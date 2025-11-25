UNIDO 於利雅得公佈首屆 ONE World 可持續發展獎得主

UNIDO 總幹事在開幕致辭中強調：「這是一場運動的開端，可持續發展將不再是選項，而是標準。得獎者向我們展示了創新、責任與成功可以相輔相成。我們今天的選擇（如何生產及如何消費）將影響著現今及未來的社會。我們可以共同塑造一個公平、可持續且充滿機遇的未來。」

作為「2025 全球工業峰會」的一部分，該獎項設有四個類別，表彰傑出的個人及機構：創新初創企業、可持續供應鏈、工業界女性及終身成就獎。

Nature Bio Foods 代表 Amit Singh 獲頒「可持續供應鏈獎」。這家總部位於印度的公司與印度、非洲及歐洲超過 96,000 名小農合作，率先採用具氣候適應力及碳中和的農業模式。

「工業界女性獎」由肯尼亞 Drop Access Limited 行政總裁 Norah Magero 奪得，以表揚她推動太陽能冷鏈創新，支援非洲各地的疫苗分發及糧食系統。

由 Romain De Villeneuve 領導的 WeLight Africa 榮獲「創新初創企業獎」，該機構透過可持續的微電網解決方案，加速馬達加斯加、馬里、尼日利亞及剛果民主共和國的農村電氣化進程。

挪威首位女首相兼前世衛組織 (WHO) 總幹事 Gro Harlem Brundtland 博士獲頒「終身成就獎」。

Norah Magero 表示：「UNIDO 在利雅得舉辦活動的規模激勵了我們，推動我們改進冷鏈創新技術，並加深 Drop Access 對最有需要社區的影響力。」

傳媒聯絡：

如欲查詢更多資訊，請聯絡

Ahmed Mansour

電話：+966 54 186 9849

電郵：[email protected]

SOURCE Ministry of Industry and Mineral Resources