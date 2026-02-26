KI-Anrufe: Aufbau eines zukunftsorientierten Sprachnetzwerks

BARCELONA, Spanien, 26. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Sprachdienste bilden das Herzstück der Dienste von Netzbetreibern und spielen eine entscheidende Rolle in der Gesellschaft. Bis 2025 hatte die Zahl der New-Calling-Nutzer in China 80 Millionen überschritten, wobei die Nutzerbasis stetig wächst. Über 70 Endgerätemodelle unterstützen mittlerweile Datenkanal-Funktionen (DC). China Mobile hat einen KI-Lebensassistenten eingeführt, der viele Dienste über Anrufe anbietet, darunter medizinische Beratung und Medikamentenkäufe, und damit Call-as-a-Service wirklich verwirklicht. Darüber hinaus breitet sich New Calling über die Grenzen Chinas hinaus aus, da Betreiber wie Zain in Kuwait, stc in Saudi-Arabien und AIS in Thailand damit beginnen, Funktionen wie Visualized Voice Calling und Simultanübersetzung einzuführen, was den Spielraum für globales Wachstum erweitert.

Was das Serviceerlebnis angeht, so entwickeln sich Sprachdienste parallel zu den Fortschritten in den Kommunikationsnetzen weiter. Mit dem Aufkommen von 5G-A und KI bewegen sich diese Dienste in Richtung immersiverer und interaktiverer Erlebnisse. Die KI-Anruflösung von Huawei nutzt die Wähltastaturen von Mobiltelefonen und die enormen Ressourcen der Betreiber. Die Integration von KI-Technologien verbessert das Anruferlebnis und ermöglicht es den Betreibern, einen neuen, vielversprechenden Dienst einzuführen.

Um die Herausforderungen zu bewältigen, die sich aus der Koexistenz mehrerer Generationen von Sprachnetzwerken ergeben, hat Huawei die konvergente Bare-Metal-Lösung Single Voice Core (SVC) entwickelt. Diese Lösung vereint den Zugang für 2G-, 3G-, 4G-, 5G- und Festnetznutzer in einem einzigen Netzwerk und ermöglicht es Betreibern, veraltete Geräte nahtlos aus dem Verkehr zu ziehen und auf eine Bare-Metal-Architektur umzustellen. Sie gewährleistet den Betreibern „einmalige Investitionen, langfristige Vorteile".

Durch die Integration von Geräuschunterdrückungstechnologie in das vollständig konvergierte SVC-Netzwerk können Betreiber kristallklare Anrufe liefern, HD-Anrufe zu einem immersiven Erlebnis machen und die Qualität für alle Nutzer auf allen Endgeräten verbessern. Was Innovationen bei Sprachdiensten angeht, können Anrufassistenten den Anrufprozess durch Funktionen wie intelligente Anrufannahme, Echtzeitübersetzung und Zusammenfassungen nach dem Anruf erheblich verbessern. Bei interaktiven Diensten auf DC-Basis können multimodale allgemeine Assistenten komplexe Aufgaben während eines Anrufs übernehmen, verschiedene Branchen mit Telefonnummern verbinden und einen einheitlichen Servicezugang im Zeitalter der KI bieten.

Der MWC 2026 findet vom 2. bis 5. März in Barcelona, Spanien, statt. Huawei freut sich darauf, mit globalen Industriepartnern zusammenzuarbeiten, um jeden Anruf zu einem KI-gestützten Anruf zu machen, die Qualität jeder Verbindung zu verbessern und die nächste Ära von Call-as-a-Service einzuläuten.

