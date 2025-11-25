UNIDO anuncia a los ganadores de los Premios Inaugurales de Sostenibilidad One World en Riad

RIAD, Arabia Saudita, 25 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- UNIDO anunció los ganadores de los Premios inaugurales ONE World Sustainability Awards en la vigésimo primera sesión de la Conferencia General de la UNIDO (GC21) en Riad, Arabia Saudita, que reconoce a los innovadores cuyo trabajo promueve el desarrollo industrial sostenible e inclusivo en todo el mundo.

UNIDO Director General with the winners of the inaugural ONE World Sustainability Awards at GC21 in Riyadh

Su Excelencia el Viceministro de Industria y Recursos Minerales para Asuntos Industriales de Arabia Saudita, Ing. Khalil bin Ibrahim bin Salamah, destacó el poder transformador de los premios: "Estos premios envían un mensaje claro al mundo. Demuestran que la rentabilidad y el impacto positivo pueden prosperar juntos y que la sostenibilidad ya no es una opción, sino un poderoso motor económico".

El director general de la UNIDO destacó en su discurso inaugural: "Este es el comienzo de un movimiento donde la sostenibilidad no es una opción, sino una norma. Los ganadores nos demuestran que la innovación, la responsabilidad y el éxito pueden ir de la mano. Las decisiones que tomamos hoy —cómo producimos y cómo consumimos— impactan en nuestras sociedades hoy y mañana. Juntos podemos forjar un futuro justo, sostenible y lleno de oportunidades para todos".

Lanzados en el marco de la Cumbre Global de la Industria 2025, los premios reconocen a personas y organizaciones en cuatro categorías: Startups Innovadoras, Cadenas de Suministro Sostenibles, Mujeres en la Industria y Trayectoria Profesional.

Nature Bio Foods, representada por Amit Singh, recibió el Premio a las Cadenas de Suministro Sostenibles. La empresa, con sede en India, trabaja con más de 96.000 pequeños agricultores en India, África y Europa, siendo pionera en modelos agrícolas resilientes al clima y neutros en carbono.

El Premio a las Mujeres en la Industria fue otorgado a Norah Magero, consejera delegada de Drop Access Limited en Kenia, reconocida por impulsar la innovación en cadenas de frío con energía solar que apoyan la distribución de vacunas y los sistemas alimentarios en toda África.

WeLight Africa, liderada por Romain De Villeneuve, ganó el Premio a las Start-ups Innovadoras por acelerar la electrificación rural mediante soluciones de minirredes sostenibles en Madagascar, Malí, Nigeria y la República Democrática del Congo.

La doctora Gro Harlem Brundtland, de Noruega, recibió el Premio a la Trayectoria como la primera mujer primera ministra del país y ex directora general de la OMS.

"La magnitud de la ONUDI aquí en Riad nos inspira a impulsar nuestras innovaciones en cadenas de frío y a profundizar el impacto de Drop Access en las comunidades que más las necesitan", declaró Norah Magero.

