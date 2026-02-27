المكالمات المدعومة بالذكاء الاصطناعي: بناء شبكة صوتية تواكب المستقبل وتستشرف آفاقه

برشلونة، إسبانيا، 27 فبراير 2026 /PRNewswire/ -- تُعدّ خدمات الاتصالات الصوتية حجر الأساس في خدمات مشغّلي الاتصالات، وتؤدي دورًا محوريًا في المجتمع. بحلول عام 2025، تجاوز عدد مستخدمي خدمة المكالمات الجديدة في الصين حاجز 80 مليون مستخدم، مع استمرار توسّع قاعدة المستخدمين بشكلٍ مطّرد. يدعم أكثر من 70 طرازًا من الأجهزة الطرفية حاليًا قدرات قناة البيانات (DC). أطلقت China Mobile مساعدًا حياتيًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي، يتيح للمستخدمين الحصول على مجموعة واسعة من الخدمات عبر المكالمات الصوتية، بما في ذلك الاستشارات الطبية وشراء الأدوية، وبذلك يتحقق مفهوم المكالمة كخدمة. علاوة على ذلك، لم تعد خدمة المكالمات الجديدة محصورة داخل حدود الصين، بل بدأت في التوسع عالميًا، مع شروع مشغّلين مثل Zain في الكويت، وstc في المملكة العربية السعودية، وAIS في تايلاند، بطرح مزايا متقدمة مثل المكالمات الصوتية المرئية وخدمة الترجمة الفورية المتزامنة، مما يعكس آفاقًا واعدة للنمو العالمي.

وعلى صعيد تجربة الخدمة، تواصل خدمات الاتصالات الصوتية تطوّرها بالتوازي مع التقدّم المستمر في شبكات الاتصالات. ومع بزوغ عصر 5G-A وتقنيات الذكاء الاصطناعي، تتجه هذه الخدمات نحو تقديم تجارب أكثر إثارة وتفاعلاً. يعتمد حل المكالمات المدعومة بالذكاء الاصطناعي من Huawei على لوحات الاتصال في الهواتف المحمولة، مستفيدًا من قاعدة الأرقام الضخمة التي يمتلكها مشغّلو الاتصالات. يسهم دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في تعزيز تجربة المكالمات، ويمكّن مشغّلي الاتصالات من إنشاء مدخل خدمات جديد وواعد يفتح آفاقًا للابتكار.

ولمعالجة التحديات الناتجة عن التعايش بين أجيال متعددة من شبكات الصوت، طوّرت Huawei حل النواة الصوتية الأحادية (SVC) الموحد على البنية الأساسية المعدنية. يوحّد هذا الحل آلية الوصول للمستخدمين عبر شبكات 2G و3G و4G و5G وكذلك المستخدمين أصحاب الخطوط الثابتة في شبكة واحدة، مما يمكّن المشغّلين من التوقف عن تشغيل المعدات القديمة بسلاسة والانتقال إلى بنية تحتية معدنية أساسية حديثة. ويضمن هذا الحل للمشغّلين تحقيق مفهوم "استثمار لمرة واحدة، وعوائد طويلة الأمد".

من خلال دمج تقنية إلغاء الضوضاء في شبكة SVC الموحدة بالكامل، يمكن للمشغّلين تقديم مكالمات واضحة تمامًا، ما يرفع جودة المكالمات عالية الوضوح (HD) إلى مستوى تجربة مثيرة، ويُحسّن من جودة الاتصال لجميع المستخدمين وعلى جميع الأجهزة الطرفية. فيما يخص الابتكارات في خدمات الصوت، يمكن لمساعدي المكالمات أن يُحدثوا تحسينًا ملموسًا في عملية الاتصال عبر مزايا متقدمة مثل الرد الذكي على المكالمات، والترجمة الفورية، وتلخيص محتوى المكالمة بعد الانتهاء. في خدمات التفاعل المعتمدة على قناة البيانات (DC)، يمكن للمساعدين العامين ذوي الوسائط المتعددة التعامل مع المهام المعقدة أثناء المكالمات، مما يسهم في الربط بين مختلف الصناعات باستخدام أرقام الهواتف، وتقديم مدخل خدمة موحدًا في عصر الذكاء الاصطناعي.

سيُقام MWC 2026 في الفترة من 2 إلى 5 مارس في مدينة برشلونة بإسبانيا. تعبّر Huawei عن حماسها للتعاون مع شركاء الصناعة العالميين بهدف تحويل كل مكالمة إلى مكالمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتحسين جودة كل اتصال، وفتح الطريق أمام العصر القادم لمفهوم المكالمة كخدمة.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2920900/image1.jpg