Nâng cấp chiến lược thương hiệu GENMA mang lại kết quả tích cực, với nhiều đơn hàng lớn và công nghệ tự động hóa được công nhận trên toàn cầu

NANTONG, Trung Quốc, ngày 15 tháng 7 năm 2026 /PRNewswire/ -- RAINBOWCO (SZ: 002483), công ty hàng đầu thế giới trong lĩnh vực sản xuất thiết bị cao cấp, hôm nay công bố thông tin cập nhật mới nhất về hoạt động kinh doanh của thương hiệu GENMA. Kể từ khi triển khai nâng cấp chiến lược thương hiệu vào tháng 9 năm 2025, mảng kinh doanh cần cẩu container tại cảng của GENMA đã đạt được tốc độ tăng trưởng nhanh chóng chỉ trong chưa đầy một năm, giành được hàng loạt đơn hàng lớn và nhận được sự công nhận rộng rãi trên phạm vi quốc tế đối với công nghệ tự động hóa GENSMART.

Giành nhiều đơn hàng lớn tại nhiều thị trường

Nhờ năng lực cạnh tranh vượt trội của sản phẩm, GENMA đã thành công giành được một số hợp đồng mang tính bước ngoặt. Chỉ riêng một đơn hàng 50 cần cẩu giàn bánh lốp cao su (RTG) từ một cảng biển tại Ma-rốc đã thiết lập kỷ lục mới của GENMA tại thị trường Châu Phi. Các gói đơn hàng cần cẩu bờ (STS) và cần cẩu giàn ray (RMG) từ Hà Lan, cùng các gói đơn hàng STS và RTG từ Ấn Độ, đánh dấu bước đột phá toàn diện tại cả thị trường cao cấp Châu Âu và thị trường mới nổi Nam Á.

Đáng chú ý, GENMA đã giành được đơn hàng cung cấp thiết bị RTG lớn nhất thế giới — RTG tự động cấu hình 1 trên 7, 10+1 — nhấn mạnh niềm tin sâu sắc của các nhà khai thác cảng hàng đầu đối với các dòng cần cẩu và năng lực tự động hóa của GENMA, đồng thời tiếp tục củng cố vị thế của thương hiệu trên thị trường.

Công nghệ tự động hóa GENSMART được kiểm chứng: Tổng số thiết bị bàn giao và đơn hàng vượt 100 chiếc

Nền tảng tự động hóa GENSMART của GENMA bao gồm các giải pháp cốt lõi như AutoRTG, AutoRMG, AutoSTS và các hệ thống điều khiển thiết bị. Nền tảng này tích hợp nhiều công nghệ tiên tiến, bao gồm hợp nhất dữ liệu cảm biến đa phương thức, liên thông dữ liệu giữa các hệ thống, điều phối phối hợp bằng AI và quản lý bản sao số (Digital Twin). Công nghệ xử lý xe tải bên ngoài khu bãi hoàn toàn tự động của GENSMART hiện đang dẫn đầu trong ngành.

Đến nay, tổng số thiết bị đã bàn giao và đơn hàng đã ký kết đối với các cần cẩu tự động của GENMA cùng các dự án cải tạo, nâng cấp thiết bị đã vượt 100 đơn vị, với hiệu suất đã được chứng minh tại các cảng container hàng đầu thế giới.

"Những bước đột phá của GENMA tại nhiều thị trường trên thế giới là sự công nhận trực tiếp nhất cho năng lực công nghệ và giá trị thương hiệu của chúng tôi. Chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng mạng lưới sản xuất và dịch vụ trên toàn cầu nhằm mang đến cho khách hàng các giải pháp hiệu quả và thông minh hơn nữa", Martin Wu, Giám đốc điều hành của RAINBOWCO cho biết.

Giới thiệu về RAINBOWCO

RAINBOWCO là nhà sản xuất thiết bị cao cấp hoạt động trên quy mô toàn cầu với 5 cơ sở sản xuất lớn và hơn 3.900 nhân viên. Công ty hiện vận hành 29 cơ sở dịch vụ tại 24 quốc gia. Thương hiệu GENMA của công ty là nhà cung cấp hàng đầu thế giới về các giải pháp nâng hạ và bốc dỡ. Bên cạnh các dòng cần cẩu container tại cảng và giải pháp tự động hóa, thương hiệu còn cung cấp các giải pháp phục vụ nhà máy đóng tàu, kho bãi, nhà máy công nghiệp, công trình ngoài khơi, bốc dỡ và vận chuyển vật liệu rời, cùng thiết bị bốc dỡ vật liệu đa năng hiệu suất cao.

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SOURCE RAINBOWCO