QCY zapowiada premierę Track S10: uwolnij swój pełny potencjał
News provided byQCY
Feb 26, 2026, 21:46 ET
DONGGUAN, Chiny, 27 lutego 2026 r. /PRNewswire/ - QCY, lider w segmencie wysokowydajnych urządzeń do noszenia, przenosi trening sportowców na wyższy poziom dzięki QCY Track - zaawansowanemu smartwatchowi sportowemu zaprojektowanemu z myślą o precyzji, mocy i wytrzymałości. Wyposażone w najnowocześniejsze funkcje urządzenie zostało stworzone, aby wspierać sportowców na każdym etapie - podczas treningu, rywalizacji i przekraczania własnych granic.
Precyzyjne śledzenie wyników dla lepszych efektów
Zegarek wyposażono w 1,43-calowy wyświetlacz HD AMOLED o ultrawysokiej rozdzielczości 466 × 466 i jasności szczytowej 1000 nitów, co zapewnia doskonałą czytelność zarówno w pełnym słońcu, jak i przy słabym oświetleniu. Od prędkości jazdy na rowerze i tempa biegu po dane dotyczące stylu pływackiego - sportowcy mogą polegać na dokładnych, wyświetlanych w czasie rzeczywistym parametrach, które pozwalają mierzyć każdą sesję i na bieżąco optymalizować formę.
Funkcje stworzone z myślą o triathlonie i inteligentnym treningu
Zegarek zaprojektowano specjalnie dla sportowców trenujących na świeżym powietrzu, z naciskiem na trening ustrukturyzowany i oparty na danych. Wbudowane monitorowanie progu mleczanowego oraz specjalny system nawigacji treningowej dostarczają dokładnych informacji podczas pływania, jazdy na rowerze i biegu, pomagając realizować treningi z optymalną intensywnością. Obsługa ponad 150 trybów sportowych - od treningu interwałowego o wysokiej intensywności (HIIT) po długodystansowe sesje wytrzymałościowe - zapewnia informacje zwrotne w czasie rzeczywistym w każdych warunkach.
Kompleksowe monitorowanie parametrów zdrowotnych - zawsze pod kontrolą
Poza parametrami wydolności zegarek oferuje pełen zestaw funkcji monitorowania parametrów zdrowotnych. Zmienność rytmu serca (HRV), analiza snu oraz szybki test kondycji zdrowotnej za jednym dotknięciem dają wgląd w regenerację i pomagają unikać przetrenowania. Dzięki ciągłemu monitorowaniu użytkownicy mogą zyskać pewność i dostosowywać plany treningowe, aby osiągać szczytową formę przed każdym treningiem i startem.
Ultrawydajna bateria na najdłuższe wyścigi
Triathlon wymaga wyjątkowej wytrzymałości - także od sprzętu. Zegarek oferuje do 19 dni pracy na jednym ładowaniu, zapewniając nieprzerwane wsparcie podczas długich treningów i zawodów. Dzięki dwupasmowemu, sześciosystemowemu GNSS oraz mapom offline zapewnia precyzyjną nawigację nawet bez dostępu do sieci, co oznacza płynne działanie w każdej sytuacji.
Lekka konstrukcja i komfort przez cały dzień
Mimo zaawansowanych możliwości zegarek waży zaledwie 37 gramów, co gwarantuje wysoki komfort noszenia podczas długotrwałych treningów i startów. Wodoszczelność 5 ATM zapewnia niezawodne działanie w basenie i w trudnych warunkach pogodowych, dzięki czemu zegarek jest gotowy na każde wyzwanie.
Precyzja klasy premium dzięki topowym podzespołom
- Dwuczęstotliwościowy GNSS z obsługą 6 satelitów - ultradokładne pozycjonowanie
- Wielokanałowe czujniki tętna i SpO2 - kompleksowe monitorowanie parametrów zdrowotnych
- Szybka pamięć eMMC - płynne, szybkie działanie
QCY TRACK S10 trafi do sprzedaży u autoryzowanych sprzedawców w marcu i będzie dostępny w kolorach czarnym i tytanowym. Aby dowiedzieć się więcej o QCY TRACK S10 i poznać pełną ofertę rozwiązań audio QCY, odwiedź stronę www.qcy.com.
QCY
Założona w 2009 roku firma QCY jest globalnym liderem w dziedzinie inteligentnych urządzeń do noszenia, tworzącym wysokiej jakości, przystępne cenowo i innowacyjne produkty audio dla każdego. Skupiając się na kreatywnej technologii i projektowaniu zorientowanym na użytkownika, QCY nieustannie redefiniuje sposób, w jaki ludzie słuchają muzyki, komunikują się i pozostają w kontakcie na co dzień.
Kontakt:
Nazwa: Zespół PR QCY
e-mail: [email protected]
Oficjalna strona QCY: https://www.qcy.com/
Hong Kong Hele Electronics Limited
Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2921043/QCY_Track_S10.jpg
Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2415696/QCY_LOGO_Logo.jpg
Share this article