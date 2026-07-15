GENMA ยกระดับกลยุทธ์แบรนด์ สร้างผลลัพธ์โดดเด่น คว้างานสั่งซื้อโครงการขนาดใหญ่หลายโครงการ พร้อมได้รับการยอมรับระดับโลกด้านเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ

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RAINBOWCO

15 Jul, 2026, 18:58 CST

หนานทง, ประเทศจีน, 15 กรกฎาคม 2569 /PRNewswire/ -- ในวันนี้ RAINBOWCO (SZ: 002483) ผู้นำระดับโลกด้านการผลิตอุปกรณ์ระดับไฮเอนด์ ประกาศความคืบหน้าทางธุรกิจล่าสุดของแบรนด์ GENMA โดยนับตั้งแต่เปิดตัวการยกระดับกลยุทธ์แบรนด์ในเดือนกันยายน 2568 ธุรกิจเครนตู้คอนเทนเนอร์สำหรับท่าเทียบเรือของ GENMA ก็ได้เติบโตอย่างรวดเร็วภายในเวลาไม่ถึงหนึ่งปี โดยสามารถคว้างานสั่งซื้อโครงการขนาดใหญ่หลายโครงการ และได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายในระดับนานาชาติในด้านเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ GENSMART ของบริษัท

งานสั่งซื้อขนาดใหญ่จากหลายตลาดทั่วโลก

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ด้วยความสามารถในการแข่งขันของผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่น GENMA สามารถคว้างานสัญญาระดับหมุดหมายสำคัญได้หลายโครงการ คำสั่งซื้อเครนยางล้อยาง (Rubber-Tyred Gantry: RTG) จำนวน 50 เครื่องในคำสั่งซื้อเดียวจากท่าเรือแห่งหนึ่งในประเทศโมร็อกโก ได้สร้างสถิติใหม่ให้กับ GENMA ในตลาดแอฟริกา ขณะเดียวกัน การได้รับคำสั่งซื้อแบบแพ็กเกจสำหรับเครนยกตู้สินค้าหน้าท่า (Ship-to-Shore: STS) และเครนขาสูงวิ่งบนราง (Rail-Mounted Gantry: RMG) จากประเทศเนเธอร์แลนด์ รวมถึงแพ็กเกจคำสั่งซื้อเครน STS และ RTG จากประเทศอินเดีย ก็ถือเป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญที่ครอบคลุม ทั้งในตลาดยุโรประดับไฮเอนด์และตลาดเกิดใหม่ในภูมิภาคเอเชียใต้

ที่น่าสังเกตคือ GENMA สามารถคว้าคำสั่งซื้อ RTG ระบบอัตโนมัติขนาดใหญ่ที่สุดในโลก รุ่น 1-over-7 (รองรับการซ้อนตู้ 7 ชั้น) และ 10+1 (คร่อมตู้ได้ 10 แถว พร้อมช่องรถบรรทุก 1 ช่อง) ความสำเร็จดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นอย่างลึกซึ้งของผู้ประกอบการท่าเทียบเรือตู้คอนเทนเนอร์ชั้นนำที่มีต่อเครนและขีดความสามารถด้านระบบอัตโนมัติของ GENMA อีกทั้งยังช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับสถานะทางการตลาดของแบรนด์มากยิ่งขึ้น

เทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ GENSMART ได้รับการพิสูจน์แล้ว: ยอดการส่งมอบและคำสั่งซื้อทะลุ 100 เครื่อง

แพลตฟอร์มระบบอัตโนมัติ GENSMART ของ GENMA ครอบคลุมโซลูชันหลัก ได้แก่ AutoRTG, AutoRMG, AutoSTS และระบบควบคุมอุปกรณ์ โดยเป็นการผสานรวมเทคโนโลยีล้ำสมัยหลายด้าน ได้แก่ การหลอมรวมข้อมูลจากเซ็นเซอร์หลายรูปแบบ การเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหลายระบบ การจัดสรรและประสานงานการปฏิบัติงานด้วยปัญญาประดิษฐ์ การบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลทวิน (digital twin) นอกจากนี้ เทคโนโลยีการจัดการรถบรรทุกภายนอกแบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบของบริษัทก็ยังอยู่ในระดับแนวหน้าของอุตสาหกรรม

จนถึงปัจจุบัน ยอดการส่งมอบสะสมและคำสั่งซื้อที่ลงนามแล้วสำหรับเครนอัตโนมัติของ GENMA รวมถึงโครงการปรับปรุงและยกระดับอุปกรณ์เดิมก็มีจำนวนรวมมากกว่า 100 เครื่อง และผ่านการพิสูจน์แล้วว่าสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในท่าเทียบเรือตู้คอนเทนเนอร์ระดับโลก

"ความสำเร็จของ GENMA ในการสร้างความก้าวหน้าครั้งสำคัญในหลายตลาดทั่วโลก ถือเป็นสิ่งยืนยันที่ชัดเจนที่สุดถึงศักยภาพด้านเทคโนโลยีและคุณค่าของแบรนด์ของเรา เราจะเดินหน้าขยายเครือข่ายการผลิตและการให้บริการทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง เพื่อมอบโซลูชันที่มีประสิทธิภาพและชาญฉลาดยิ่งขึ้นให้แก่ลูกค้าของเรา" Martin Wu ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ของ RAINBOWCO กล่าว

เกี่ยวกับ RAINBOWCO

RAINBOWCO เป็นผู้ผลิตอุปกรณ์ไฮเอนด์ชั้นนำระดับโลก โดยมีฐานการผลิตหลัก 5 แห่ง และมีพนักงานมากกว่า 3,900 คน บริษัทมีศูนย์บริการ 29 แห่ง ครอบคลุม 24 ประเทศทั่วโลก แบรนด์ GENMA ของบริษัทเป็นผู้ให้บริการโซลูชันด้านการยกและการขนถ่ายวัสดุชั้นนำระดับโลก นอกเหนือจากเครนตู้คอนเทนเนอร์สำหรับท่าเทียบเรือและโซลูชันระบบอัตโนมัติแล้ว แบรนด์ยังมีผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมงานอู่ต่อเรือ ลานจัดเก็บและโรงงาน งานวิศวกรรมนอกชายฝั่ง ระบบขนถ่ายและลำเลียงวัสดุเทกอง ตลอดจนเครื่องจักรอเนกประสงค์ประสิทธิภาพสูงสำหรับการขนถ่ายวัสดุ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.genmasolutions.com/

SOURCE RAINBOWCO

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