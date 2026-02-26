QCY zapowiada premierę Track S10: uwolnij swój pełny potencjał

DONGGUAN, Chiny, 27 lutego 2026 r. /PRNewswire/ - QCY, lider w segmencie wysokowydajnych urządzeń do noszenia, przenosi trening sportowców na wyższy poziom dzięki QCY Track - zaawansowanemu smartwatchowi sportowemu zaprojektowanemu z myślą o precyzji, mocy i wytrzymałości. Wyposażone w najnowocześniejsze funkcje urządzenie zostało stworzone, aby wspierać sportowców na każdym etapie - podczas treningu, rywalizacji i przekraczania własnych granic.

Precyzyjne śledzenie wyników dla lepszych efektów

QCY Track S10

Zegarek wyposażono w 1,43-calowy wyświetlacz HD AMOLED o ultrawysokiej rozdzielczości 466 × 466 i jasności szczytowej 1000 nitów, co zapewnia doskonałą czytelność zarówno w pełnym słońcu, jak i przy słabym oświetleniu. Od prędkości jazdy na rowerze i tempa biegu po dane dotyczące stylu pływackiego - sportowcy mogą polegać na dokładnych, wyświetlanych w czasie rzeczywistym parametrach, które pozwalają mierzyć każdą sesję i na bieżąco optymalizować formę.

Funkcje stworzone z myślą o triathlonie i inteligentnym treningu

Zegarek zaprojektowano specjalnie dla sportowców trenujących na świeżym powietrzu, z naciskiem na trening ustrukturyzowany i oparty na danych. Wbudowane monitorowanie progu mleczanowego oraz specjalny system nawigacji treningowej dostarczają dokładnych informacji podczas pływania, jazdy na rowerze i biegu, pomagając realizować treningi z optymalną intensywnością. Obsługa ponad 150 trybów sportowych - od treningu interwałowego o wysokiej intensywności (HIIT) po długodystansowe sesje wytrzymałościowe - zapewnia informacje zwrotne w czasie rzeczywistym w każdych warunkach.

Kompleksowe monitorowanie parametrów zdrowotnych - zawsze pod kontrolą

Poza parametrami wydolności zegarek oferuje pełen zestaw funkcji monitorowania parametrów zdrowotnych. Zmienność rytmu serca (HRV), analiza snu oraz szybki test kondycji zdrowotnej za jednym dotknięciem dają wgląd w regenerację i pomagają unikać przetrenowania. Dzięki ciągłemu monitorowaniu użytkownicy mogą zyskać pewność i dostosowywać plany treningowe, aby osiągać szczytową formę przed każdym treningiem i startem.

Ultrawydajna bateria na najdłuższe wyścigi

Triathlon wymaga wyjątkowej wytrzymałości - także od sprzętu. Zegarek oferuje do 19 dni pracy na jednym ładowaniu, zapewniając nieprzerwane wsparcie podczas długich treningów i zawodów. Dzięki dwupasmowemu, sześciosystemowemu GNSS oraz mapom offline zapewnia precyzyjną nawigację nawet bez dostępu do sieci, co oznacza płynne działanie w każdej sytuacji.

Lekka konstrukcja i komfort przez cały dzień

Mimo zaawansowanych możliwości zegarek waży zaledwie 37 gramów, co gwarantuje wysoki komfort noszenia podczas długotrwałych treningów i startów. Wodoszczelność 5 ATM zapewnia niezawodne działanie w basenie i w trudnych warunkach pogodowych, dzięki czemu zegarek jest gotowy na każde wyzwanie.

Precyzja klasy premium dzięki topowym podzespołom

Dwuczęstotliwościowy GNSS z obsługą 6 satelitów - ultradokładne pozycjonowanie

- ultradokładne pozycjonowanie Wielokanałowe czujniki tętna i SpO2 - kompleksowe monitorowanie parametrów zdrowotnych

- kompleksowe monitorowanie parametrów zdrowotnych Szybka pamięć eMMC - płynne, szybkie działanie

QCY TRACK S10 trafi do sprzedaży u autoryzowanych sprzedawców w marcu i będzie dostępny w kolorach czarnym i tytanowym. Aby dowiedzieć się więcej o QCY TRACK S10 i poznać pełną ofertę rozwiązań audio QCY, odwiedź stronę www.qcy.com.

QCY

Założona w 2009 roku firma QCY jest globalnym liderem w dziedzinie inteligentnych urządzeń do noszenia, tworzącym wysokiej jakości, przystępne cenowo i innowacyjne produkty audio dla każdego. Skupiając się na kreatywnej technologii i projektowaniu zorientowanym na użytkownika, QCY nieustannie redefiniuje sposób, w jaki ludzie słuchają muzyki, komunikują się i pozostają w kontakcie na co dzień.

