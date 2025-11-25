انتخاب وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي ، معالي الأستاذ "بندر بن إبراهيم الخريِّف"، رئيسًا للمؤتمر العام الحادي والعشرين لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)

الرياض ، المملكة العربية السعودية, 25 نوفمبر / تشرين ثاني 2025 /PRNewswire/ -- تم رسميًا تعيين معالي الأستاذ "بندر بن إبراهيم الخريِّف"، وزير الصناعة والثروة المعدنية، رئيسًا للمؤتمر العام الحادي والعشرين لـ "منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية" (اليونيدو) خلال حفل افتتاح المؤتمر في الرياض. يعكس التعيين دور المملكة المؤثر بشكل متزايد في توجيه جدول أعمال التنمية الصناعية العالمية.

H.E. Bandar bin Ibrahim Alkhorayef, newly elected President of the 21st UNIDO General Conference

تم تأكيد الرئاسة من خلال المؤتمر العام ، مما يدل على إجماع دولي قوي على قيادة معالي الوزير "الخريِّف". أقرّ الرئيس المنتهية ولايته رسميًا بالقرار ، معلنًا للمؤتمر: "أيها المندوبون المرموقون ، سنقوم الآن بانتخاب رئيس للدورة الحادية والعشرين للمؤتمر العام. أقدّم هنا بموجب ذلك معالي الأستاذ "بندر الخريِّف"، وزير الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية. يسرّني أن أعلن عن انتخاب معالي الوزير "الخريِّف" بالتزكية."

عند قبول الدور ، أكد الوزير "الخريِّف" على الأهمية الحاسمة للشراكة والابتكار في تشكيل مستقبل الصناعة قائلاً: "أتشرّف بشدة بالثقة التي وضعت في شخصي لتولّي منصب رئيس للدورة الحادية والعشرين من المؤتمر العام لـ "منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية". أتحمّل هذه المسؤولية مع التزام راسخ بتعزيز التعاون الصناعي العالمي ، وتعزيز التنمية الشاملة والمستدامة ، وضمان أن يحقق عملنا الجماعي تأثيرًا حقيقيًا لجميع الدول الأعضاء. معًا ، سنبني على زخم هذه الدورة ونشكل مستقبلاً يدعم فيه التقدم الصناعي الرخاء والمرونة والفرص في كل منطقة."

بصفته رئيسًا ، فإن الوزير "الخريِّف" الآن مكلّف بقيادة مفاوضات رفيعة المستوى للوصول إلى نتيجة ناجحة في المؤتمر العام الحادي والعشرين وضمان ترجمة أهداف "إعلان الرياض" إلى نتائج قابلة للتنفيذ. ويتمثّل دوره في بناء توافق الآراء بين "الدول الأعضاء" بشأن القضايا الحرجة ، من سلاسل التوريد المستدامة إلى حوكمة الذكاء الاصطناعي في الصناعة. يتوَّج هذا المنصب القيادي بمسؤولية الإشراف على التسليم السلس للرئاسة في المؤتمر العام المقبل ، مما يضمن استمرارية جدول الأعمال الاستراتيجي لـ "منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية" بعد دورة الرياض.

