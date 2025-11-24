La ONUDI anuncia a los ganadores de los premios inaugurales One World Sustainability Awards en Riad

RIAD, Arabia Saudita, 24 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- La ONUDI ha anunciado los ganadores de los premios inaugurales ONE World Sustainability Awards en el vigésimo primer período de sesiones de la Conferencia General de la ONUDI (GC21) en Riad, Arabia Saudita, en homenaje a los innovadores cuyo trabajo promueve el desarrollo industrial sostenible e inclusivo en todo el mundo.

UNIDO Director General with the winners of the inaugural ONE World Sustainability Awards at GC21 in Riyadh
S.E. Viceministro de Industria y Recursos Minerales para Asuntos Industriales de Arabia Saudita, Ing. Khalil bin Ibrahim bin Salamah, enfatizó el poder transformador de los premios: "Estos premios envían un mensaje claro al mundo. Muestran que la rentabilidad y el impacto positivo pueden prosperar uno al lado del otro y que la sostenibilidad ya no es una opción sino un poderoso impulso económico ".

El Director General de la ONUDI destacó en su discurso de apertura que: "Este es el comienzo de un movimiento en el que la sostenibilidad no es una opción, sino una norma. Los ganadores nos demuestran que la innovación, la responsabilidad y el éxito pueden ir de la mano. Las decisiones que tomamos hoy, cómo producimos y cómo consumimos, afectan a nuestras sociedades de hoy y de mañana. Juntos podemos dar forma a un futuro que sea justo, sostenible y lleno de oportunidades para todos ".

Lanzados como parte de la Cumbre Global de la Industria 2025, los premios honran a personas y organizaciones en cuatro categorías: startups innovadoras, cadenas de suministro sostenibles, mujeres en la industria y logros de por vida.

Nature Bio Foods, representada por Amit Singh, recibió el Premio a las Cadenas de Suministro Sostenibles. La empresa, con sede en la India, trabaja con más de 96 000 pequeños agricultores de la India, África y Europa, y es pionera en modelos agrícolas resilientes al clima y neutros en carbono.

El premio Women in Industry fue otorgado a Norah Magero, directora ejecutiva de Drop Access Limited en Kenia, reconocida por avanzar en la innovación de la cadena de frío con energía solar que apoya la distribución de vacunas y los sistemas alimentarios en toda África.

WeLight Africa, dirigido por Romain De Villeneuve, ganó el Innovative Start-ups Award por acelerar la electrificación rural a través de soluciones de minirredes sostenibles en Madagascar, Malí, Nigeria y la República Democrática del Congo.

La Dra. Gro Harlem Brundtland de Noruega recibió el Premio a la Trayectoria como primera mujer primera ministra del país y EX directora general de la OMS.

"La escala de la ONUDI aquí en Riad nos inspira a avanzar en nuestras innovaciones de la cadena de frío y profundizar el impacto de Drop Access para las comunidades que más las necesitan", afirmó Norah Magero.

