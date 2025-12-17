AI op zoek naar de waarheid creëert 's werelds grootste encyclopedische kennisportaal - 6000 keer groter dan Wikipedia

FONTAINEBLEAU, Frankrijk en SINGAPORE en SAN FRANCISCO, 17 december 2025 /PRNewswire/ -- INSEAD, 'The Business School for the World', kondigde vandaag de lancering aan van Botipedia, 's werelds grootste encyclopedische kennisportaal.

Encyclopedieën hebben een lange weg afgelegd, van gedrukte uitgaven in de jaren 1800 en cd-roms in de jaren 1990 tot de online Wikipedia die door iedereen wordt bewerkt. Dus wat komt er nu aan?

Botipedia, aangestuurd door eigen AI, maakt gebruik van honderden algoritmes om het werk van miljoenen mensen na te bootsen om Wikipedia-onderwerpen aan te maken. Elk onderwerp wordt verwerkt aan de hand van de DMG-techniek (Dynamic Multi-method Generation), ondersteund door unieke datasets die bestaan uit een ruime, verzorgde bibliotheek van archieven en satellietfeeds die verifieerbare gegevens van hoge kwaliteit leveren. Botipedia citeert rechtstreeks betrouwbare bronnen of genereert volledig originele inhoud met behulp van technieken die natuurlijke taal gebruiken, ontworpen om waanvoorstellingen of intrinsieke vooroordelen te vermijden.

In Botipedia is geen enkel onderwerp, gebeurtenis, taal of geografie te obscuur voor een artikel. Terwijl Wikipedia ongeveer 64 miljoen Engelse artikelen heeft, genereert Botipedia meer dan "400 miljard" onderwerpen in meer dan 100 talen.

"We maken Botipedia om iedereen gelijke toegang tot informatie te geven, zonder een taal achter te stellen," verklaart Phil Parker, INSEAD Chaired Professor of Management Science, bedenker van Botipedia en houder van een van de pionierspatenten op gebied van generatieve AI. "We richten ons op inhoud die is gebaseerd op gegevens en bronnen met volledige herkomst, zodat de gebruiker zoveel mogelijk perspectieven te zien krijgt, in tegenstelling tot één enkele, mogelijk bevooroordeelde bron.

De technologie van Botipedia beperkt zich niet tot LLM's (Large Language Models) of soortgelijke generatieve methoden. In plaats daarvan is elke outputvorm eerder op een aangepaste methode gebaseerd. Tekst of tabellen met betrekking tot het weer worden bijvoorbeeld voor alle mogelijke lengte- en breedtegraden met behulp van geo-ruimtelijke methoden gegenereerd. Deze benadering heeft het voordeel dat zowel de hoeveelheid als de nauwkeurigheid van de beschikbare inhoud enorm toeneemt.

Met Botipedia kunnen gebruikers sneller het materiaal vinden dat ze nodig hebben om nieuwe of bijgewerkte artikelen te maken, vooral in talen die doorgaans minder aan bod komen. In Wikipedia zijn er bijvoorbeeld 7 miljoen artikelen in het Engels, maar amper 40.000 in het Swahili. Hierdoor hebben Swahili-sprekers tot meer dan 99 procent van de inhoud van Wikipedia slechts beperkte toegang. Een bijkomend voordeel van het gebruik van DMG door Botipedia is dat het duurzamer is, omdat slechts een fractie van de verwerkingskracht nodig is in vergelijking met GPU-intensieve methodologieën, zoals ChatGPT.

"Botipedia is een van de vele initiatieven van het HUMII (Human & Machine Intelligence Institute) die bij INSEAD worden opgezet," zegt Lily Fang, Dean of Research and Innovation bij INSEAD. "Het is een praktische toepassing die op INSEAD-gerelateerde IP voortbouwt om mensen te helpen betere beslissingen te nemen dankzij kennis aangestuurd door technologie. We willen technologieën die de kwaliteit en de zin van ons werk en leven verbeteren, om de menselijke betrokkenheid en waarde in het tijdperk van intelligentie te behouden."

Botipedia werd tijdens het INSEAD AI Forum in Singapore gelanceerd en is momenteel alleen toegankelijk op uitnodiging. Volledige toegang voor het grote publiek volgt later. Om toegang aan te vragen, klikt u hier . Bekijk de demovideo hier .

