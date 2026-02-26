AI Calling : créer un réseau vocal orienté vers l'avenir

BARCELONE, Espagne, 26 février 2026 /PRNewswire/ -- Les services vocaux sont au cœur des services des opérateurs et jouent un rôle crucial dans la société. En 2025, le nombre d'utilisateurs de New Calling en Chine avait dépassé les 80 millions, et la base d'utilisateurs ne cessait de croître. Plus de 70 modèles de terminaux prennent désormais en charge les fonctions de canal de données (DC). China Mobile a introduit un assistant de vie IA, offrant de nombreux services par le biais d'appels, notamment des consultations médicales et l'achat de médicaments, accélérant l'adoption d'un véritable call-as-a-service. En outre, New Calling dépasse les frontières de la Chine, car des opérateurs comme Zain au Koweït, stc en Arabie saoudite et AIS en Thaïlande commencent à déployer des fonctions telles que les appels vocaux visualisés et l'interprétation simultanée, ce qui élargit le champ de la croissance mondiale.

En ce qui concerne l'expérience de service, les services vocaux continuent d'évoluer parallèlement aux progrès des réseaux de communication. Avec l'avènement de la 5G-A et de l'IA, ces services évoluent vers des expériences plus immersives et interactives. La solution AI Calling de Huawei s'appuie sur les claviers des téléphones portables et sur les énormes ressources numériques des opérateurs. L'intégration des technologies de l'IA améliore l'expérience de l'appel et permet aux opérateurs de proposer un nouveau service prometteur.

Pour relever les défis posés par la coexistence de plusieurs générations de réseaux vocaux, Huawei a mis au point la solution convergente Single Voice Core (SVC) bare-metal. Cette solution unifie l'accès des utilisateurs 2G, 3G, 4G, 5G et de la ligne fixe en un seul réseau, ce qui permet aux opérateurs de retirer de manière transparente les équipements obsolètes et de passer à une architecture « bare-metal ». Elle garantit aux opérateurs « un investissement unique et des avantages à long terme ».

En intégrant la technologie d'annulation du bruit dans le réseau SVC entièrement convergent, les opérateurs peuvent fournir des appels d'une clarté cristalline, élevant les appels HD à une expérience immersive et améliorant leur qualité pour tous les utilisateurs, sur tous les terminaux. En ce qui concerne les innovations dans le domaine des services vocaux, les assistants d'appel peuvent améliorer de manière significative le processus d'appel grâce à des fonctions telles que la réponse intelligente aux appels, la traduction en temps réel et les résumés après appel. Dans les services interactifs basés sur les DC, les assistants généraux multimodaux peuvent gérer des tâches complexes pendant les appels, faisant le lien entre diverses industries et les numéros de téléphone et offrant une entrée de service unifiée à l'ère de l'IA.

Le MWC 2026 se déroulera du 2 au 5 mars à Barcelone, en Espagne. Huawei est enthousiaste à l'idée de collaborer avec des partenaires industriels mondiaux pour transformer chaque appel en un appel enrichi par l'IA, améliorer la qualité de chaque connexion et inaugurer la prochaine ère du call-as-a-service.

