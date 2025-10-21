어플라이드 인튜이션 스텔란티스, 차량 내 지능형 인포테인먼트 혁신 위해 전략적 협력

협업 통해 차량 인텔리전스와 상징적인 브랜드 디자인 결합해 맞춤형 실내 경험 제공

마운틴뷰, 캘리포니아주, 2025년 10월 21일 /PRNewswire/ -- 차량 인텔리전스 분야의 선도기업 어플라이드 인튜이션(Applied Intuition, Inc.)은 21일 세계적인 자동차 제조사인 스텔란티스(Stellantis)와 협력해 스텔란티스의 전 세계 브랜드 포트폴리오 전반에 걸쳐 지능형 차량 인포테인먼트 시스템을 제공할 예정이라고 밝혔다.

어플라이드 인튜이션은 자사의 캐빈 인텔리전스(Cabin Intelligence) 소프트웨어와 툴링을 기반으로 한 인포테인먼트 플랫폼을 스텔란티스에 제공, 스텔란티스의 글로벌 자동차 포트폴리오 전반에서 맞춤형 사용자 경험을 구현할 예정이다. 스텔란티스는 이 플랫폼을 활용해 '대규모 맞춤화(customization at scale)'를 구현해 지능적이고 고객 중심적이면서 비용 효율적인 캐빈 경험을 제공하는 한편, 대담한 디자인과 첨단 엔지니어링으로 교통의 미래를 만들어가겠다는 약속에 한층 더 매진할 계획이다.

이번 발표는 자동차 산업이 중대한 변곡점을 맞은 시점에 이루어졌다. 오늘날 소프트웨어가 혁신의 속도를 결정짓는 핵심 요인으로 점차 부상하면서, 차량 실내 경험은 자동차 경쟁의 새로운 전선이 되고 있다. 그동안 자동차 제조사들은 인포테인먼트 시스템은 개발 비용이 높고, 차량 출시 시점에는 이미 기술이 구식이 되고 유연한 맞춤화가 어렵다는 공통된 과제에 직면해 왔다.

카사르 유니스(Qasar Younis) 어플라이드 인튜이션 공동 창립자 겸 CEO는 "어플라이드 인튜이션의 플랫폼은 핵심적인 곳에 지능을 내장해, 운전자의 선호도에 따른 개인 맞춤형 경험과 손쉬운 기능 업데이트 및 프리미엄 브랜드 경험을 선사한다"면서 "우리 솔루션은 경제성과 유연성 간의 기존 한계를 해소하여 스텔란티스가 세계에서 가장 다양한 브랜드 포트폴리오를 기반으로 브랜드별 및 지역별로 차별화된 인포테인먼트 경험을 대규모로 제공할 수 있도록 지원한다"고 말했다.

어플라이드 인튜이션의 플랫폼은 스텔란티스에 다음과 같은 기술을 제공할 예정이다.

모든 브랜드를 위한 통합 소프트웨어 솔루션 : 어플라이드 인튜이션의 화이트박스(white-box) 접근 방식(내부 구조와 동작을 투명하게 이해하고 접근할 수 있는 방식)은 스텔란티스가 브랜드별 맞춤형 차량 내 경험을 구현할 수 있도록 지원한다. 시스템을 새로 작성하지 않고도 각 브랜드의 디자인과 감각을 개별적으로 조정할 수 있다.

이번 파트너십으로 어플라이드 인튜이션는 자사의 시장 차별화 요소인 다중 브랜드 유연성, 엔드투엔드 플랫폼, 글로벌 규모 및 검증된 속도를 부각시킬 수 있게 됐다.

차량 내 인텔리전스를 재정의하는 어플라이드 인튜이션의 접근법에 대해 자세히 알아보려면 applied.co/cabinintelligence를 방문하고 블로그를 참조하길 바란다.

어플라이드 인튜이션 소개

어플라이드 인튜이션은 전 세계적으로 안전한 AI 기반 기계 채택을 가속화하는 차량 인텔리전스 기업이다. 2017년 설립됐으며, 최근 시리즈 F 펀딩 라운드를 통해 150억 달러의 기업 가치를 인정받았다. 회사는 고객이 지능형 차량을 개발해 시장 출시 기간을 단축할 수 있도록 차량 OS, 자율주행 시스템, 툴체인을 제공한다. 글로벌 상위 20대 자동차 제조사 중 18곳과 미국 국방부(Department of Defense) 내 여러 주요 프로그램이 어플라이드 인튜이션의 솔루션을 신뢰하며, 차량 지능 구현에 활용하고 있다. 어플라이드 인튜이션은 자동차, 국방, 트럭 운송, 건설, 광업, 농업 분야에 서비스를 제공하며, 본사는 미국 캘리포니아주 마운틴뷰에 위치한다. 서울, 워싱턴 D.C., 샌디에이고(캘리포니아주), 포트월튼비치(플로리다주), 앤아버(미시간주), 런던, 슈투트가르트, 뮌헨, 스톡홀름, 벵갈루루, 도쿄에 지사를 운영하고 있다. 더 자세한 내용은 applied.co에서 확인할 수 있다.

