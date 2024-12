「GAMES OF THE FUTURE（ゲーム・オブ・ザ・フューチャー）2025」の出場権獲得のカウントダウンが始まる

ドバイ(アラブ首長国連邦), 2024年12月5日 /PRNewswire/ -- Phygital International(フィジタル・インターナショナル)は本日、UAEで開催されるGAMES OF THE FUTURE(ゲーム・オブ・ザ・フューチャー)2025(Games of the Future、GOTF)が11月21日に開幕することを発表しました。

アクション満載の、数日間にわたるこのトーナメントは、誰もが認める来年の世界スポーツ日程表のハイライトとなるでしょう。この華やかなイベントには、世界中の国々が一堂に会します。全参加者が、GAMES OF THE FUTURE(ゲーム・オブ・ザ・フューチャー)2025で優勝するという究極の目標をしっかりと見据えています。