Una IA que busca la verdad crea el mayor portal enciclopédico del mundo, 6.000 veces mayor que Wikipedia

FONTAINEBLEAU, Francia y SINGAPUR y SAN FRANCISCO, 17 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- INSEAD, The Business School for the World, anunció hoy el lanzamiento de Botipedia, el mayor portal de conocimiento enciclopédico del mundo.

Las enciclopedias han recorrido un largo camino, desde las ediciones impresas del siglo XIX y los CD-ROM de los años 90, hasta la Wikipedia en línea editada por el público. ¿Qué será lo próximo?

Botipedia, con su propia IA, aprovecha cientos de algoritmos para imitar el trabajo de legiones de humanos en la creación de entradas de Wikipedia. Cada entrada se procesa mediante la técnica de Generación Dinámica Multimétodo (DMG), respaldada por conjuntos de datos únicos consistentes en una amplia biblioteca de archivos y fuentes satélite que proporcionan datos verificables de alta calidad. Botipedia cita directamente fuentes fiables o genera íntegramente contenidos originales mediante técnicas de generación de lenguaje natural diseñadas para evitar alucinaciones o sesgos intrínsecos.

En Botipedia, ningún tema, acontecimiento, lengua o geografía es demasiado oscuro para merecer un artículo. Mientras Wikipedia tiene unos 64 millones de artículos en inglés, Botipedia genera más de '400.000 millones' de entradas en más de 100 idiomas.

"Hemos creado Botipedia para que todo el mundo pueda acceder a la información en igualdad de condiciones, sin que ningún idioma se quede atrás", afirmó Phil Parker, catedrático de Ciencias de la Gestión de INSEAD, creador de Botipedia y titular de una de las patentes pioneras en el campo de la IA generativa. "Nos centramos en contenidos basados en datos y fuentes con una procedencia completa, lo que permite al usuario ver tantas perspectivas como sea posible, en contraposición a una fuente potencialmente sesgada".

La tecnología de Botipedia no se limita a grandes modelos lingüísticos (LLM) o métodos generativos similares. Más bien, cada forma de salida se basa en un método personalizado. Por ejemplo, los textos o tablas relativos al tiempo se generan para todas las longitudes y latitudes posibles utilizando métodos geoespaciales. Este enfoque tiene la ventaja de aumentar considerablemente tanto la cantidad como la precisión de los contenidos disponibles.

Botipedia permite a los usuarios encontrar más rápidamente el material que necesitan para crear artículos nuevos o actualizados, sobre todo en las lenguas más desatendidas. En Wikipedia, por ejemplo, hay 7 millones de artículos en inglés, pero sólo 40.000 en swahili. Esto limita el acceso de los hablantes de swahili a más del 99% del contenido de Wikipedia. El uso de DMG por parte de Botipedia tiene la ventaja secundaria de ser más sostenible, ya que funciona con una fracción de la potencia de procesamiento en comparación con metodologías intensivas en GPU, como ChatGPT.

"Botipedia es una de las muchas iniciativas del Human and Machine Intelligence Institute (HUMII) que estamos creando en INSEAD", dijo Lily Fang, Decana de Investigación e Innovación de INSEAD. "Es una aplicación práctica que se basa en la propiedad intelectual vinculada a INSEAD para ayudar a las personas a tomar mejores decisiones con conocimientos potenciados por la tecnología. Queremos tecnologías que mejoren la calidad y el significado de nuestro trabajo y nuestra vida, para conservar la agencia y el valor humanos en la era de la inteligencia."

Botipedia se lanzó durante el INSEAD AI Forum en Singapur y actualmente sólo se puede acceder a ella por invitación. Para solicitar acceso, visite aquí. Vea el vídeo de demostración aquí.

