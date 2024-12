بدأ العد التنازلي للحدث الرائد: Games of the Future 2025 (ألعاب المستقبل)

ستسعد أندية الرياضات البدنية الرقمية (Phygital) من جميع أنحاء العالم بسماع أن أول أربع مجالات للرياضات البدنية الرقمية في حدث Games of the Future (ألعاب المستقبل) قد تم الإعلان عنها رسميًا، وهي: كرة القدم البدنية الرقمية، كرة السلة البدنية الرقمية، التصويب البدني الرقمي، والرقص البدني الرقمي – مع الإعلان عن مجموعة واسعة من المجالات المثيرة الأخرى في الأشهر المقبلة.

بالدمج المثالي بين عالمي الرياضة البدنية والرقمية، يمثل حدث Games of the Future (ألعاب المستقبل) مفهومًا ثوريًا يغير المعايير التقليدية من خلال دمج التقنيات المتقدمة في المجالات التنافسية. يتنافس اللاعبون في المجال الذي اختاروه على جولتين: الأولى تركز على الأداء الرياضي الجسدي، وفي الثانية يستعرض اللاعبون براعتهم في الألعاب الرقمية.

إن عملية التأهل للحصول على مكان مرموق في الحدث الأبرز على الإطلاق في جدول الرياضات البدنية الرقمية- جارية على قدم وساق. أقام أعضاء World Phygital Community (WPC) (مجتمع الرياضة البدنية الرقمية العالمي) بالفعل بطولات GOTF الصغرى، التي شهدت تنافس رياضيين من مناطق محددة في بلدانهم في الرياضات التي اختاروها. تقدم الفائزون من بطولات GOTF الصغرى إلى بطولات GOTF الكبرى، حيث سيواجهون الفائزين من بطولات GOTF الصغرى من بلدهم.

الخطوة التالية على الطريق إلى حدث Games of the Future (ألعاب المستقبل) هي تنافس الفائزين ببطولات GOTF الكبرى من جميع أنحاء العالم في تصفيات GOTF لعام 2025، حيث ستتمكن الأندية الأعلى أداءً فقط من ضمان مكان مرموق في بطولة 2025 التي ستقام في نوفمبر.

شارك Nis Hatt، الرئيس التنفيذي لشركة Phygital International، حماسه بشأن الرحلة المقبلة قائلًا: "نحن متحمسون لقيادة المسيرة في تشكيل مستقبل الرياضة بينما نهيئ الساحة لحدث تاريخي في Games of the Future 2025 (ألعاب المستقبل) في الإمارات العربية المتحدة."

"إنه أكبر من مجرد منافسة – إنه مُلتقى للمواهب العالمية والابتكار، حيث سيتجمع أفضل الرياضيين من جميع أنحاء العالم في ساحة لم يسبق لها مثيل. من خلال الرياضة البدنية الرقمية، وهي مزيج متطور من المنافسة البدنية والرقمية، فإننا نشكل سقف الإمكانيات في رياضات القوى ونكشف عن فصل جديد مختلف في عالم الرياضة. لا يسعنا الانتظار لرؤية هؤلاء الأبطال المستقبليين يزدهرون ويلهمون."

إن اختيار الإمارات العربية المتحدة كمضيف لهذا الحدث، المُعلن عنه رسميًا خلال قمة الرياضة البدنية الرقمية العالمية الأولى في إسطنبول، تركيا، في يونيو 2024، يعزز مكانتها كقائد عالمي في مجال الرياضات الإلكترونية والرياضات الحديثة. سيسلط الحدث الضوء على قدرات الإمارات ذات المستوى العالمي في استضافة البطولات الرياضية العالمية ويتوافق مع رؤية الإمارات العربية المتحدة الأوسع لتكون مركزًا للألعاب والتقدم التكنولوجي. إن التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بتعزيز النظام البيئي الديناميكي للألعاب، بدعم من بنيتها التحتية المتطورة والمبادرات المدعومة من الحكومة، من شأنه أن يخلق بلا شك بيئة مثالية لهذا المشهد الرياضي.

حدث Games of the Future (ألعاب المستقبل) مفتوح للجميع، ويرحب بالمشاركين والمتفرجين من جميع الخلفيات. تابعونا، وسيتم الكشف عن المزيد من التفاصيل مع اقتراب هذا الحدث.

لمعرفة المزيد حول كيفية المشاركة، وأحدث الأخبار، والتحديثات حول المزيد من المجالات المثيرة التي ستظهر في دورة البطولة لعام 2025، زوروا: https://phygitalinternational.com.

Phygital International

Phygital International هي شركة رائدة عالميًا في تعزيز الألعاب البدنية الرقمية (phygital) والابتكار فيها، حيث تمزج بين الرياضات المادية ومجالات الألعاب الرقمية بشكل سلس في الأحداث التنافسية. بصفتها الوصي الرسمي ومشغل الألعاب السنوية العالمية للمستقبل، تقوم Phygital International بوضع معايير جديدة لتجربة الرياضة في العصر الجديد.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: https://phygitalinternational.com/

Games of the Future (ألعاب المستقبل) (GOTF)

Games of the Future (ألعاب المستقبل) حدث سنوي دولي متطور يجمع بين عوالم الرياضات البدنية والألعاب الرقمية، ليكون قمة الرياضة البدنية الرقمية، وتجربة رياضية لا مثيل لها. البطولة تجمع بين الجيل القادم من الرياضيين واللاعبين، بالإضافة إلى الجماهير والمجتمعات من جميع أنحاء العالم، للتنافس في مجموعة متنوعة من التحديات والتخصصات الفيزيائية الرقمية. سينعقد حدث Games of the Future (ألعاب المستقبل) لعامي 2025 و2026 في دولة الإمارات العربية المتحدة وكازاخستان على التوالي.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: https://gofuture.games/

World Phygital Community (WPC) (مجتمع الرياضة البدنية الرقمية العالمي)

إن World Phygital Community (WPC) (مجتمع الرياضة البدنية الرقمية العالمي) منظمة دولية غير ربحية تهدف إلى تعزيز الرياضة البدنية الرقمية جميع أنحاء العالم من خلال توحيد المجتمعات البدنية والرقمية على مستوى العالم. وهي مسؤولة عن توفير الوصاية على قواعد وأنظمة الرياضة البدنية الرقمية، وتعمل كآلية تأهيل لحدث Games of the Future (ألعاب المستقبل).

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: https://worldphygital.org/

