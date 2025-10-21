Applied Intuition et Stellantis s'associent pour redéfinir l'info-divertissement intelligent dans les véhicules

La collaboration associe l'intelligence du véhicule au design emblématique de la marque pour offrir une expérience personnalisable dans l'habitacle

MOUNTAIN VIEW, Californie, 21 octobre 2025 /PRNewswire/ -- Applied Intuition, Inc., le leader de l'industrie de l'intelligence automobile, annonce aujourd'hui sa collaboration avec Stellantis, l'un des plus grands constructeurs automobiles au monde, afin de fournir un système d'infodivertissement intelligent à bord des véhicules dans l'ensemble du portefeuille mondial de marques de Stellantis.

Applied Intuition fournira sa plateforme d'infodivertissement, alimentée par le logiciel et l'outillage Cabin Intelligence de la société, afin de permettre des expériences personnalisées dans l'ensemble du portefeuille automobile de Stellantis. Grâce à cette plateforme, Stellantis pourra personnaliser à grande échelle, en offrant des expériences intelligentes, axées sur le client et rentables - poursuivant ainsi son engagement à façonner l'avenir du transport grâce à un design audacieux et à une ingénierie de pointe.

Cette annonce intervient à un moment charnière de l'industrie automobile. Aujourd'hui, les logiciels déterminent de plus en plus le rythme de l'innovation, atteignant de nouveaux sommets d'expérience dans les véhicules. Depuis des années, les constructeurs automobiles se heurtent au même problème : les systèmes d'info-divertissement sont trop chers, dépassés au moment où les véhicules arrivent sur le marché et ne permettent pas une personnalisation facile.

« La plateforme d'Applied Intuition intègre l'intelligence au cœur du système, ce qui permet de proposer des expériences personnalisées basées sur les préférences du conducteur, des mises à jour faciles des fonctionnalités et une expérience de marque haut de gamme », déclare Qasar Younis, cofondateur et CEO d'Applied Intuition. « Notre solution élimine le compromis entre accessibilité et flexibilité, ce qui permet à Stellantis de proposer des expériences d'infodivertissement à grande échelle, personnalisées marque par marque, région par région, à travers l'un des portefeuilles les plus diversifiés au monde. »

La plateforme d'Applied Intuition fournit à Stellantis :

une solution logicielle unique pour toutes les marques : l'approche agnostique d'Applied Intuition permet à Stellantis de personnaliser les expériences à bord des véhicules à travers les applications principales - en adaptant l'aspect et la convivialité de chaque marque sans avoir à réécrire les systèmes.

une centricité client, une rentabilité et une évolutivité : avec des mises à jour sans fil, une conformité locale et des sources de navigation flexibles, Applied Intuition permet un déploiement mondial avec des coûts et une complexité réduits.

Ce partenariat souligne la différenciation d'Applied Intuition sur le marché : une flexibilité multimarques, une plateforme de bout en bout, une envergure mondiale et une rapidité éprouvée.

Pour en savoir plus sur la façon dont Applied Intuition redéfinit l'intelligence à l'intérieur des véhicules, visitez applied.co/cabinintelligence et lisez notre blog .

À propos d'Applied Intuition

Applied Intuition est la société d'intelligence automobile qui accélère l'adoption mondiale de machines sûres et pilotées par l'IA. Créé en 2017 et désormais valorisé à 15 milliards de dollars suite à son récent tour de financement de série F, Applied Intuition fournit le système d'exploitation du véhicule, le système de conduite autonome et la chaîne d'outils pour aider les clients à construire des véhicules intelligents et à raccourcir les délais de mise sur le marché. Dix-huit des 20 premiers constructeurs automobiles mondiaux et des programmes majeurs du ministère de la Défense font confiance aux solutions d'Applied Intuition pour fournir des informations sur les véhicules. Applied Intuition propose ses services aux secteurs de l'automobile, de la défense, du camionnage, de la construction, de l'exploitation minière et de l'agriculture. Son siège social se trouve à Mountain View, en Californie, et elle possède des bureaux à Washington, D.C., à San Diego, en Californie, à Ft. Walton Beach, Floride, Ann Arbor, Michigan, Londres, Stuttgart, Munich, Stockholm, Bangalore, Séoul et Tokyo. Pour en savoir plus, rendez-vous sur applied.co.