ИИ для поиска истины создает крупнейший в мире портал энциклопедических знаний -- в 6000 раз больше Википедии

ФОНТЕНБЛО, Франция, СИНГАПУР и САН-ФРАНЦИСКО, 17 декабря 2025 г. /PRNewswire/ -- Сегодня бизнес-школа INSEAD, The Business School for the World, объявила о запуске крупнейшего в мире портала энциклопедических знаний Botipedia.

Энциклопедии прошли долгий путь от печатных изданий 1800-х и компакт-дисков в 1990-х до современной Википедии, редактируемой пользователями онлайн. Что же дальше?

Botipedia на основе запатентованного ИИ использует сотни алгоритмов, чтобы имитировать работу массы людей, делающих записи в Википедии. Каждая запись обрабатывается посредством технологии динамического многометодного генерирования (Dynamic Multi-method Generation, DMG) с использованием уникальных наборов данных, состоящих из обширной библиотеки проверенных архивных материалов и спутниковых каналов, которые служат источником высококачественных, поддающихся проверке данных. Botipedia непосредственно цитирует материалы из надежных источников или полностью генерирует оригинальные материалы, используя технологии генерирования естественного языка, предназначенные для исключения галлюцинаций или внутренних предубеждений.

В Botipedia ни один предмет, событие, язык или регион не являются слишком неясными и поэтому не заслуживающими посвященной им статьи. В то время как в Википедии около 64 миллионов статей на английском языке, Botipedia генерирует более 400 миллиардов записей на более чем 100 языках.

«Мы создаем Botipedia, чтобы обеспечить всем равный доступ к информации, не оставляя без внимания ни один язык, — говорит Фил Паркер (Phil Parker), штатный профессор менеджмента в INSEAD, создатель Botipedia и обладатель одного из новаторских патентов в области генеративного ИИ. — Мы стремимся добавлять материалы, основанные на данных и источниках, происхождение которых можно полностью отследить, что позволяет пользователю видеть как можно больше точек зрения, а не один потенциально предвзятый источник.

Технология Botipedia не ограничивается большими языковыми моделями (LLM) или аналогичными генеративными методами. Скорее, каждая форма результирующих данных опирается на индивидуальный метод. Например, текст или таблицы, относящиеся к погоде, формируются для всех возможных значений долготы и широты с использованием геопространственных методов. Преимущество этого подхода заключается в резком увеличении как количества, так и точности имеющихся материалов.

Botipedia позволяет пользователям быстрее находить материалы, необходимые для создания новых или обновленных статей, особенно на тех языках, которым уделяется недостаточно внимания. Например, в Википедии 7 миллионов статей на английском языке и только 40 000 на суахили. Это ограничивает доступ говорящих на суахили пользователей к более чем 99 процентам материалов Википедии. Дополнительное преимущество использования в Botipedia технологии DMG заключается в ее более высокой экологичности, потому что она требует во много раз меньше вычислительной мощности, чем технологии, интенсивно использующие графические процессоры, например ChatGPT.

«Botipedia является одной из многих инициатив Института человеческого и машинного интеллекта (HUMII), которые мы реализуем в INSEAD, — говорит Лили Фанг (Lily Fang), декан факультета исследований и инноваций INSEAD. — Это практическое применение связанной с INSEAD интеллектуальной собственности, помогающее людям принимать более рациональные решения благодаря знаниям, полученным посредством технологий. Мы хотим, чтобы технологии, повышающие качество и осмысленность нашей работы и жизни, обеспечивали сохранение активности и ценности людей в эпоху интеллекта».

Портал Botipedia был запущен во время посвященного ИИ форума INSEAD в Сингапуре и в настоящее время доступен только по приглашениям, но в будущем к нему будет открыт полный доступ всем желающим. Для запроса доступа перейдите по ссылке . См. демонстрационное видео здесь .

