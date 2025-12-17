Sztuczna inteligencja tworzy największy na świecie - sześć tysięcy razy większy niż Wikipedia - portal wiedzy encyklopedycznej

FONTAINEBLEAU, Francja, SINGAPUR i SAN FRANCISCO, 17 grudnia 2025 r. /PRNewswire/ -- Międzynarodowa uczelnia biznesowa INSEAD (The Business School for the World) ogłosiła uruchomienie Botipedii - największego na świecie portalu wiedzy encyklopedycznej.

Encyklopedie przeszły długą drogę - od wersji drukowanych w XIX w., przez elektroniczne na płytach CD w latach 90., po dzisiejszą internetową Wikipedię redagowaną przez użytkowników. Jaki będzie kolejny etap tej ewolucji?

Bazująca na autorskim systemie SI Botipedia naśladuje pracę zastępów ludzi tworzących wpisy w Wikipedii, korzystając z setek algorytmów. Każdy wpis opracowywany jest techniką generowania treści mechanizmem multimetod (Dynamic Multi-method Generation - DMG) przy użyciu niepowtarzalnych zbiorów danych pochodzących z ogromnej wyselekcjonowanej biblioteki archiwów, a także źródeł satelitarnych, co gwarantuje wysoką jakość i weryfikowalność danych. Botipedia podaje bezpośrednie cytaty z wiarygodnych źródeł albo w całości tworzy oryginalne treści przy użyciu technik tworzenia języka naturalnego, które mają eliminować zjawisko halucynowania lub wewnętrznych przekłamań.

W Botipedii znajdzie się miejsce dla każdego - nawet najbardziej niszowego - tematu, zdarzenia, języka czy regionu. Podczas gdy na Wikipedii znajdziemy 64 mln artykułów w język angielskim, Botipedia generuje ponad „400 mld" wpisów w ponad 100 językach.

„Celem Botipedii jest zapewnienie powszechnego dostępu do informacji z uwzględnieniem wszystkich języków - mówi Phil Parker, profesor zwyczajny nauk o zarządzaniu w INSEAD, twórca Botipedii oraz posiadacz jednego z pionierskich patentów w dziedzinie generatywnej sztucznej inteligencji. - Skupiamy się na treściach osadzonych w danych i źródłach oryginalnych, dając użytkownikowi możliwość poznania jak największej liczby perspektyw, a nie tylko jednego źródła, w którym mogą występować przekłamania".

Technologia Botipedia nie ogranicza się do dużych modeli językowych (LLM) czy podobnych metod generatywnych, każda forma tworzonych treści bazuje bowiem na specjalnie dobranej metodzie. Przykładowo teksty lub tabelki dotyczące danych meteorologicznych generowane są dla wszystkich możliwych długości i szerokości geograficznych przy użyciu metod geoprzestrzennych. Zaletą tej metody jest radykalny wzrost zarówno ilości, jak i poprawności dostępnych treści.

Korzystając z Botipedii, użytkownicy mogą szybciej znaleźć materiały potrzebne im do tworzenia nowych lub aktualizacji istniejących artykułów, zwłaszcza w mniej popularnych językach. Przykładowo na Wikipedii znajdziemy ok. 7 mln artykułów w języku angielskim, ale w suahili już tylko 40 tys. W konsekwencji osoby posługujące się tym językiem nie mają dostępu do ponad 99% treści na Wikipedii. Wtórną korzyścią płynącą z wykorzystania DMG w Botipedii jest stabilniejsze działanie dzięki znacznie niższemu zapotrzebowaniu na moc obliczeniową w porównaniu do rozwiązań wymagających intensywnego wykorzystania procesorów graficznych, takich jak ChatGPT.

„Botipedia to jedna z wielu inicjatyw Instytutu Inteligencji Ludzkiej i Maszynowej (HUMII), którą realizujemy w INSEAD - mówi Lily Fang, dziekan ds. badań i innowacji w INSEAD. - To praktyczne rozwiązanie, które czerpie z twórczości intelektualnej związanej z INSEAD, aby dostarczać ludziom wiedzę pozwalającą im podejmować lepsze decyzje. Potrzebujemy technologii, które podnoszą jakość naszej pracy i naszego życia oraz nadają im więcej sensu, pozwalając nam zachować sprawczość i wnosić wartość ludzką w dobie sztucznej inteligencji".

Inauguracja Botipedii miała miejsce podczas INSEAD AI Forum w Singapurze. Aktualnie dostęp do niej można uzyskać wyłącznie na zaproszenie, ale docelowo portal ma być otwarty dla wszystkich użytkowników. Chcesz uzyskać dostęp do Botipedii, kliknij tutaj. Materiał poglądowy znajduje się tutaj.

KONTAKT: e-mail: [email protected]

