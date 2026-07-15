Silné výsledky strategického upgradu značky GENMA - množstvo významných objednávok a globálne uznanie automatizačnej technológie

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RAINBOWCO

Jul 15, 2026, 11:13 ET

NANTONG, Čína, 15. júl 2026 /PRNewswire/ -- RAINBOWCO (SZ: 002483), globálny líder vo výrobe špičkových zariadení, dnes oznámil najnovšiu obchodnú aktualizáciu svojej značky GENMA. Od spustenia strategickej modernizácie v septembri 2025 dosiahla značka GENMA za menej než rok rýchly rast v oblasti terminálových kontajnerových žeriavov, získala sériu významných objednávok a dosiahla široké medzinárodné uznanie za svoju automatizačnú technológiu GENSMART.

Zásadné objednávky na viacerých trhoch

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Vďaka vynikajúcej konkurencieschopnosti produktov GENMA úspešne získala niekoľko významných kontraktov. Jediná objednávka 50 portálových žeriavov (RTG) s gumovými pneumatikami od marockého prístavu priniesla značke GENMA nový rekord na africkom trhu. Hromadné objednávky žeriavov typu „ship-to-shore" (STS) a portálových žeriavov montovaných na koľajnice (RMG) z Holandska spolu s objednávkami na typy STS a RTG z Indie predstavujú komplexný prielom na európskom trhu aj na rozvíjajúcom sa juhoázijskom trhu so špičkovými zariadeniami.

Treba vyzdvihnúť, že GENMA získala objednávku na najväčší žeriav RTG na svete – v konfigurácii 1 nad 7 (1 over 7), 10+1 automatizovaných žeriavov RTG – čo podčiarkuje hlbokú dôveru špičkových prevádzkovateľov terminálov v žeriavy a automatizačné schopnosti značky GENMA a ďalej posilňuje jej pozíciu na trhu.

Overené automatizáciou GENSMART: dodávky a objednávky nad 100 kusov

Automatizačná platforma GENSMART značky GENMA zahŕňa základné riešenia vrátane systémov AutoRTG, AutoRMG, AutoSTS a ovládacích systémov zariadení. Ide o konvergenciu špičkových technológií vrátane multimodálnej fúzie údajov zo senzorov, možnosti vzájomnej výmeny údajov medzi systémami, koordinovaného dispečingu s podporou AI a správy digitálnych dvojčiat. Plne automatizovaná technológia vybavovania externých nákladných vozidiel patrí k špičke v odvetví.

Kumulatívne dodávky a zmluvné objednávky na automatizované žeriavy GENMA a projekty modernizácie doteraz prekročili 100 kusov s preukázateľným výkonom v kontajnerových termináloch svetovej triedy.

„Prevratné úspechy značky GENMA na viacerých globálnych trhoch sú najpriamejším uznaním našej technickej sily a hodnoty. Budeme naďalej rozširovať svoju globálnu výrobnú a servisnú sieť, aby sme zákazníkom poskytovali stále efektívnejšie a inteligentnejšie riešenia," povedal Martin Wu, generálny riaditeľ spoločnosti RAINBOWCO.

O spoločnosti RAINBOWCO

RAINBOWCO je globálny výrobca špičkových zariadení s piatimi hlavnými výrobnými základňami a viac ako 3900 zamestnancami. Spoločnosť prevádzkuje 29 servisných stredísk v 24 krajinách. Jej značka GENMA je popredným svetovým poskytovateľom zdvíhacích a manipulačných riešení. Okrem terminálových kontajnerových žeriavov a automatizačných riešení značka ponúka aj: lodenice, skladovacie dvory a závody, námorné inžinierstvo, manipuláciu a prepravu sypkých materiálov a vysokoúčinné multifunkčné zariadenia na manipuláciu s materiálom.

Viac informácií: https://www.genmasolutions.com/

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