Unido anuncia os vencedores do One World Sustainability Awards inaugural em Riade

Ministry of Industry and Mineral Resources

24 nov, 2025, 22:45 GMT

RIADE, Arábia Saudita, 24 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Unido anunciou os vencedores do primeiro Prêmio Mundial de Sustentabilidade ONE na vigésima primeira sessão da Conferência Geral da Unido (GC21) em Riade, Arábia Saudita, celebrando os inovadores cujo trabalho promove o desenvolvimento industrial sustentável e inclusivo em todo o mundo.

UNIDO Director General with the winners of the inaugural ONE World Sustainability Awards at GC21 in Riyadh
Sua Excelência o Vice-Ministro da Indústria e Recursos Minerais para Assuntos Industriais da Arábia Saudita, Eng. Khalil bin Ibrahim bin Salamah, enfatizou o poder transformador dos prêmios: "Esses prêmios enviam uma mensagem clara ao mundo. Eles mostram que a lucratividade e o impacto positivo podem prosperar lado a lado e que a sustentabilidade não é mais uma escolha, mas um poderoso impulso econômico."

O diretor-geral da Unido destacou em seu discurso de abertura que: "Este é o início de um movimento em que a sustentabilidade não é uma opção, mas um padrão. Os vencedores nos mostram que inovação, responsabilidade e sucesso podem andar de mãos dadas. As escolhas que fazemos hoje - como produzimos e como consumimos - impactam nossas sociedades hoje e amanhã. Juntos, podemos moldar um futuro justo, sustentável e cheio de oportunidades para todos."

Lançados como parte da Cúpula Global da Indústria 2025, os prêmios homenageiam indivíduos e organizações em quatro categorias: Startups Inovadoras, Cadeias de Suprimentos Sustentáveis, Mulheres na Indústria e Realização ao Longo da Vida.

A Nature Bio Foods, representada por Amit Singh, recebeu o Prêmio Cadeias de Suprimentos Sustentáveis. A empresa sediada na Índia trabalha com mais de 96.000 pequenos agricultores em toda a Índia, África e Europa, sendo pioneira em modelos agrícolas resilientes ao clima e neutros em carbono.

O Prêmio Mulheres na Indústria foi entregue a Norah Magero, CEO da Drop Access Limited no Quênia, reconhecida por promover a inovação da cadeia de frio movida a energia solar que apoia a distribuição de vacinas e sistemas alimentares em toda a África.

A WeLight Africa, liderada por Romain De Villeneuve, ganhou o Prémio Startups Inovadoras por acelerar a eletrificação rural através de soluções sustentáveis de mini-redes em Madagáscar, Mali, Nigéria e República Democrática do Congo.

A Dra. Gro Harlem Brundtland, da Noruega, recebeu o Lifetime Achievement Award como a primeira mulher a ocupar o cargo de primeira-ministra do país e ex-diretora-geral da OMS.

"A escala da Unido aqui em Riad nos inspira a avançar em nossas inovações de cadeia de frio e aprofundar o impacto do Drop Access para as comunidades que mais precisam", disse Norah Magero.

Ahmed Mansour
M +966 54 186 9849
E [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2831334/UNIDO_ONE_World.jpg

