faciliter la mise en œuvre de l'initiative stratégique d'AAAG. Vyacheslav Kim, actionnaire d'Alatau City Bank : « Le 8 mai 2026, le chef de l'État a signé la loi constitutionnelle sur le régime juridique spécial de la ville d'Alatau. Cette loi jette les bases du développement de secteurs de haute technologie tels que l'économie de basse altitude. Le soutien du président nous a permis de créer l'UAM Center Eurasia et d'attirer au Kazakhstan certains des plus grands partenaires technologiques du monde ».

AutoFlight travaillera en étroite collaboration avec AAAG et les autorités kazakhes pour faire progresser la certification de navigabilité, les normes opérationnelles et les cadres de formation des pilotes dans toute la région.

À propos d'AutoFlight

AutoFlight est un leader mondial de la technologie eVTOL, fournissant des solutions complètes de mobilité aérienne avancée (AAM), y compris des avions eVTOL pour le fret et les passagers. En août 2024, AutoFlight a obtenu un investissement stratégique de CATL.

À propos d'Alatau Advance Air Group Ltd.

Alatau Advance Air Group Ltd. (AAAG) est une société privée innovante dont le siège se trouve au Kazakhstan et qui se concentre sur les technologies et les infrastructures économiques de basse altitude dans le cadre du nouveau développement intelligent d'Alatau City.

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