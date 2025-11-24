L'ONUDI annonce les lauréats de la première édition des One World Sustainability Awards à Riyadh

RIYADH, Arabie Saoudite, 24 novembre 2025 /PRNewswire/ -- L'ONUDI a annoncé les lauréats des premiers Prix mondiaux de la durabilité ONE World lors de la vingt-et-unième session de la Conférence générale de l'ONUDI (GC21) à Riyad, en Arabie Saoudite, célébrant les innovateurs dont le travail fait progresser le développement industriel durable et inclusif dans le monde entier.

Le Directeur général de l'ONUDI avec les lauréats de la première édition des ONE World Sustainability Awards à la GC21 à Riyadh

S.E. Le vice-ministre de l'industrie et des ressources minérales chargé des affaires industrielles de l'Arabie saoudite, Eng. Khalil bin Ibrahim bin Salamah, a souligné le pouvoir de transformation de ces prix : « Ces prix envoient un message clair au monde entier. Ils montrent que la rentabilité et l'impact positif peuvent prospérer côte à côte et que la durabilité n'est plus un choix mais un puissant moteur économique ».

Le directeur général de l'ONUDI a souligné dans son discours d'ouverture que : « C'est le début d'un mouvement où la durabilité n'est pas une option mais une norme. Les lauréats nous montrent que l'innovation, la responsabilité et la réussite peuvent aller de pair. Les choix que nous faisons aujourd'hui - comment nous produisons et comment nous consommons - ont un impact sur nos sociétés d'aujourd'hui et de demain. Ensemble, nous pouvons façonner un avenir équitable, durable et riche en opportunités pour tous ».

Lancés dans le cadre du Sommet mondial de l'industrie 2025, les prix récompensent des personnes et des organisations dans quatre catégories : Startups innovantes, Chaînes d'approvisionnement durables, Femmes dans l'industrie et Accomplissement d'une vie.

Nature Bio Foods, représentée par Amit Singh, a reçu le prix de la chaîne d'approvisionnement durable. L'entreprise, basée en Inde, travaille avec plus de 96 000 petits exploitants agricoles en Inde, en Afrique et en Europe. Elle est à l'origine de modèles agricoles neutres en carbone et résistants au changement climatique.

Le prix des femmes dans l'industrie a été décerné à Norah Magero, PDG de Drop Access Limited au Kenya, reconnue pour avoir fait progresser l'innovation de la chaîne du froid alimentée par l'énergie solaire, qui soutient la distribution de vaccins et les systèmes alimentaires dans toute l'Afrique.

WeLight Africa, dirigée par Romain De Villeneuve, a remporté le prix des start-ups innovantes pour avoir accéléré l'électrification rurale grâce à des solutions durables de mini-réseaux à Madagascar, au Mali, au Nigeria et en République démocratique du Congo.

Le Dr Gro Harlem Brundtland , de Norvège, a reçu le Lifetime Achievement Award en tant que première femme Premier ministre du pays et ancienne directrice générale de l'OMS.

« L'envergure de l'ONUDI ici à Riyad nous incite à faire progresser nos innovations dans le domaine de la chaîne du froid et à renforcer l'impact de Drop Access sur les communautés qui en ont le plus besoin », a déclaré Norah Magero.

Relations avec la presse :

Pour plus d'informations

Ahmed Mansour

M +966 54 186 9849

E [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2831334/UNIDO_ONE_World.jpg