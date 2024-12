LE COMPTE À REBOURS COMMENCE POUR LES AVANT-GARDISTES GAMES OF THE FUTURE 2025

Les clubs Phygital du monde entier seront également ravis d'apprendre que les quatre premières disciplines phygitales des Jeux ont été officiellement dévoilées - le football phygital, le basket-ball phygital, le tir phygital et la danse phygitale - et qu'un large éventail d'autres disciplines passionnantes seront annoncées au cours des prochains mois.

Mariant parfaitement les mondes sportifs physique et numérique, les Games of the Future sont un concept révolutionnaire qui redéfinit les conventions en incorporant des technologies de pointe dans les disciplines de compétition. Les joueurs s'affrontent dans la discipline de leur choix en deux manches : la première est axée sur les performances sportives physiques, suivie d'une deuxième manche où les joueurs tentent de démontrer leurs prouesses en matière de jeux numériques.

Les qualifications pour une place très disputée à l'incontestable événement phare du calendrier sportif phygital sont bien avancées. Les membres de la World Phygital Community (WPC) ont déjà organisé des GOTF Minors, qui mettaient en scène des athlètes phygitaux rivaux provenant de régions spécifiques de leur pays et s'affrontant dans les disciplines de leur choix. Les vainqueurs des GOTF Minors ont accédé aux GOTF Majors, où ils affronteront les vainqueurs des GOTF Minors de leur pays.

La prochaine étape sur le chemin des Games of the Future est la participation des vainqueurs des GOTF Majors du monde entier aux GOTF 2025 Qualifiers, où seuls les clubs les plus performants obtiendront une place convoitée aux Games of the Future 2025 en novembre.

Nis Hatt, PDG de Phygital International, a fait part de son enthousiasme pour la suite des événements : « Nous sommes ravis de prendre l'initiative de façonner l'avenir du sport en préparant le terrain pour un événement marquant lors des Games of the Future 2025 aux Émirats arabes unis. »

« C'est plus qu'une simple compétition, c'est une convergence de talents et d'innovations à l'échelle mondiale, où les meilleurs au monde vont se rencontrer dans une arène sans précédent. Grâce aux sports phygitaux, un mélange avant-gardiste de compétition physique et numérique, nous redéfinissons les possibilités de l'athlétisme et ouvrons un nouveau chapitre transformateur dans le monde du sport. Nous sommes impatients de voir ces futurs champions s'épanouir et s'inspirer. »

La sélection des Émirats arabes unis en tant qu'hôte, annoncée officiellement en juin 2024 lors du premier World Phygital Summit à Istanbul, en Turquie, consolide sa position de leader mondial dans les événements sportifs et esports de pointe. L'événement mettra en évidence les capacités de classe mondiale des Émirats à accueillir des tournois sportifs internationaux et s'alignera sur la vision plus large des Émirats arabes unis de devenir un centre de jeux et d'avancées technologiques. L'engagement des Émirats arabes unis à promouvoir un écosystème de jeu dynamique, soutenu par des infrastructures de pointe et des initiatives appuyées par le gouvernement, créera sans aucun doute un environnement idéal pour ce spectacle sportif.

Les Games of the Future sont ouverts à tous, accueillant des participants et des spectateurs de tous horizons. Restez à l'écoute, d'autres détails seront dévoilés à l'approche de cet événement.

Pour en savoir plus sur la manière de s'impliquer, les dernières nouvelles et les mises à jour sur les autres disciplines phygitales passionnantes qui figureront dans le tournoi de 2025, rendez-vous sur le site : https://phygitalinternational.com.

À propos de Phygital International

Phygital International est le leader mondial de la promotion et de l'innovation dans le domaine des sports phygitaux, associant de manière transparente les sports physiques et les jeux numériques dans le cadre d'événements compétitifs. En tant que dépositaire et opérateur officiel de l'événement annuel mondial Games of the Future (Jeux du futur), Phygital International redéfinit l'expérience sportive pour une nouvelle ère. En tant qu'organisateur de tournois et superviseur des candidatures des pays hôtes, Phygital International réunit des athlètes, des joueurs et des communautés dans un environnement hybride unique, repoussant les limites du sport traditionnel et du jeu dans le monde entier.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site https://phygitalinternational.com/

À propos des Games of the Future (GOTF)

Les Games of the Future sont un événement annuel, international et transformateur qui fusionne les univers du sport physique et des jeux numériques, et qui constitue le summum du sport physique et une expérience sportive inégalée. Le tournoi rassemble la nouvelle génération d'athlètes et de joueurs, ainsi que des spectateurs et des communautés du monde entier, qui s'affronteront dans un large éventail de disciplines et de défis physiques. Les Games of the Future promeuvent l'égalité, la diversité et l'inclusion et n'imposent aucune restriction aux participants en accueillant tout le monde. Les éditions 2025 et 2026 des Games of the Future (Jeux du futur) se tiendront respectivement aux Émirats arabes unis et au Kazakhstan. Avant l'événement principal, les clubs participent aux tournois GOTF Minor et Major, organisés par les membres de la World Phygital Community (WPC), pour avoir une chance de participer aux GOTF Qualifiers et, finalement, au tournoi mondial des GOTF.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site https://gofuture.games/

À propos de la World Phygital Community (WPC)

La World Phygital Community (WPC) est une organisation internationale à but non lucratif qui vise à promouvoir le sport phygital dans le monde entier en réunissant des communautés physiques et numériques à l'échelle mondiale. Cette organisation non commerciale vise à créer une communauté de partenaires, de membres et d'adeptes à l'échelle mondiale. Elle est chargée de l'administration légale des règles et règlements du sport physique et du mécanisme de qualification pour les Games of the Future.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site https://worldphygital.org/

