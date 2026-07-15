Strategiczna modernizacja marki GENMA przynosi znaczące rezultaty - liczne duże zamówienia i międzynarodowe uznanie dla technologii automatyzacji

NANTONG, Chiny, 15 lipca 2026 r. /PRNewswire/ -- RAINBOWCO (SZ: 002483), światowy lider w dziedzinie produkcji zaawansowanych urządzeń, przedstawił dziś najnowsze informacje dotyczące działalności swojej marki GENMA. Od czasu rozpoczęcia strategicznej modernizacji marki we wrześniu 2025 r. działalność GENMA w segmencie terminalowych suwnic kontenerowych odnotowała dynamiczny wzrost. W ciągu niespełna roku firma pozyskała szereg dużych zamówień, a jej technologia automatyzacji GENSMART zdobyła szerokie uznanie na arenie międzynarodowej.

Duże zamówienia na wielu rynkach

Dzięki wyjątkowej konkurencyjności swoich produktów GENMA pozyskała kilka przełomowych kontraktów. Pojedyncze zamówienie z marokańskiego portu na 50 suwnic bramowych na kołach ogumionych (RTG) ustanowiło nowy rekord marki GENMA na rynku afrykańskim. Pakietowe zamówienia z Holandii na suwnice nabrzeżowe typu ship-to-shore (STS) oraz suwnice bramowe na szynach (RMG), a także zamówienia z Indii obejmujące pakiety suwnic STS i RTG, oznaczają kompleksowy przełom zarówno na zaawansowanym rynku europejskim, jak i na rozwijającym się rynku Azji Południowej.

Na szczególną uwagę zasługuje pozyskanie przez GENMA zamówienia na największe na świecie automatyczne suwnice RTG - w konfiguracji 1 nad 7, 10+1. Świadczy to o dużym zaufaniu czołowych operatorów terminali do suwnic GENMA i możliwości firmy w zakresie automatyzacji, a także dodatkowo umacnia pozycję marki na rynku.

Potwierdzona skuteczność automatyzacji GENSMART: liczba dostarczonych i zamówionych urządzeń przekroczyła 100 sztuk

Platforma automatyzacji GENSMART marki GENMA obejmuje podstawowe rozwiązania, takie jak AutoRTG, AutoRMG, AutoSTS oraz systemy sterowania urządzeniami. Łączy ona najnowocześniejsze technologie, w tym integrację danych pochodzących z czujników multimodalnych, interoperacyjność danych między systemami, skoordynowane zarządzanie pracą urządzeń z wykorzystaniem sztucznej inteligencji oraz zarządzanie za pomocą tzw. cyfrowych bliźniaków (ang. digital twin). W pełni zautomatyzowana technologia obsługi zewnętrznych pojazdów ciężarowych należy do najbardziej zaawansowanych rozwiązań w branży.

Dotychczas łączna liczba dostarczonych i zakontraktowanych automatycznych suwnic GENMA oraz projektów modernizacji istniejących urządzeń przekroczyła 100. Rozwiązania te potwierdziły już swoją skuteczność w światowej klasy terminalach kontenerowych.

„Sukcesy GENMA na wielu światowych rynkach stanowią najbardziej bezpośrednie potwierdzenie naszej siły technologicznej i wartości marki. Będziemy nadal rozwijać globalną sieć produkcyjną i serwisową, aby zapewniać klientom coraz wydajniejsze i inteligentniejsze rozwiązania" - powiedział Martin Wu, dyrektor generalny RAINBOWCO

RAINBOWCO

RAINBOWCO jest globalnym producentem zaawansowanych urządzeń, posiadającym pięć dużych baz produkcyjnych i zatrudniającym ponad 3900 pracowników. Firma prowadzi 29 placówek serwisowych w 24 krajach. Należąca do niej marka GENMA jest jednym ze światowych liderów w dziedzinie rozwiązań do podnoszenia i przeładunku. Oprócz terminalowych suwnic kontenerowych i rozwiązań automatyzacyjnych oferta marki obejmuje również urządzenia i rozwiązania dla stoczni, placów składowych i zakładów przemysłowych, inżynierii morskiej, przeładunku i transportu materiałów masowych oraz wysokowydajne, wielofunkcyjne maszyny przeładunkowe.

Więcej informacji na stronie https://www.genmasolutions.com/