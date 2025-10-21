Applied IntuitionとStellantisが提携、次世代の車載インフォテインメントを再定義

車両インテリジェンスと象徴的なブランドデザインを融合し、カスタマイズ可能な車内体験を提供

マウンテンビュー（カリフォルニア州）, 2025年10月21日 /PRNewswire/ -- 車両インテリジェンス分野の業界リーダーであるApplied Intuition, Inc.は本日、世界有数の自動車メーカーであるStellantisと提携し、Stellantisのグローバルブランド全体において次世代の車載インフォテインメントを提供することを発表しました。

Applied Intuitionは、同社のCabin Intelligenceソフトウェアおよびツールを搭載したインフォテインメントプラットフォームを提供し、Stellantisの自動車ラインナップ全体で個々に最適化された車内体験を実現します。このプラットフォームを活用することで、Stellantisは大規模なカスタマイズを実現し、インテリジェントで顧客志向かつコスト効率の高い車内体験を提供します。これにより、同社は大胆なデザインと先進的なエンジニアリングを通じて未来のモビリティを形づくるという取り組みをさらに推進します。

この発表は、自動車業界にとって極めて重要な転換期に行われました。現在、ソフトウェアがイノベーションの進化速度を決定づける要素となっており、車内体験は次なる重要な競争領域となっています。長年にわたり、自動車メーカーは同じ課題に直面してきました。インフォテインメントシステムは開発コストが高く、市場投入時にはすでに時代遅れとなりやすく、さらに容易なカスタマイズも困難であるという問題です。

「Applied Intuitionのプラットフォームは、インテリジェンスを中核に組み込むことで、ドライバーの嗜好に基づいたパーソナライズされた体験、容易な機能アップデート、そしてプレミアムなブランド体験を実現します」と、Applied Intuitionの共同創業者兼CEOであるQasar Younis氏は述べています。「当社のソリューションは、コスト効率と柔軟性の間にあるトレードオフを解消し、Stellantisが世界でも最も多様なブランドポートフォリオの一つにおいて、ブランドごと、地域ごとにカスタマイズされたインフォテインメント体験を大規模に提供できるようにします。」

Applied Intuitionのプラットフォームは、Stellantisに以下の機能を提供します。

すべてのブランドに対応する統合ソフトウェアソリューション： Applied Intuitionのホワイトボックス型アプローチにより、Stellantisは中核アプリケーション全体で車内体験を自在にカスタマイズでき、システムを再構築することなく、各ブランドの外観や操作感を個別に調整することが可能になります。

Applied Intuitionのホワイトボックス型アプローチにより、Stellantisは中核アプリケーション全体で車内体験を自在にカスタマイズでき、システムを再構築することなく、各ブランドの外観や操作感を個別に調整することが可能になります。 顧客中心主義、コスト効率、スケーラビリティ：オーバー・ジ・エア（Over-the-Air、OTA）アップデート、各地域での法規制対応、柔軟なナビゲーションソースにより、Applied Intuitionはコストと複雑性を抑えつつグローバル展開を可能にします。

今回の提携は、Applied Intuitionが市場で持つ差別化要因、マルチブランド対応の柔軟性、エンドツーエンドのプラットフォーム、グローバルスケール、そして実証された開発スピードを際立たせるものです。

車両内部のインテリジェンスをどのように再定義しているかについて詳しく知りたい方は、applied.co/cabinintelligence をご覧のうえ、同社のブログをお読みください。

Applied Intuition について

Applied Intuitionは、安全なAI駆動型マシンの世界的な導入を促進する車両インテリジェンス企業です。2017年に設立され、直近のシリーズF資金調達により企業評価額は150億ドルに達しました。同社は、ビークルOS、自動運転システム、そして開発ツール群を提供し、顧客がインテリジェントな車両を構築し、市場投入までの期間を短縮できるよう支援しています。世界の自動車メーカー上位20社のうち18社および米国国防総省の主要プログラムが、車両インテリジェンスの実現に向けてApplied Intuitionのソリューションを採用しています。Applied Intuitionは、自動車、防衛、トラック輸送、建設、鉱業、農業などの産業分野にサービスを提供しており、本社をカリフォルニア州マウンテンビューに構えています。また、ワシントンD.C.、カリフォルニア州サンディエゴ、フロリダ州フォートウォルトンビーチ、ミシガン州アンアーバー、ロンドン、シュトゥットガルト、ミュンヘン、ストックホルム、バンガロール、ソウル、東京にもオフィスを展開しています。詳細はこちら：applied.co

