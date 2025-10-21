इंटेलिजेंट इन-व्हीकल इन्फोटेनमेंट को नए सिरे से परिभाषित करने के लिए Applied Intuition और Stellantis ने साझेदारी की

अनुकूलन योग्य इन-केबिन अनुभव प्रदान कर सकने के लिए यह सहयोग वाहन की इंटेलिजेंस को प्रतिष्ठित ब्रांड डिज़ाइन के साथ जोड़ता है

माउंटेन व्यू, कैलिफ़ोर्निया, 21 अक्टूबर, 2025 /PRNewswire/ -- Stellantis के वैश्विक ब्रांड पोर्टफ़ोलियो में इंटेलिजेंट इन-व्हीकल इन्फोटेनमेंट प्रदान करने के लिए वाहन इंटेलिजेंस के लिए उद्योग की अग्रणी, Applied Intuition, Inc., ने आज विश्व की अग्रणी वाहन निर्माता कंपनियों में से एक Stellantis के साथ अपने सहयोग की घोषणा की है।

Applied Intuition, कंपनी के Cabin Intelligence सॉफ्टवेयर और टूलिंग द्वारा संचालित अपना इन्फोटेनमेंट प्लेटफॉर्म प्रदान करेगा, ताकि Stellantis के ऑटोमोटिव पोर्टफ़ोलियो में अनुकूलित अनुभव प्रदान किया जा सके। सुस्पष्ट डिज़ाइन और उन्नत इंजीनियरिंग के साथ परिवहन के भविष्य को आकार देने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते व प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग करते हुए, Stellantis बड़े पैमाने पर अनुकूलन करने के साथ-साथ इंटेलिजेंट, ग्राहक-केंद्रित और लागत-कुशल केबिन अनुभव प्रदान करेगा।

यह घोषणा ऑटोमोटिव उद्योग में एक महत्वपूर्ण क्षण पर आई है। आज, सॉफ्टवेयर तेजी से नवाचार की गति निर्धारित कर रहा है, जिससे इन-केबिन अनुभव एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बन गया है। वर्षों से, वाहन निर्माता कंपनियां एक ही समस्या से जूझ रही हैं: इन्फोटेन्मेंट सिस्टम बहुत महंगे होते हैं, वाहन के मार्केट में आने तक पुराने हो जाते हैं तथा इन्हें आसानी से अनुकूलित नहीं किया जा सकता है।

Applied Intuition के सह-संस्थापक और CEO, Qasar Younis, ने कहा, "चालक की प्राथमिकताओं के आधार पर वैयक्तिकृत अनुभव, आसान फ़ीचर अपडेट और प्रीमियम ब्रांड अनुभव प्रदान करते हुए Applied Intuition का प्लेटफॉर्म अन्तर्भाग में इंटेलिजेंस को समाहित करता है।" हमारा समाधान सामर्थ्य और लचीलेपन के बीच के अंतर को दूर करता है, जिससे Stellantis को बड़े पैमाने पर इन्फोटेनमेंट अनुभव प्रदान करने की क्षमता मिलती है, जो विश्व के सबसे विविध पोर्टफ़ोलियो में से एक में ब्रांड दर ब्रांड, क्षेत्र दर क्षेत्र के अनुसार अनुकूलित होते हैं।"

Applied Intuition का प्लेटफॉर्म Stellantis को निम्न सुविधाएं प्रदान करता है:

सभी ब्रांडों के लिए एक सॉफ्टवेयर समाधान: Applied Intuition का व्हाइट-बॉक्स दृष्टिकोण Stellantis को प्रमुख उपयोगों के लिए इन-व्हीकल अनुभवों को अनुकूलित करने में सक्षम बनाता है - सिस्टम को पुन: लिखे बिना प्रत्येक ब्रांड की प्रस्तुति और अनुभव को अनुकूलित करता है।

ग्राहक केन्द्रितता, लागत दक्षता और मापनीयता: ओवर-द-एयर अपडेट, स्थानीय अनुपालन और लचीले नेविगेशन स्रोतों के साथ, Applied Intuition कम लागत और जटिलता के साथ वैश्विक परिनियोजन को सक्षम बनाता है।

मार्केट में यह साझेदारी Applied Intuition की विशिष्टता को उजागर करती है: बहु-ब्रांड लचीलापन, शुरू-से-अंत-तक एक प्लेटफ़ार्म, वैश्विक पैमाने और परिमाणित गति।

Applied Intuition के वाहनों के अंदर इंटेलिजेंस को पुनर्परिभाषित करने के तरीकों के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया applied.co/cabinintelligence पर जाएँ और हमारा ब्लॉग पढ़ें।

Applied Intuition का परिचय

Applied Intuition एक वाहन इंटेलिजेंस कंपनी है जो सुरक्षित, AI-संचालित मशीनों को वैश्विक स्तर पर अपनाने में तेजी लाती है। 2017 में स्थापित और अब अपने हालिया Series F फंडिंग राउंड के बाद $15 बिलियन के मूल्यांकन वाली, Applied Intuition, ग्राहकों को इंटेलिजेंट वाहन बनाने और मार्केट में पहुँचने के समय कम करने में सहायता करने के लिए Vehicle OS, Self-Driving System और टूलचेन प्रदान करती है। रक्षा विभाग के शीर्ष 20 वैश्विक वाहन निर्माताओं और प्रमुख कार्यक्रमों में से 18, वाहन इंटेलिजेंस प्रदान करने के लिए Applied Intuition के समाधानों पर भरोसा करते हैं। Applied Intuition ऑटोमोटिव, रक्षा, ट्रकिंग, निर्माण, खनन और कृषि उद्योगों को सेवाएं प्रदान करता है और इसका मुख्यालय माउंटेन व्यू-कैलिफोर्निया में है, तथा इसके कार्यालय वाशिंगटन D.C., सैन डिएगो-कैलिफोर्निया, फोर्ट वाल्टन बीच-फ्लोरिडा, एन आर्बर-मिशिगन, लंदन, स्टटगार्ट, म्यूनिख, स्टॉकहोम, बैंगलूरू, सियोल और टोक्यो में हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया applied.co पर जाएँ।