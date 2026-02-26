AI Calling: Membangun Jaringan Layanan Suara yang Berorientasi pada Masa Depan

Dari sisi pengalaman penggunaan layanan, layanan suara terus berkembang seiring kemajuan jaringan komunikasi. Dengan hadirnya 5G-A dan AI, layanan suara bergerak menuju pengalaman yang lebih imersif dan interaktif. Solusi AI Calling dari Huawei memanfaatkan tombol panggilan (dial pad) pada ponsel serta sumber daya nomor telepon yang masif milik operator. Integrasi teknologi AI meningkatkan pengalaman menelepon sekaligus membuka kesempatan baru bagi operator untuk menghadirkan layanan yang bernilai tambah.

Untuk menjawab tantangan dari kehadiran jaringan layanan suara dalam berbagai generasi, Huawei mengembangkan solusi Single Voice Core (SVC) berbasiskan bare-metal yang terintegrasi. Solusi ini menyatukan akses pengguna 2G, 3G, 4G, 5G, dan jaringan tetap dalam satu jaringan terpadu. Dengan demikian, pihak operator dapat menghentikan penggunaan perangkat lama secara bertahap dan beralih ke arsitektur bare-metal yang lebih efisien. Pendekatan tersebut memberikan manfaat jangka panjang melalui investasi yang hanya dilakukan satu kali.

Dengan mengintegrasikan teknologi peredam kebisingan ke dalam jaringan SVC yang sangat terintegrasi, pihak operator dapat menghadirkan kualitas panggilan yang jernih dan meningkatkan pengalaman panggilan telepon HD menjadi lebih imersif untuk berbagai perangkat. Dalam inovasi layanan suara, asisten panggilan dapat meningkatkan proses komunikasi melalui fitur seperti intelligent call answering, real-time translation, serta ringkasan setelah panggilan. Pada layanan interaktif berbasiskan DC, asisten multimodal mampu menangani tugas yang lebih kompleks selama panggilan telepon berlangsung, menghubungkan berbagai industri melalui nomor telepon dan menghadirkan satu pintu layanan terpadu pada era AI.

MWC 2026 akan berlangsung pada 2–5 Maret di Barcelona, Spanyol. Huawei siap berkolaborasi dengan mitra industri global untuk mengubah setiap panggilan telepon dengan dukungan AI, meningkatkan kualitas setiap koneksi, dan membuka era baru call-as-a-service.

SOURCE Huawei