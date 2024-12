선도적인 2025 미래의 게임(GAMES OF THE FUTURE 2025) 카운트다운 시작

전 세계의 피지털 클럽들도 이번 게임의 첫 네 가지 피지탈 종목이 피지털 축구(Phygital Football), 피지털 농구(Phygital Basketball), 피지털 슈터(Phygital Shooter), 피지털 댄싱(Phygital Dancing)으로 공식 공개되었다는 소식을 듣고 기뻐할 것이며, 앞으로 몇 달 동안 더 다양하고 흥미로운 종목이 발표될 예정이다.

육체 스포츠가 디지털 스포츠 세계와 완벽하게 결합된 미래의 게임(Games of the Future)은 첨단 기술을 경쟁 종목에 적용함으로써 관습을 재정의하는 획기적인 개념이다. 플레이어들은 두 라운드에 걸쳐 자신이 선택한 종목에서 경쟁한다. 첫 번째 라운드는 스포츠의 물리적인 기능에 초점을 맞추고, 이어지는 두 번째 라운드에서는 플레이어들이 자신의 디지털 게임 실력을 보이기 위해 노력한다.

피지털 스포츠 일정에서 누구도 부정할 수 없는 최고의 행사에서 치열하게 경쟁하는 자리를 차지하기 위한 예선전이 순조롭게 진행되고 있다. 세계 피지털 커뮤니티(World Phygital Community (WPC)) 회원국들은 자국의 특정 지역에서 온 라이벌 피지털 선수들이 출전하여 자신들이 선택한 종목에서 서로 경쟁하는 GOTF 마이너(GOTF Minors) 대회를 이미 개최했다. GOTF 마이너(GOTF Minors) 대회 우승팀은 GOTF 메이저(GOTF Majors) 대회로 진출하여 자국에서 온 GOTF 마이너(GOTF Minors) 대회 우승팀과 맞붙는다.

미래의 게임(Games of the Future)으로 가는 다음 단계는 전 세계에서 온 GOTF 메이저(GOTF Major) 우승팀들이 GOTF 2025 예선(GOTF 2025 Qualifiers)에 출전하는 것으로, 여기에서 최고의 성적을 거둔 클럽만이 11월에 열리는 2025 대회에서 선망의 자리를 확보한다.

피지털 인터내셔널(Phygital International)의 CEO인 니스 핫(Nis Hatt)은 앞으로의 여정에 대한 자신의 열정을 밝히면서 "우리는 아랍에미리트에서 열리는 2025 미래의 게임(Games of the Future 2025)의 랜드마크적인 행사 무대를 마련하면서 스포츠의 미래를 만들어 가는 데 앞장설 수 있게 되어 기쁘게 생각한다"며

"이번 대회는 단순한 경쟁을 넘어 전 세계 인재와 혁신이 융합하는 장으로서, 전례 없는 무대에서 전 세계 최고들이 한자리에 모인다. 우리는 육제적인 경쟁과 디지털 경쟁이 결합된 최첨단 피지털 스포츠를 통해 운동의 가능성을 재정의하고 스포츠 세계에 혁신적인 장을 새롭게 열어가고 있다. 미래의 이 챔피언들이 성공하고 영감을 주는 모습을 빨리 보고 싶다"고 말했다.

2024년 6월 튀르키예 이스탄불에서 열린 제1회 세계 피지탈 서밋(World Phygital Summit)에서 공식 발표된 아랍에미리트의 개최지 선정을 통해 최첨단 스포츠와 e스포츠 이벤트 분야의 글로벌 리더인 아랍에미리트의 위상이 더욱 공고해진다. 이 행사는 전 세계 스포츠 대회 개최에 있어 아랍에미리트가 보유한 세계적 수준의 역량을 부각하고 게임과 기술 발전의 허브가 되겠다는 아랍에미리트의 폭넓은 비전에 부합한다. 최첨단 인프라와 정부가 후원하는 이니셔티브의 지원을 받아 역동적인 게임 생태계를 육성하겠다는 아랍에미리트의 의지는 의심할 여지없이 이 굉장한 스포츠 대회를 위한 완벽한 환경을 조성할 것이다.

미래의 게임(Games of the Future)은 모든 사람들에게 열려 있으며 모든 배경의 참가자들과 관중을 환영한다. 계속 관심을 가져 주기 바란다. 자세한 내용은 이 이벤트가 가까워지면 공개될 예정이다.

참가 방법, 최신 뉴스, 2025년 대회에서 진행될 추가적인 흥미로운 피지털 종목들에 대한 업데이트 내용을 자세히 알아보려면 https://phygitalinternational.com을 방문하기 바란다.

피지털 인터내셔널(Phygital International)

피지털 인터내셔널(Phygital International)은 경쟁 이벤트에서 육체 스포츠와 디지털 게임 영역을 원활하게 혼합한 피지털 스포츠를 홍보하고 혁신하는 글로벌 리더이다. 피지털 인터내셔널(Phygital International)은 매년 열리는 세계적인 미래의 게임(Games of the Future) 공식 관리자이자 운영 기관으로서 새로운 시대의 스포츠 경험을 재정의하고 있다. 피지털 인터내셔널(Phygital International)은 대회 주최자이자 개최국 선정 절차의 감독자로서의 역할을 통해 선수, 게이머, 커뮤니티들을 독자적인 하이브리드 환경에서 통합함으로써 전통적인 스포츠와 게임 둘 모두의 외변을 전 세계로 확장하고 있다.

상세 정보가 필요할 경우 https://phygitalinternational.com/ 을 방문하기 바란다.

미래의 게임(Games of the Future (GOTF)

미래의 게임(Games of the Future)은 피지털 스포츠의 정점이자 독보적인 스포츠 경험으로서 육체 스포츠와 디지털 게임의 세계를 융합하는 혁신적인 연례 국제 행사이다. 이 대회는 차세대 운동 선수와 게이머, 전 세계 관중과 커뮤니티들이 한자리에 모여 다양한 피지털 종목과 경기에서 경쟁한다. 미래의 게임(Games of the Future)은 평등, 다양성, 포용성을 수용하며 모든 사람들을 환영함으로써 참가자에 제한을 두지 않는다. 2025년과 2026년 미래의 게임(Games of the Future)은 각각 아랍에미리트와 카자흐스탄에서 개최된다. 메인 이벤트에 앞서 클럽들은 세계 피지털 커뮤니티(World Phygital Community (WPC)) 회원국들이 주최하는 GOTF 마이너(GOTF Minor) 대회와 메이저(Major) 대회에서 경쟁하며, 이를 통해 GOTF 예선전(GOTF Qualifiers)과 궁극적으로 GOTF 전 세계 대회에 출전할 수 있는 기회를 얻는다.

상세 정보가 필요할 경우 https://gofuture.games/ 을 방문하기 바란다.

세계 피지털 커뮤니티(World Phygital Community (WPC)

세계 피지털 커뮤니티(World Phygital Community(WPC))는 전 세계의 물리적 커뮤니티와 디지털 커뮤니티를 통합하여 전 세계적으로 피지털 스포츠를 증진하는 것을 목표로 하는 국제적인 비영리 단체이다. 이 비상업적 조직의 목표는 글로벌 파트너, 회원, 팔로워로 구성된 커뮤니티를 구축하는 것이다. 이 단체는 피지털 스포츠의 규칙과 규정을 제정하고 관리하며 미래의 게임(Games of the Future)의 예선전을 감독한다.

상세 정보가 필요할 경우 https://worldphygital.org/를 방문하기 바란다.

