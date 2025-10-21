Applied Intuition y Stellantis se asocian para redefinir el infoentretenimiento inteligente en el vehículo

La colaboración combina la inteligencia del vehículo con el diseño icónico de la marca para ofrecer una experiencia personalizable en la cabina.

MOUNTAIN VIEW, California, 21 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Applied Intuition, Inc., líder de la industria en inteligencia vehicular, anunció hoy su colaboración con Stellantis, uno de los principales fabricantes de automóviles del mundo, para ofrecer información y entretenimiento inteligente en el vehículo en toda la cartera global de marcas de Stellantis.

Applied Intuition proporcionará su plataforma de infoentretenimiento, impulsada por el software y las herramientas Cabin Intelligence de la compañía, para ofrecer experiencias personalizadas en toda la cartera automotriz de Stellantis. Gracias a esta plataforma, Stellantis personalizará a escala, ofreciendo experiencias de cabina inteligentes, centradas en el cliente y rentables, reforzando así su compromiso de forjar el futuro del transporte con un diseño audaz e ingeniería avanzada.

El anuncio llega en un momento crucial para la industria automotriz. Hoy en día, el software marca cada vez más el ritmo de la innovación, convirtiendo la experiencia en el habitáculo en una frontera crucial. Durante años, los fabricantes de automóviles se han topado con el mismo problema: los sistemas de infoentretenimiento son demasiado caros, se quedan obsoletos cuando los vehículos llegan al mercado y no permiten una fácil personalización.

"La plataforma de Applied Intuition integra inteligencia en su núcleo, lo que permite experiencias personalizadas según las preferencias del conductor, actualizaciones sencillas de funciones y una experiencia de marca premium", afirmó Qasar Younis, cofundador y consejero delegado de Applied Intuition. "Nuestra solución elimina la disyuntiva entre asequibilidad y flexibilidad, brindando a Stellantis la capacidad de ofrecer experiencias de infoentretenimiento a gran escala, personalizadas marca por marca y región por región, en una de las carteras de productos más diversas del mundo".

La plataforma de Applied Intuition proporciona a Stellantis:

Una solución de software para todas las marcas : el enfoque de caja blanca de Applied Intuition permite a Stellantis adaptar las experiencias en el vehículo a las principales aplicaciones, personalizando la apariencia de cada marca sin tener que reescribir los sistemas.

: el enfoque de caja blanca de Applied Intuition permite a Stellantis adaptar las experiencias en el vehículo a las principales aplicaciones, personalizando la apariencia de cada marca sin tener que reescribir los sistemas. Enfoque en el cliente, rentabilidad y escalabilidad: con actualizaciones inalámbricas, cumplimiento local y fuentes de navegación flexibles, Applied Intuition permite una implementación global con costes y complejidad reducidos.

Esta asociación resalta la diferenciación de Applied Intuition en el mercado: flexibilidad multimarca, una plataforma de extremo a extremo, escala global y velocidad comprobada.

Para obtener más información sobre cómo Applied Intuition está redefiniendo la inteligencia dentro de los vehículos, visite applied.co/cabinintelligence y lea nuestro blog.

Acerca de Applied Intuition

Applied Intuition es la empresa de inteligencia vehicular que acelera la adopción global de máquinas seguras impulsadas por IA. Fundada en 2017 y valorada en 15.000 millones de dólares tras su reciente ronda de financiación Serie F, Applied Intuition ofrece el sistema operativo para vehículos, el sistema de conducción autónoma y la cadena de herramientas para ayudar a los clientes a construir vehículos inteligentes y reducir el tiempo de comercialización. Dieciocho de los 20 principales fabricantes de automóviles del mundo y los principales programas del Departamento de Defensa confían en las soluciones de Applied Intuition para la inteligencia vehicular. Applied Intuition presta servicios a las industrias automotriz, de defensa, de transporte, de construcción, minera y agrícola, y tiene su sede en Mountain View, California, y oficinas en Washington, D. C., San Diego, California, Ft. Walton Beach, Florida, Ann Arbor, Michigan, Londres, Stuttgart, Múnich, Estocolmo, Bangalore, Seúl y Tokio. Obtenga más información en applied.co.