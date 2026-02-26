Spoločnosť QCY oznamuje nadchádzajúce uvedenie modelu Track S10 na trh: Využite svoj plný potenciál
News provided byQCY
Feb 26, 2026, 21:44 ET
DONGGUAN, Čína, 27. februára 2026 /PRNewswire/ -- Spoločnosť QCY, líder v oblasti výkonných nositeľných zariadení, posúva kondíciu športovcov na vyššiu úroveň s hodinkami QCY Track, dokonalými športovými inteligentnými hodinkami, ktoré sú vytvorené pre presnosť, výkon a výdrž. Toto zariadenie, ktoré je nabité najmodernejšími funkciami, je navrhnuté tak, aby udržalo športovcov na vrchole ich hry, či už trénujú, súťažia alebo posúvajú svoje limity.
Presné sledovanie výkonu pre vynikajúce výsledky
Hodinky sú vybavené 1,43-palcovým displejom HD AMOLED s mimoriadne vysokým rozlíšením 466 × 466 a maximálnym jasom 1000 nitov, ktorý zaručuje krištáľovo čistú viditeľnosť pri intenzívnom slnečnom svetle aj pri slabom osvetlení. Od rýchlosti jazdy na bicykli a tempa behu až po údaje o záberoch v bazéne – športovci sa môžu spoľahnúť na vysoko presné merania v reálnom čase, ktoré im umožnia kvantifikovať každú tréningovú jednotku a priebežne vylepšovať svoje výkony.
Funkcie zamerané na triatlon pre inteligentnejší tréning
Tieto hodinky sú špeciálne prispôsobené pre outdoorových športovcov a sú navrhnuté tak, aby podporovali štruktúrovaný tréning riadený dátami. Jeho zabudované monitorovanie laktátového prahu a špeciálny tréningový navigačný systém poskytujú podrobné informácie o aktivitách pri plávaní, bicyklovaní a behu a zabezpečujú, aby sa každý tréning vykonával s optimálnou intenzitou. S podporou viac ako 150 športových režimov – od vysokointenzívneho intervalového tréningu (HIIT) až po vytrvalostné tréningy na dlhé vzdialenosti – ponúka spätnú väzbu o výkone v reálnom čase, vďaka čomu používatelia dosahujú pokrok v akomkoľvek prostredí.
Komplexné monitorovanie zdravia, pokrytie každého okamihu
Okrem merania výkonu hodinky ponúkajú celý súbor funkcií na sledovanie zdravia. Variabilita srdcovej frekvencie (HRV), analýza spánku a kontrola zdravotného stavu jedným dotykom poskytujú dôkladné informácie o stave regenerácie a pomáhajú športovcom vyhnúť sa preťaženiu. Vďaka nepretržitému monitorovaniu môžu používatelia s istotou upravovať svoje tréningové plány a zabezpečiť si tak špičkovú kondíciu na každý tréning a preteky.
Mimoriadne dlhá životnosť batérie pre vaše najdlhšie preteky
Triatlonové podujatia vyžadujú výnimočnú vytrvalosť – nielen od športovcov, ale aj od ich vybavenia. Tieto hodinky majú výdrž batérie až 19 dní, čo zaručuje neprerušovanú podporu počas dlhých tréningov a pretekov. Vďaka dvojitému pásmu, šesťsystémovému GNSS a offline mapám poskytuje presnú navigáciu aj bez pripojenia k sieti, čím zaručuje plynulý výkon v každej situácii.
Ľahká konštrukcia pre celodenné pohodlie
Napriek svojim výkonným funkciám vážia hodinky len 37 gramov, čo zaručuje výnimočné pohodlie pri dlhodobom nosení počas tréningov a súťaží. Ich vodotesná konštrukcia s odolnosťou 5 ATM zaručuje spoľahlivý výkon v bazéne aj za nepriaznivých poveternostných podmienok, vďaka čomu sú pripravené na akúkoľvek výzvu.
Presný výkon s elitným hardvérom
- Dvojfrekvenčný 6-satelitný GNSS pre mimoriadne presné určovanie polohy
- Viackanálové senzory srdcovej frekvencie a SpO₂ pre komplexné sledovanie zdravia
- Vysokorýchlostné úložisko eMMC pre plynulý a rýchly výkon
QCY TRACK S10 bude uvedený na trh prostredníctvom autorizovaných predajcov v marci a bude k dispozícii v čiernej a titánovej farbe. Pre viac informácií o QCY TRACK S10 a kompletnej ponuke audio riešení QCY navštívte stránku www.qcy.com.
O spoločnosti QCY
Spoločnosť QCY bola založená v roku 2009 a je globálnym lídrom v oblasti inteligentných nositeľných zariadení, ktorý sa venuje vývoju vysoko kvalitných, cenovo dostupných a inovatívnych audio produktov pre všetkých. So zameraním na kreatívne technológie a dizajn orientovaný na používateľa spoločnosť QCY naďalej redefinuje spôsob, akým ľudia počúvajú hudbu, komunikujú a spájajú sa vo svojom každodennom živote.
Kontakt:
Meno: PR tím QCY
E-mail: [email protected]
Oficiálna webová stránka QCY: https://www.qcy.com/
Hong Kong Hele Electronics Limited
Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2921043/QCY_Track_S10.jpg
Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2415696/QCY_LOGO_Logo.jpg
Share this article