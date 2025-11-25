اليونيدو تعلن أسماء الفائزين بجوائز "عالم واحد" للاستدامة في نسختها الافتتاحية بالرياض

الرياض، المملكة العربية السعودية, 25 نوفمبر / تشرين ثاني 2025 /PRNewswire/ -- أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) عن الفائزين بجوائز "عالم واحد" للاستدامة (ONE World Sustainability Awards) في نسختها الافتتاحية، وذلك خلال الدورة الحادية والعشرين للمؤتمر العام لليونيدو (GC21) المنعقدة في الرياض، بالمملكة العربية السعودية. وجاء هذا الإعلان احتفاءً بالمبتكرين الذين تسهم أعمالهم في دفع عجلة التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة في مختلف أنحاء العالم.

UNIDO Director General with the winners of the inaugural ONE World Sustainability Awards at GC21 in Riyadh

وقد أكّد معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة في المملكة العربية السعودية، المهندس خليل بن إبراهيم بن سلمة، الدور التحويلي لهذه الجوائز قائلاً: «تبعث هذه الجوائز برسالة واضحة إلى العالم، مفادها أن الربحية والأثر الإيجابي يمكن أن يزدهرا جنباً إلى جنب، وأن الاستدامة لم تعد خياراً، بل أصبحت محرّكاً اقتصادياً قوياً».

كما سلّط المدير العام لليونيدو، في كلمته الافتتاحية، الضوء على أهمية الحدث قائلاً: «هذه بداية حراك تصبح فيه الاستدامة معياراً وليست مجرد خيار. ويثبت لنا الفائزون أن الابتكار والمسؤولية والنجاح يمكن أن يسيروا جنباً إلى جنب. إن الخيارات التي نتخذها اليوم، سواء في كيفية إنتاجنا أو في كيفية استهلاكنا، تؤثّر في مجتمعاتنا اليوم وغداً. معاً يمكننا صياغة مستقبل عادل ومستدام ومليء بالفرص للجميع».

تكرّم الجوائز، التي أُطلقت كجزء من القمة العالمية للصناعة لعام 2025، الأفراد والمنظمات ضمن أربع فئات رئيسية: الشركات الناشئة المبتكرة، وسلاسل التوريد المستدامة، والمرأة في الصناعة، وجائزة إنجاز العمر.

حصلت شركة Nature Bio Foods، ممثَّلة بالسيد أميت سينغ، على جائزة سلاسل التوريد المستدامة. وتعمل الشركة، التي تتخذ من الهند مقراً لها، مع أكثر من 96,000 مزارع من أصحاب الحيازات الصغيرة في مختلف أنحاء الهند وأفريقيا وأوروبا، وهي رائدة في تطوير نماذج زراعية محايدة للكربون وقادرة على الصمود أمام تغيّر المناخ.

وذهبت جائزة المرأة في الصناعة إلى نورا ماجيرو، الرئيس التنفيذي لشركة Drop Access Limited في كينيا، تقديراً لجهودها في تطوير الابتكار في سلاسل التبريد العاملة بالطاقة الشمسية، بما يدعم توزيع اللقاحات والنظم الغذائية في مختلف أنحاء أفريقيا.

كما فازت شركة WeLight Africa، بقيادة رومان دي فيلنوف، بجائزة الشركات الناشئة المبتكرة لدورها في تسريع كهربة المناطق الريفية من خلال حلول الشبكات المصغّرة المستدامة في مدغشقر ومالي ونيجيريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

وحصلت الدكتورة غرو هارلم بروندتلاند من النرويج على جائزة إنجاز العمر، باعتبارها أول امرأة تتولى منصب رئيس الوزراء في بلادها، ولشغلها سابقاً منصب المديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية.

وقالت نورا ماجيرو: «إن حجم حضور اليونيدو هنا في الرياض يحفّزنا على مواصلة تطوير ابتكاراتنا في مجال سلاسل التبريد وتعميق أثر شركة Drop Access لصالح المجتمعات التي هي في أمسّ الحاجة إليها».

