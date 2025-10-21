Applied Intuition und Stellantis arbeiten zusammen, um intelligentes Infotainment im Fahrzeug neu zu definieren

Die Zusammenarbeit verbindet Fahrzeugintelligenz mit ikonischem Markendesign, um ein individuell anpassbares Innenraumerlebnis zu schaffen

MOUNTAIN VIEW, Kalifornien, 21. Oktober 2025 /PRNewswire/ -- Applied Intuition, Inc., der Branchenführer für Fahrzeugintelligenz, gab heute seine Zusammenarbeit mit Stellantis, einem der weltweit führenden Automobilhersteller, bekannt, um intelligente Infotainment-Systeme im Fahrzeuginnenraum für das gesamte globale Markenportfolio von Stellantis bereitzustellen.

Applied Intuition wird seine Infotainment-Plattform bereitstellen, die auf der Cabin Intelligence-Software und den Tools des Unternehmens basiert, um maßgeschneiderte Erlebnisse für das gesamte Automobilportfolio von Stellantis zu ermöglichen. Mithilfe dieser Plattform wird Stellantis maßgeschneiderte Lösungen in großem Maßstab anbieten und intelligente, kundenorientierte und kosteneffiziente Kabinenerlebnisse schaffen — und damit sein Engagement für die Gestaltung der Zukunft des Verkehrs mit mutigem Design und fortschrittlicher Technik weiter vorantreiben.

Die Ankündigung erfolgt zu einem entscheidenden Zeitpunkt in der Automobilindustrie. Heutzutage bestimmt Software zunehmend das Tempo der Innovation, wodurch das Erlebnis im Fahrzeuginnenraum zu einem entscheidenden Faktor wird. Seit Jahren stehen die Automobilhersteller vor dem gleichen Problem: Infotainment-Systeme sind zu teuer, veraltet, wenn die Fahrzeuge auf den Markt kommen, und lassen sich nicht einfach anpassen.

„Die Plattform von Applied Intuition basiert auf künstlicher Intelligenz und ermöglicht personalisierte Erlebnisse, die auf den Präferenzen des Fahrers basieren, einfache Funktionsaktualisierungen und ein erstklassiges Markenerlebnis", erklärte Qasar Younis, Mitbegründer und Geschäftsführer von Applied Intuition. „Unsere Lösung beseitigt den Kompromiss zwischen Erschwinglichkeit und Flexibilität und ermöglicht es Stellantis, Infotainment-Erlebnisse in großem Maßstab anzubieten, die für jede Marke und jede Region individuell angepasst sind, quer durch eines der vielfältigsten Portfolios der Welt."

Die Plattform von Applied Intuition bietet Stellantis folgende Vorteile:

Eine Softwarelösung für alle Marken: Der White-Box-Ansatz von Applied Intuition ermöglicht es Stellantis, das Fahrerlebnis in allen Kernanwendungen individuell anzupassen — das Erscheinungsbild jeder Marke kann personalisiert werden, ohne dass Systeme neu programmiert werden müssen.

Kundenzentrierung, Kosteneffizienz und Skalierbarkeit: Mit Over-the-Air-Updates, lokaler Konformität und flexiblen Navigationsquellen ermöglicht Applied Intuition einen globalen Einsatz bei reduzierten Kosten und geringerer Komplexität.

Diese Partnerschaft unterstreicht die Differenzierung von Applied Intuition auf dem Markt: Mehrmarken-Flexibilität, eine End-to-End-Plattform, globale Größe und bewährte Schnelligkeit.

