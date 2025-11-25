UNIDO 於利雅得公佈首屆 ONE World 可持續發展獎得主

新聞提供者

Ministry of Industry and Mineral Resources

25 11月, 2025, 21:23 CST

沙地阿拉伯利雅得2025年11月25日 /美通社/ -- 聯合國工業發展組織 (UNIDO) 在沙地阿拉伯利雅得舉行的第 21 屆大會 (GC21) 上，公佈首屆「ONE World 可持續發展獎」得主，表揚致力於推動全球可持續及包容性工業發展的創新者。

沙地阿拉伯工業和礦產資源部工業事務副部長 Khalil bin Ibrahim bin Salamah 工程師閣下強調獎項帶來的變革力量：「這些獎項向世界發出清晰訊息，證明盈利能力與正面影響可以並存，可持續發展不再是選項，而是強大的經濟動力。」

UNIDO 總幹事與首屆 ONE World 可持續發展獎得主於利雅得 GC21 大會合照
UNIDO 總幹事與首屆 ONE World 可持續發展獎得主於利雅得 GC21 大會合照

UNIDO 總幹事在開幕致辭中強調：「這是一場運動的開端，可持續發展將不再是選項，而是標準。得獎者向我們展示了創新、責任與成功可以相輔相成。我們今天的選擇（如何生產及如何消費）將影響著現今及未來的社會。我們可以共同塑造一個公平、可持續且充滿機遇的未來。」

作為「2025 全球工業峰會」的一部分，該獎項設有四個類別，表彰傑出的個人及機構：創新初創企業、可持續供應鏈、工業界女性及終身成就獎。

Nature Bio Foods 代表 Amit Singh 獲頒「可持續供應鏈獎」。這家總部位於印度的公司與印度、非洲及歐洲超過 96,000 名小農合作，率先採用具氣候適應力及碳中和的農業模式。

「工業界女性獎」由肯尼亞 Drop Access Limited 行政總裁 Norah Magero 奪得，以表揚她推動太陽能冷鏈創新，支援非洲各地的疫苗分發及糧食系統。

由 Romain De Villeneuve 領導的 WeLight Africa 榮獲「創新初創企業獎」，該機構透過可持續的微電網解決方案，加速馬達加斯加、馬里、尼日利亞及剛果民主共和國的農村電氣化進程。

挪威首位女首相兼前世衛組織 (WHO) 總幹事 Gro Harlem Brundtland 博士獲頒「終身成就獎」。

Norah Magero 表示：「UNIDO 在利雅得舉辦活動的規模激勵了我們，推動我們改進冷鏈創新技術，並加深 Drop Access 對最有需要社區的影響力。」

傳媒聯絡：
如欲查詢更多資訊，請聯絡
Ahmed Mansour
電話：+966 54 186 9849
電郵：[email protected]

SOURCE Ministry of Industry and Mineral Resources

來自同一來源

沙地阿拉伯工業與礦產資源部長 Bandar bin Ibrahim Alkhorayef 當選聯合國工業發展組織第二十一屆大會主席

沙地阿拉伯工業與礦產資源部長 Bandar bin Ibrahim Alkhorayef 當選聯合國工業發展組織第二十一屆大會主席

沙地阿拉伯工業與礦產資源部長 Bandar bin Ibrahim Alkhorayef 在利雅德舉行的開幕典禮上正式獲委任為聯合國工業發展組織第二十一屆大會 (21st UNIDO General Conference)...
利雅得準備迎接世界：UNIDO 2025 務求塑造包容與可持續發展產業的未來

利雅得準備迎接世界：UNIDO 2025 務求塑造包容與可持續發展產業的未來

兩週後，利雅得將舉辦聯合國工業發展組織 (UNIDO) 第 21 屆會議，這重要全球會議致力轉化產業政策為行動。2025 年 11 月 23 日至 27 日，該會議將於 King Abdulaziz International Conference Centre...
此來源更多新聞稿

探索

食品與飲料

食品與飲料

綠色科技

綠色科技

農業

農業

替代能源

替代能源

相關題材的新聞稿