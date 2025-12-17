Umelá inteligencia, ktorá hľadá pravdu, vytvára najväčší encyklopedický portál znalostí na svete - 6 000-krát väčší ako Wikipédia
Dec 17, 2025, 05:00 ET
FONTAINEBLEAU, Francúzsko, a SINGAPUR a SAN FRANCISCO, 17. decembra 2025 /PRNewswire/ -- INSEAD, podnikovo-hospodárska škola dnes oznámila spustenie Botipedie, najväčšieho encyklopedického portálu znalostí na svete.
Encyklopédie prešli dlhú cestu, od tlačených vydaní v 19. storočí a CD-ROM nosičov v 90. rokoch 20. storočia až po dnešnú online Wikipédiu, ktorú editujú jej fanúšikovia. Takže, čo bude ďalej?
Botipedia, s podporou vlastnej umelej inteligencie, využíva stovky algoritmov, aby napodobnila prácu obrovského množstva ľudí pri vytváraní záznamov na Wikipédii. Každý záznam je spracovaný technikou dynamického generovania viacerých metód (Dynamic Multi-method Generation, DMG), ktorá je podložená jedinečnými súbormi údajov pozostávajúcimi z rozsiahlej kurátorsky upravenej knižnice archívov a satelitných kanálov, ktoré poskytujú vysoko kvalitné a overiteľné údaje. Botipedia priamo cituje spoľahlivé zdroje alebo plne generuje originálny obsah pomocou techník generovania prirodzeného jazyka, ktoré sú navrhnuté tak, aby sa predišlo preludom alebo vnútorným skresleniam.
V Botipedii nie je žiadna téma, udalosť, jazyk ani geografia príliš nejasná na to, aby si zaslúžila článok. Zatiaľ čo Wikipédia má približne 64 miliónov článkov v angličtine, Botipedia generuje viac ako „400 miliárd" záznamov vo viac ako 100 jazykoch.
„Vytvárame Botipediu, aby sme každému poskytli rovnaký prístup k informáciám bez toho, aby bol opomenutý nejaký jazyk," hovorí Phil Parker, predsedajúci profesor manažmentu na INSEAD, tvorca Botipedie a držiteľ jedného z priekopníckych patentov v oblasti generatívnej umelej inteligencie. „Zameriavame sa na obsah založený na údajoch a zdrojoch s úplným pôvodom, čo používateľovi umožňuje vidieť čo najviac perspektív, na rozdiel od jedného potenciálne zaujatého zdroja."
Technológia Botipedie sa neobmedzuje len na modely veľkých jazykov (LLM) alebo podobné generatívne metódy. Každá forma výstupu sa skôr spolieha na prispôsobenú metódu. Napríklad text alebo tabuľky týkajúce sa počasia, sa generujú pre všetky možné zemepisné dĺžky a šírky pomocou geopriestorových metód. Tento prístup má výhodu v tom, že dramaticky zvyšuje množstvo aj presnosť dostupného obsahu.
Botipedia umožňuje používateľom nájsť materiály, ktoré potrebujú na rýchlejšie vytváranie nových alebo aktualizovaných článkov, najmä v menej podporovaných jazykoch. Napríklad na Wikipédii je 7 miliónov článkov v angličtine, ale iba 40 000 vo svahilčine. Toto obmedzuje prístup osôb hovoriacich svahilčinou k viac ako 99 percentám obsahu Wikipédie. Sekundárnou výhodou je pre Botipediu používanie DMG, pretože je udržateľnejšie a pracuje len so zlomkom výpočtového výkonu v porovnaní s metodikami náročnými na GPU, ako je ChatGPT.
„Botipedia je jednou z mnohých iniciatív Inštitútu pre ľudskú a strojovú inteligenciu (Human and Machine Intelligence Institute, HUMII), ktorý zakladáme na INSEAD," hovorí Lily Fangová, dekanka pre výskum a inovácie na INSEAD. „Je to praktická aplikácia, ktorá stavia na duševnom vlastníctve prepojenom s INSEAD, aby pomohla ľuďom robiť lepšie rozhodnutia s využitím vedomostí podporovaných technológiou." Chceme technológie, ktoré zvyšujú kvalitu a zmysel našej práce a života, aby si zachovali ľudský faktor a hodnotu vo veku inteligencie."
Botipedia bola spustená počas Fóra INSEAD o umelej inteligencii v Singapure a v súčasnosti je prístupná iba na pozvánku, pričom plný verejný prístup bude nasledovať neskôr. Ak chcete požiadať o prístup, navštívte stránku tu. Pozrite si video ukážku tu.
