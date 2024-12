Comienza la cuenta atrás para los pioneros Games of Future 2025

Los clubes Phygital de todo el mundo también estarán encantados de saber que las primeras cuatro disciplinas phygital para los Juegos se han revelado oficialmente: Phygital Football, Phygital Basketball, Phygital Shooter y Phygital Dancing, con una amplia gama de otras disciplinas emocionantes que se anunciarán en los próximos meses.

Los Games of Future, que combinan a la perfección los mundos deportivos físicos y digitales, son un concepto innovador que redefine las convenciones al incorporar tecnologías avanzadas a las disciplinas competitivas. Los jugadores compiten en la disciplina elegida en dos rondas: la primera se centra en el rendimiento deportivo físico, seguida de una segunda ronda en la que los jugadores buscan demostrar su destreza en los juegos digitales.

La clasificación para un lugar muy disputado en el evento cumbre indiscutible en el calendario deportivo phygital está en marcha. Los miembros de la Comunidad Mundial Phygital (WPC) ya han organizado GOTF Minors, en los que atletas phygitales rivales de partes específicas de su país compitieron entre sí en sus disciplinas elegidas. Los ganadores de los GOTF Minors han avanzado a los GOTF Majors, donde se enfrentarán a los ganadores de GOTF Minor de su país.

El siguiente paso en el camino hacia los Games of Future es que los ganadores de los torneos GOTF Major de todo el mundo compitan en los clasificatorios GOTF 2025, donde solo los clubes con mejor desempeño asegurarán un codiciado lugar en el torneo de 2025 en noviembre.

Nis Hatt, consejero delegado de Phygital International, compartió su entusiasmo por el viaje que tenemos por delante: "Estamos entusiasmados de liderar el cambio para dar forma al futuro de los deportes mientras preparamos el escenario para un evento histórico en los Games of Future 2025 en los Emiratos Árabes Unidos.

"Esto es más que una simple competición: es una convergencia de talentos e innovación globales, donde los mejores del mundo se reunirán en un escenario sin precedentes. A través de los deportes físicos y digitales, una combinación de vanguardia de competición física y digital, estamos redefiniendo las posibilidades del atletismo y revelando un nuevo capítulo transformador en el mundo de los deportes. Estamos ansiosos por presenciar cómo estos futuros campeones prosperan e inspiran."

La elección de los Emiratos Árabes Unidos como anfitrión, anunciada oficialmente durante la Cumbre Mundial Phygital inaugural en Estambul, Turquía, en junio de 2024, consolida aún más su posición como líder mundial en eventos deportivos y de deportes electrónicos de vanguardia. El evento destacará las capacidades de clase mundial de los Emiratos para albergar torneos deportivos globales y se alineará con la visión más amplia de los Emiratos Árabes Unidos de ser un centro de juegos y avances tecnológicos. El compromiso de los Emiratos Árabes Unidos de fomentar un ecosistema de juegos dinámico, respaldado por su infraestructura de vanguardia e iniciativas respaldadas por el gobierno, sin duda creará un entorno perfecto para este espectáculo deportivo.

Los Games of Future están abiertos a todos y acogen a participantes y espectadores de todos los orígenes. Estén atentos, se darán a conocer más detalles a medida que se acerque la fecha del evento.

Para obtener más información sobre cómo participar, las últimas noticias y actualizaciones sobre otras disciplinas phygitales apasionantes que se presentarán en el torneo de 2025, visita: https://phygitalinternational.com.

Acerca de Phygital International

Phygital International es líder mundial en la promoción e innovación de deportes phygital, que combina a la perfección los deportes físicos y los juegos digitales en eventos competitivos. Como custodio y operador oficial de los Games of Future anuales globales, Phygital International está redefiniendo la experiencia deportiva para una nueva era. A través de su papel como organizador de torneos y supervisor de candidaturas de países anfitriones, Phygital International une a atletas, jugadores y comunidades en un entorno híbrido único, ampliando los límites de los deportes tradicionales y los juegos en todo el mundo.

Para obtener más información, visite https://phygitalinternational.com/

Acerca de Games of the Future (GOTF)

Los Games of Future son un evento anual, internacional y transformador que fusiona los mundos de los deportes físicos y los juegos digitales, como la cumbre del deporte físico-gital y una experiencia deportiva incomparable. El torneo reúne a la próxima generación de atletas y jugadores, así como a espectadores y comunidades de todo el mundo para competir en una amplia gama de disciplinas y desafíos físicos-gitales. Los Games of Future adoptan la igualdad, la diversidad y la inclusión y no imponen restricciones a los participantes al dar la bienvenida a todos. Los Games of Future de 2025 y 2026 se llevarán a cabo en los Emiratos Árabes Unidos y Kazajstán respectivamente. Antes del evento principal, los clubes compiten en torneos GOTF Minor y Major, organizados por miembros de la Comunidad Mundial de Phygital (WPC), para tener la oportunidad de competir en los Clasificatorios GOTF y, finalmente, en el torneo global GOTF.

Para obtener más información, visite https://gofuture.games/

Acerca de la World Phygital Community (WPC)

La Comunidad Mundial Phygital (WPC) es una organización internacional sin fines de lucro cuyo objetivo es promover el deporte físico y digital en todo el mundo mediante la unión de comunidades físicas y digitales a nivel mundial. La organización no comercial tiene como objetivo construir una comunidad de socios, miembros y seguidores globales. Es responsable de proporcionar la tutela de las reglas y regulaciones del deporte físico y el mecanismo de clasificación para los Games of Future.

Para obtener más información, visite: https://worldphygital.org/

