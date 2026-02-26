Llamadas con IA: Creando una red de voz orientada al futuro

BARCELONA, España, 26 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Los servicios de voz son fundamentales para los servicios de los operadores y desempeñan un papel crucial en la sociedad. Para 2025, el número de usuarios de New Calling en China superó los 80 millones, con una base de usuarios en constante expansión. Más de 70 modelos de terminales admiten ahora la funcionalidad de canal de datos (CD). China Mobile ha introducido un asistente de vida con inteligencia artificial que ofrece numerosos servicios a través de llamadas, como consultas médicas y compra de medicamentos, logrando así una verdadera "llamada como servicio". Además, New Calling se está extendiendo más allá de las fronteras de China, ya que operadores como Zain de Kuwait, stc de Arabia Saudita y AIS de Tailandia están empezando a implementar funciones como la Llamada de Voz Visualizada y la interpretación simultánea, ampliando así su alcance para el crecimiento global.

En cuanto a la experiencia de servicio, los servicios de voz siguen evolucionando junto con los avances en las redes de comunicaciones. Con la llegada del 5G-A y la IA, estos servicios se están orientando hacia experiencias más inmersivas e interactivas. La solución de llamadas con IA de Huawei aprovecha los teclados de los teléfonos móviles y la gran cantidad de recursos de los operadores. La integración de tecnologías de IA mejora la experiencia de llamada y permite a los operadores establecer una nueva y prometedora entrada en el mercado de servicios.

Para afrontar los retos que plantea la coexistencia de múltiples generaciones de redes de voz, Huawei ha desarrollado la solución convergente de núcleo de voz único (SVC) bare-metal. Esta solución unifica el acceso para usuarios de 2G, 3G, 4G, 5G y telefonía fija en una única red, lo que permite a los operadores retirar sin problemas equipos obsoletos y migrar a una arquitectura bare-metal. Garantiza una inversión única con beneficios a largo plazo para los operadores.

Al integrar la tecnología de cancelación de ruido en la red SVC totalmente convergente, los operadores pueden ofrecer llamadas nítidas, convirtiendo las llamadas HD en una experiencia inmersiva y mejorando su calidad para todos los usuarios, en todos los terminales. En cuanto a las innovaciones en servicios de voz, los asistentes de llamada pueden optimizar significativamente el proceso de llamada mediante funciones como la respuesta inteligente, la traducción en tiempo real y los resúmenes posteriores a la llamada. En los servicios interactivos basados en centros de datos, los asistentes generales multimodales pueden gestionar tareas complejas durante las llamadas, conectando diversas industrias con números de teléfono y ofreciendo una entrada de servicio unificada en la era de la IA.

El MWC 2026 se celebrará del 2 al 5 de marzo en Barcelona, España. Huawei se complace en colaborar con socios globales de la industria para convertir cada llamada en una llamada impulsada por IA, mejorar la calidad de cada conexión y marcar el comienzo de la nueva era de las llamadas como servicio.

