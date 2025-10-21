تتعاون Applied Intuition وStellantis لإعادة ابتكار تجربة أنظمة المعلومات والترفيه الذكية داخل السيارات

يجمع هذا التعاون بين ذكاء السيارة وتصميم العلامة التجارية الأيقوني لتقديم تجربة داخل المقصورة قابلة للتخصيص بالكامل

ماونتن فيو، كاليفورنيا، 21 أكتوبر 2025 /PRNewswire/ -- أعلنت . Applied Intuition, Inc ، الشركة الرائدة في مجال ذكاء السيارات، اليوم عن تعاونها مع Stellantis، واحدة من أبرز شركات صناعة السيارات عالميًا، لتقديم أنظمة معلومات وترفيه ذكية داخل السيارة عبر محفظة Stellantis العالمية من العلامات التجارية.

ستقدِّم شركة Applied Intuition منصَّتها المتطورة لأنظمة المعلومات والترفيه، المدعومة ببرمجيات وأدوات ذكاء المقصورة الخاصة بها، لتمكين تجارب مخصَّصة ومتكاملة عبر محفظة Stellantis المتنوعة من السيارات. من خلال هذه المنصَّة، ستتمكَّن Stellantis من تقديم تجارب داخل المقصورة ذكية ومركَّزة على العملاء وبكفاءة عالية من حيث التكلفة على نطاق واسع، مما يُعزِّز التزامها بصياغة مستقبل التنقُّل من خلال تصميم جريء وهندسة متقدمة.

يأتي هذا الإعلان في مرحلة حاسمة لصناعة السيارات. اليوم، أصبحت البرمجيات المحرك الأساسي لتسريع الابتكار، مما يجعل تجربة المقصورة الداخلية أحد أهم المجالات المحورية في صناعة السيارات. واجهت شركات صناعة السيارات تحديًا متكررًا على مدار سنوات: أنظمة المعلومات والترفيه غالبًا ما تكون مكلفة للغاية، وتتقادم بسرعة قبل طرح السيارات في الأسواق، وتفتقر إلى المرونة اللازمة لتقديم تجارب قابلة للتخصيص بسهولة.

صرَّح Qasar Younis، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Applied Intuition قائلاً: "تضع منصَّة Applied Intuition الذكاء في قلب تجربة السيارة، فتتيح تقديم تجارب مخصَّصة بالكامل بناءً على تفضيلات السائق، مع إمكانية تحديث الميزات بسهولة، لتوفير تجربة فاخرة تعكس قيمة العلامة التجارية". "يوفر حلنا القدرة على تجاوز التوازن التقليدي بين التكلفة والمرونة، مما يمكِّن شركة Stellantis من تقديم تجارب لأنظمة المعلومات والترفيه على نطاق واسع، مع إمكانية تخصيصها لكل علامة تجارية وكل منطقة، ضمن واحدة من أكثر محافظ السيارات تنوعًا في العالم".

توفر منصَّة Applied Intuition لشركة Stellantis مجموعة من المزايا على النحو التالي:

حل برمجي واحد لجميع العلامات التجارية: يعتمد نهج الصندوق الأبيض الخاص بـ Applied Intuition على تمكين Stellantis من تخصيص التجارب داخل السيارة عبر جميع التطبيقات الأساسية، مع إمكانية تعديل المظهر والإحساس الخاص بكل علامة تجارية بسلاسة، دون الحاجة لإعادة تصميم الأنظمة.

التركيز على العملاء، والكفاءة من حيث التكلفة، وقابلية التوسع: من خلال التحديثات اللاسلكية، والامتثال المحلي، ومصادر التنقُّل المرنة، تُتيح منصَّة Applied Intuition نشر الحلول عالميًا بتكلفة وجهد أقل.

تُسلط هذه الشراكة الضوء على تميُّز شركة Applied Intuition في السوق من خلال: المرونة للعمل عبر علامات تجارية متعددة، ومنصَّة شاملة من البداية للنهاية، وانتشار عالمي، وسرعة تنفيذ مثبَّتة.

لمعرفة المزيد عن كيفية إعادة ابتكار شركة Applied Intuition للذكاء داخل السيارات، يمكنك زيارة الموقع الإلكتروني: applied.co/cabinintelligence وقراءة مدونتنا .

نبذة عن شركة Applied Intuition

Applied Intuition هي شركة رائدة في مجال ذكاء السيارات، تسعى إلى تسريع التبني العالمي للآلات الآمنة المدارة بالذكاء الاصطناعي. تأسست شركة Applied Intuition في عام 2017 وتبلغ قيمتها حاليًا 15 مليار دولار بعد جولة التمويل الأخيرة من السلسلة F، وتقدّم نظام Vehicle OS، ونظام القيادة الذاتية، وسلسلة الأدوات لمساعدة العملاء على بناء مركبات ذكية وتقليل الوقت اللازم لإطلاقها في السوق. تعتمد 18 من أفضل 20 شركة تصنيع سيارات عالمية، بالإضافة إلى برامج رئيسية في وزارة الدفاع الأمريكية، على حلول Applied Intuition لتوفير ذكاء السيارات. تقدم الشركة خدماتها لقطاعات السيارات والدفاع والنقل بالشاحنات والبناء والتعدين والزراعة، ويقع مقرها الرئيسي في ماونتن فيو بكاليفورنيا، ولديها مكاتب في واشنطن العاصمة، وسان دييغو، وكاليفورنيا، وفورت والتون بيتش، وفلوريدا، وآن آربر، وميشيغان، ولندن، وشتوتغارت، وميونيخ، وستوكهولم، وبنغالور، وسيول، وطوكيو. تعرَّف على المزيد من المعلومات على applied.co.