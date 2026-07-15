الترقية الاستراتيجية لعلامة GENMA التجارية تؤتي ثمارها -- طلبيات كبرى متعددة واعتراف عالمي بتقنيات الأتمتة

نانتونغ، الصين، 15 يوليو 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم شركة RAINBOWCO (رمز التداول في بورصة شنتشن: 002483)، الرائدة عالميًا في تصنيع المعدات المتطورة، أحدث مستجدات أعمال علامتها التجارية GENMA. منذ إطلاق الترقية الاستراتيجية لعلامتها التجارية في سبتمبر 2025، حققت أعمال GENMA في مجال رافعات الحاويات بالمحطات نموًا سريعًا خلال أقل من عام، إذ نجحت في الفوز بسلسلة من الطلبيات الكبرى، كما حظيت تقنيات الأتمتة GENSMART الخاصة بها باعتراف واسع على المستوى الدولي.

طلبيات كبرى في أسواق متعددة

بفضل التنافسية المتميزة لمنتجاتها، نجحت GENMA في الفوز بعدد من العقود البارزة التي تشكّل محطات فارقة في مسيرة أعمالها. سجلت GENMA رقمًا قياسيًا جديدًا في السوق الأفريقية بعد حصولها على طلبية واحدة لتوريد 50 رافعة جسرية مطاطية الإطارات (RTGs) إلى أحد الموانئ المغربية. كما يمثل حصول الشركة على طلبيات متكاملة لتوريد رافعات الرصيف من السفينة إلى الشاطئ (STS) والرافعات الجسرية المثبتة على السكك الحديدية (RMG) في هولندا، إلى جانب طلبيات متكاملة لرافعات STS ورافعات RTG في الهند، إنجازًا نوعيًا يعكس اختراقًا شاملاً لكلٍ من السوق الأوروبية الراقية والسوق الجنوب آسيوية الناشئة.

ومن أبرز الإنجازات، فوز GENMA بطلبية لتوريد أكبر رافعات RTG في العالم بتكوين 1 فوق 7، و10+1 مؤتمتة، وهو ما يعكس الثقة الكبيرة التي يوليها كبار مشغلي محطات الحاويات حول العالم لرافعات GENMA وقدراتها في مجال الأتمتة، ويعزز في الوقت ذاته المكانة التنافسية للعلامة التجارية في السوق.

اعتماد تقنيات الأتمتة GENSMART: تسليم وطلب أكثر من 100 وحدة

تضم منصة الأتمتة GENSMART التابعة لشركة GENMA مجموعة من الحلول الأساسية، تشمل AutoRTG وAutoRMG وAutoSTS، إلى جانب أنظمة التحكم في المعدات. وتجمع هذه المنصة بين مجموعة من أحدث التقنيات، بما في ذلك دمج بيانات المستشعرات متعددة الأنماط، والتشغيل البيني للبيانات عبر الأنظمة المختلفة، والتنسيق الذكي لعمليات الجدولة والتشغيل المدعوم بالذكاء الاصطناعي، والإدارة باستخدام تقنية التوأم الرقمي. وتُعد تقنية المناولة المؤتمتة بالكامل للشاحنات الخارجية من بين أكثر التقنيات تطورًا وريادةً في هذا المجال.

وحتى الآن، تجاوز إجمالي الرافعات المؤتمتة التي سلمتها GENMA، إلى جانب الرافعات المتعاقد على توريدها ومشروعات تحديث الرافعات القائمة، 100 وحدة، مع سجل أداء مثبت في محطات الحاويات العالمية الرائدة.

وقال Martin Wu، الرئيس التنفيذي لشركة RAINBOWCO: "تمثل الإنجازات التي حققتها GENMA في العديد من الأسواق العالمية خير دليل على الاعتراف بقوتنا التقنية وقيمة علامتنا التجارية. وسنواصل توسيع شبكتنا العالمية للتصنيع والخدمات، بما يتيح لنا تزويد عملائنا بحلول أكثر كفاءة وذكاءً باستمرار".

نبذة عن RAINBOWCO

تُعد RAINBOWCO شركة عالمية رائدة في تصنيع المعدات المتطورة، وتمتلك خمس قواعد إنتاج رئيسية، ويعمل لديها أكثر من 3,900 موظف. وتدير الشركة 29 مركزًا للخدمات موزعةً على 24 دولة حول العالم. وتُعد علامتها التجارية GENMA من أبرز المزودين عالميًا لحلول الرفع والمناولة. وبالإضافة إلى رافعات الحاويات بالمحطات وحلول الأتمتة، تشمل محفظة العلامة التجارية أيضًا حلولاً مخصصة لأحواض بناء السفن، وساحات التخزين والمنشآت الصناعية، والهندسة البحرية، ومناولة المواد السائبة وأنظمة نقلها، فضلاً عن معدات مناولة المواد متعددة الوظائف وعالية الكفاءة.

معرفة المزيد من المعلومات: https://www.genmasolutions.com/

للتواصل: Ken Wang، مدير التسويق، البريد الإلكتروني: [email protected]