UNIDO gibt die Gewinner der ersten One World Sustainability Awards in Riad bekannt

RIYADH, Saudi-Arabien, 24. November 2025 /PRNewswire/ -- Die UNIDO hat auf der einundzwanzigsten Sitzung der UNIDO-Generalkonferenz (GC21) in Riad, Saudi-Arabien, die Gewinner der ersten ONE World Sustainability Awards bekannt gegeben, mit denen Innovatoren ausgezeichnet werden, die mit ihrer Arbeit eine nachhaltige, integrative industrielle Entwicklung auf der ganzen Welt fördern.

UNIDO-Generaldirektor mit den Gewinnern der ersten ONE World Sustainability Awards auf der GC21 in Riad

S. E. Der stellvertretende Minister für Industrie und Bodenschätze für industrielle Angelegenheiten von Saudi-Arabien, Eng. Khalil bin Ibrahim bin Salamah, betonte die transformative Kraft der Auszeichnungen: „Diese Auszeichnungen senden eine klare Botschaft an die Welt. Sie zeigen, dass Rentabilität und positive Auswirkungen nebeneinander gedeihen können und dass Nachhaltigkeit nicht länger eine Wahlmöglichkeit ist, sondern ein starker wirtschaftlicher Antrieb."

Der UNIDO-Generaldirektor hob in seiner Eröffnungsrede hervor, dass: „Dies ist der Beginn einer Bewegung, in der Nachhaltigkeit keine Option, sondern ein Standard ist. Die Gewinner zeigen uns, dass Innovation, Verantwortung und Erfolg Hand in Hand gehen können. Die Entscheidungen, die wir heute treffen - wie wir produzieren und wie wir konsumieren - haben Auswirkungen auf unsere Gesellschaft von heute und morgen. Gemeinsam können wir eine Zukunft gestalten, die fair, nachhaltig und voller Chancen für alle ist".

Die Preise wurden im Rahmen des Global Industry Summit 2025 verliehen und zeichnen Einzelpersonen und Organisationen in vier Kategorien aus: Innovative Startups, nachhaltige Lieferketten, Frauen in der Industrie und Lebenswerk.

Nature Bio Foods, vertreten durch Amit Singh, erhielt den Preis für nachhaltige Lieferketten. Das in Indien ansässige Unternehmen arbeitet mit mehr als 96.000 Kleinbauern in Indien, Afrika und Europa zusammen und leistet Pionierarbeit für klimaresistente, kohlenstoffneutrale Landwirtschaftsmodelle.

Der Preis für Frauen in der Industrie wurde Norah Magero, CEO von Drop Access Limited in Kenia, für die Förderung solarbetriebener Kühlketteninnovationen zur Unterstützung der Impfstoffverteilung und der Nahrungsmittelsysteme in Afrika verliehen.

WeLight Africa, unter der Leitung von Romain De Villeneuve, gewann den Preis für innovative Start-ups für die Beschleunigung der ländlichen Elektrifizierung durch nachhaltige Mini-Netzlösungen in Madagaskar, Mali, Nigeria und der Demokratischen Republik Kongo.

Dr. Gro Harlem Brundtland aus Norwegen erhielt den Preis für ihr Lebenswerk als erste weibliche Ministerpräsidentin des Landes und ehemalige WHO-Generaldirektorin.

„Die Größe der UNIDO hier in Riad spornt uns an, unsere Kühlketten-Innovationen voranzutreiben und die Wirkung von Drop Access für die Gemeinden zu verstärken, die sie am dringendsten benötigen", sagte Norah Magero.

