Strategická modernizace značky GENMA přináší vynikající výsledky - řada významných zakázek a celosvětové uznání v oblasti automatizačních technologií
News provided byRAINBOWCO
Jul 15, 2026, 06:56 ET
NAN-TCHUNG, Čína, 15. července 2026 /PRNewswire/ -- Společnost RAINBOWCO (SZ: 002483), vedoucí světový podnik ve výrobě špičkového vybavení, dnes oznámila nejnovější informace o vývoji své značky GENMA. Od zahájení strategické modernizace značky v září 2025 zaznamenala divize kontejnerových jeřábů GENMA za méně než rok rychlý růst, zajistila si řadu významných zakázek a získala široké mezinárodní uznání za svou automatizační technologii GENSMART.
Významné zakázky na různých trzích
Díky vynikající konkurenceschopnosti svých produktů se společnosti GENMA podařilo získat několik významných kontraktů. Jediná zakázka na 50 portálových jeřábů na pneumatikách (RTG) z marockého přístavu stanovila nový rekord společnosti GENMA na africkém trhu. Balíčky objednávek jeřábů typu „z lodi na břeh" (STS) a kolejových portálových jeřábů (RMG) z Nizozemska, spolu s balíčky STS a RTG z Indie, znamenají komplexní průlom jak na špičkovém evropském trhu, tak na rozvíjejícím se jihoasijském trhu.
Zejména společnost GENMA získala zakázku na největší RTG na světě – 1 kus typu „1 nad 7" (jeden kontejner na výšku položen na dalších sedm) a 10+1 automatizovaných jeřábů RTG (deset na provoz a jeden jako záložní). To podtrhuje hlubokou důvěru předních provozovatelů terminálů v jeřáby a automatizační schopnosti společnosti GENMA a dále posiluje tržní pozici této značky.
Automatizační platforma GENSMART ověřena: počet dodávek a objednávek přesáhl 100 kusů
Automatizační platforma GENSMART společnosti GENMA zahrnuje klíčová řešení, jako jsou AutoRTG, AutoRMG, AutoSTS a systémy řízení zařízení. Jedná se o spojení špičkových technologií, včetně multimodální fúze dat ze senzorů, mezisystémové interoperability dat, koordinovaného dispečinku založeného na umělé inteligenci a správy digitálních dvojčat. Její plně automatizovaná technologie vnějšího odbavení kamionů je na špičce v oboru.
K dnešnímu dni překročil celkový počet dodávek a smluvně sjednaných objednávek automatizovaných jeřábů a projektů modernizace společnosti GENMA 100 kusů, přičemž jejich výkonnost byla ověřena na kontejnerových terminálech světové třídy.
„Průlomové úspěchy společnosti GENMA na mnoha globálních trzích jsou nejpřímějším uznáním naší technické síly a hodnoty značky. Budeme i nadále rozšiřovat naši globální výrobní a servisní síť, abychom zákazníkům poskytovali stále efektivnější a inteligentnější řešení," uvedl Martin Wu, generální ředitel společnosti RAINBOWCO.
O společnosti RAINBOWCO
RAINBOWCO je globální výrobce špičkového vybavení s pěti hlavními výrobními závody a více než 3 900 zaměstnanci. Společnost provozuje 29 servisních středisek ve 24 zemích. Její značka GENMA je předním světovým dodavatelem řešení pro zvedání nákladů a manipulaci s ním. Kromě kontejnerových jeřábů pro terminály a automatizačních řešení se značka zaměřuje také na: loděnice, skladovací areály a závody, mořské inženýrství, manipulaci a dopravu sypkých materiálů a vysoce účinné multifunkční manipulátory s materiálem.
Více informací: https://www.genmasolutions.com/
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