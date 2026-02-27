QCY, 신제품 Track S10 출시 예고… 모든 잠재력 발휘

둥관, 중국 2026년 2월 27일 /PRNewswire/ -- 스마트 웨어러블 분야의 선도 기업인 QCY가 정밀함, 파워, 내구성을 모두 갖춘 궁극의 스포츠 스마트워치 QCY Track으로 운동 성능을 한 단계 끌어올린다. 최첨단 기능을 탑재한 이 혁신적인 디바이스는 훈련이나 경기 중일 때, 혹은 자신의 한계에 도전할 때 등 어떤 상황에서도 운동선수들이 최고의 기량을 발휘할 수 있도록 설계됐다.

정밀한 퍼포먼스 트래킹으로 최상의 성과 구현

QCY Track S10

이 제품은 1.43인치 HD AMOLED 디스플레이와 466 × 466의 초고해상도, 1000니트의 최대 밝기를 갖춰 강한 직사광선 아래나 저조도 환경에서도 선명한 가시성을 제공한다. 사이클링 속도, 러닝 페이스, 수영 시 스트로크 데이터에 이르기까지 실시간으로 높은 정확도의 지표를 제공해, 모든 훈련 세션을 수치화하고 이동 중에도 퍼포먼스를 세밀하게 조정할 수 있다.

트라이애슬론 특화 기능으로 더 스마트한 훈련 지원

야외 스포츠 애호가를 위해 특별 설계된 이 워치는 체계적이고 데이터 기반의 훈련을 지원한다. 내장된 젖산 역치 모니터링 기능과 전용 훈련 내비게이션 시스템은 수영, 사이클, 러닝 전반에 걸친 심층 인사이트를 제공해, 각 운동을 최적 강도로 수행할 수 있도록 돕는다. 고강도 인터벌 트레이닝(HIIT)부터 장거리 지구력 훈련까지 150개 이상의 스포츠 모드를 지원하며, 어떤 환경에서도 실시간 퍼포먼스 피드백을 제공해 지속적인 기록 향상을 가능하게 한다.

언제 어디서나 가능한 종합 건강 모니터링

운동 성과 지표를 넘어, 이 워치는 전반적인 건강 관리 기능도 제공한다. 심박 변이도(HRV), 수면 분석, 원터치 건강 체크 기능을 통해 회복 상태를 깊이 있게 파악하고 과훈련을 예방할 수 있다. 지속적인 모니터링을 기반으로 사용자들은 훈련 계획을 보다 자신 있게 조정해, 매 훈련과 레이스에서 최상의 컨디션을 유지할 수 있다.

초장시간 배터리로 문제없는 장거리 레이스

트라이애슬론은 선수뿐 아니라 장비에도 뛰어난 내구성을 요구한다. 이 제품은 최대 19일의 배터리 수명을 제공해 장기간 훈련과 경기에서도 끊김 없는 사용을 지원한다. 또한 듀얼 밴드, 6위성 GNSS 및 오프라인 지도 기능을 통해 네트워크 연결 없이도 정밀한 위치 추적과 내비게이션을 제공하여 어떤 환경에서도 안정적인 성능을 보장한다.

하루 종일 깃털 같은 무게

강력한 기능에도 불구하고 무게는 37그램에 불과해 장시간 착용 시에도 뛰어난 편안함을 제공한다. 5ATM 방수 설계를 적용해 수영장과 악천후 환경에서도 안정적으로 사용할 수 있어 어떤 도전에도 대비할 수 있다.

엘리트급 하드웨어로 구현한 정밀 성능

듀얼 주파수 6위성 GNSS 로 초정밀 위치 추적

로 초정밀 위치 추적 멀티 채널 심박수 및 SpO₂ 센서 로 전방위 건강 모니터링

로 전방위 건강 모니터링 고속 eMMC 스토리지로 빠르고 매끄러운 성능 구현

QCY TRACK S10은 3월 중 공식 판매처를 통해 출시될 예정이며, 블랙과 티타늄 색상으로 제공된다. 제품에 대한 자세한 정보와 QCY의 전체 오디오 솔루션 라인업은 http://www.qcy.com/에서 확인할 수 있다.

QCY 소개

2009년 설립된 QCY는 스마트 웨어러블 분야의 글로벌 선도 기업으로, 모든 사람을 위한 고품질의 합리적이고 혁신적인 오디오 제품을 제공하는 데 주력하고 있다. 창의적인 기술과 사용자 중심 디자인을 바탕으로, 일상 속 음악 감상과 커뮤니케이션, 연결 방식을 지속적으로 재정의하고 있다.

문의처:

이름: QCY 홍보팀

이메일: [email protected]

QCY 공식 웹사이트: https://www.qcy.com/

홍콩 헬레 전자(Hong Kong Hele Electronics Limited)

SOURCE QCY