Naik Taraf Strategik Jenama GENMA Catat Prestasi Kukuh, Raih Pelbagai Tempahan Utama dan Pengiktirafan Global bagi Teknologi Automasi

NANTONG, China, 15 Julai 2026 /PRNewswire/ -- RAINBOWCO (SZ: 002483), peneraju global dalam pembuatan peralatan atasan, hari ini mengumumkan perkembangan terkini perniagaan jenama GENMA. Sejak melaksanakan naik taraf strategik jenama pada September 2025, perniagaan kren kontena terminal GENMA telah mencatat pertumbuhan pesat dalam tempoh kurang setahun dengan memperoleh beberapa tempahan utama serta menerima pengiktirafan meluas di peringkat antarabangsa terhadap teknologi automasi GENSMART.

Tempahan Utama Merentasi Pelbagai Pasaran

Didorong oleh daya saing produk yang cemerlang, GENMA berjaya memperoleh beberapa kontrak mercu tanda. Tempahan tunggal sebanyak 50 kren gantri bertayar getah (RTG) daripada sebuah pelabuhan di Maghribi mencipta rekod baharu bagi GENMA di pasaran Afrika. Tempahan pakej kren kapal-ke-pantai (STS) dan kren gantri dipasang di atas rel (RMG) dari Belanda, bersama-sama pakej STS dan RTG dari India, menandakan kejayaan menyeluruh GENMA menembusi pasaran atasan Eropah dan pasaran baharu Asia Selatan.

Lebih membanggakan, GENMA turut memperoleh tempahan bagi RTG terbesar di dunia — RTG automatik 1 over 7, 10+1 — sekali gus mencerminkan keyakinan tinggi pengendali terminal bertaraf dunia terhadap keupayaan kren dan teknologi automasi GENMA, di samping mengukuhkan lagi kedudukan jenama ini dalam pasaran.

Automasi GENSMART Terbukti Berkesan: Penghantaran dan Tempahan Melebihi 100 Unit

Platform automasi GENSMART GENMA merangkumi penyelesaian teras termasuk AutoRTG, AutoRMG, AutoSTS dan sistem kawalan peralatan. Platform ini menggabungkan pelbagai teknologi termaju seperti penyatuan data penderia berbilang modal, saling kebolehoperasian data merentas sistem, penjadualan penghantaran dikuasakan AI dan pengurusan kembar digital. Teknologi pengendalian trak luaran automatik sepenuhnya yang dibangunkan GENSMART kini berada di barisan hadapan industri.

Sehingga kini, jumlah penghantaran dan tempahan kontrak bagi kren automatik GENMA dan projek naik taraf automasi telah melebihi 100 unit, dengan prestasinya terbukti di terminal kontena bertaraf dunia.

"Kejayaan GENMA menembusi pelbagai pasaran global merupakan pengiktirafan paling jelas terhadap kekuatan teknikal dan nilai jenama kami. Kami akan terus memperluaskan rangkaian pembuatan dan perkhidmatan global bagi menyediakan penyelesaian yang lebih cekap dan pintar kepada pelanggan," kata Martin Wu, Ketua Pegawai Eksekutif RAINBOWCO.

Latar Belakang RAINBOWCO

RAINBOWCO ialah pengeluar global peralatan atasan yang memiliki lima pangkalan pengeluaran utama dan menggaji lebih 3,900 pekerja. Syarikat mengendalikan 29 pusat perkhidmatan di 24 negara. Jenama GENMA merupakan penyedia penyelesaian pengangkatan dan pengendalian bertaraf dunia. Selain kren kontena terminal dan penyelesaian automasi, portfolio GENMA turut merangkumi penyelesaian untuk limbungan kapal, kawasan penyimpanan dan loji, kejuruteraan luar pesisir, pengendalian serta sistem penghantar bahan pukal, selain pengendali bahan pelbagai fungsi berkecekapan tinggi.

Untuk maklumat lanjut: https://www.genmasolutions.com/

SOURCE RAINBOWCO